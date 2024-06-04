Эндрик о переходе в «Реал»: «Всегда мечтал перейти в этот клуб – буду стараться, чтобы выигрывать титулы и запомниться. Если бы этот «Мадрид» играл на ЧМ, то был бы фаворитом»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Роберто Карлос Роналдо Ла Лига Марсело Килиан Мбаппе Эдер Милитао Винисиус Жуниор Родриго Эндрик Футбол

Эндрик поделился ожиданиями от игры за «Реал».

– В «Реале» было много бразильцев, вошедших в историю клуба – Роналдо, Роберто Карлос, Марсело... Сейчас там играют Винисиус, Родриго и Эдер Милитао. Как вы представляете свою карьеру в «Реале»?

– Я всегда мечтал перейти в «Реал», и теперь, когда я знаю, что окажусь там, я буду работать, чтобы выигрывать титулы и запомниться так же, как и игроки, которых вы назвали. Лучше, чем игра за «Реал», может быть только успех в этом клубе.

– Вы рады, что будете играть за «Реал» вместе с Мбаппе?

– Не только с ним, но и со всеми в этой команде. У них разные игроки на всех позициях, и если бы этот состав играл на чемпионате мира, они были бы фаворитами на победу, – сказал нападающий «Палмейраса», подписавший контракт с «Реалом».

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Представляю, конечно, Мадрид на чемпионате мира..
+9
-1
+8
Ответ Папа Футбола
Это конечно все прекрасно. Только в новом сезоне у Реала в атаке будет целых два атакующих трио, Винисиус, Мбаппе, Родриго и Эндрик, Хоселу, Гюлер. Кто-то явно будет сильно не доволен своим игровым временем на поле, хотя все очень талантливые ребята и заслуживают играть в основе.
а ещё Браим Диас
+8
0
+8
Ответ Stanislav Vlasov
Представляю, конечно, Мадрид на чемпионате мира..
На чемпионате мира любой середняк из топ лиги был бы фаворитом))
+2
-1
+1
Ты главное пока не женись - рановато.
А то тебя через какой то период футбол перестанет интересовать.
+1
0
+1
Вот и собиртся диаспоры. Бразилы Вини. Родриго. Эндрик. Франц Мбаппе.Менди. Тчумени. Камавинга))кто кого . Ставлю на Мбаппе и Ко
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Ну так практически любой топ-клуб сильнее сборных. Все-таки там собраны лучшие игроки со всего мира. Только пару сборных такие как Франция, Англия могли бы конкурировать с топ-клубами, возможно еще Португалия.
Вместо Португалии я бы назвал Сб. Германии, у них состав хорошо укомплектован, только с нападающим проблемы весомые, а так состав очень конкурентоспособный.
+1
0
+1
Больше всех из Бразильцев нравился Роналдо!
+3
-2
+1
Ответ corazon blanco
Ну так практически любой топ-клуб сильнее сборных. Все-таки там собраны лучшие игроки со всего мира. Только пару сборных такие как Франция, Англия могли бы конкурировать с топ-клубами, возможно еще Португалия.
Португалия пусть с Марокко сначала разберётся.. Хе. 🤭🤣
+1
0
+1
Ответ Папа Футбола
Это конечно все прекрасно. Только в новом сезоне у Реала в атаке будет целых два атакующих трио, Винисиус, Мбаппе, Родриго и Эндрик, Хоселу, Гюлер. Кто-то явно будет сильно не доволен своим игровым временем на поле, хотя все очень талантливые ребята и заслуживают играть в основе.
Недоволные на следующем сезоне могут покинуть команду! А пока Мадриду нужна скамейка,чтобы на ровне боротся с клубами Апл в Лч.Родриго вовсе может покинуть команду в этом сезоне.Я ставлю на то что он к концу летом подумает об этом.
+1
0
+1
Ответ Нефанатик
Запомнится как, другой такой же распиарннный, Рейньер
Главное, чтобы не повторил карьеру Робиньо...Тоже талант был...А сейчас сидит...
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Ну так практически любой топ-клуб сильнее сборных. Все-таки там собраны лучшие игроки со всего мира. Только пару сборных такие как Франция, Англия могли бы конкурировать с топ-клубами, возможно еще Португалия.
Так дело даже не только в составах, у нескольких сборных тоже есть супертоповый набор игроков, а , банально, в сыгранности, игровых связях и химии , нарабатываемых круглогодичными совместными тренировками
0
0
0
Ответ che kaif
Вот и собиртся диаспоры. Бразилы Вини. Родриго. Эндрик. Франц Мбаппе.Менди. Тчумени. Камавинга))кто кого . Ставлю на Мбаппе и Ко
Ставлю на Карвахаля
0
0
0
Ответ ML26
Любой топ-клуб размажет сборную
это факт) даже клуб уровня Барселоны или Милана сильнее любой сборной
0
0
0
Ответ ML26
Да не бро, это просто логика. В сборных собираются раз в два месяца, а то и реже, там просто невозможно поставить такую игру за короткие сборы
Я не люблю "логику" из разряда "скорее всего" или "это точно будет".. Иначе бы Греция, к примеру, не стала ЧЕ-2004.. Не люблю играть в детский сад, основанный на теории.. Я люблю факты и логику, подтвержденную только на поле, а не на бумаге..
0
0
0
Ответ ML26
Любой топ-клуб размажет сборную
Ух ты!.. Вот это мысль.. Провангуй её Моргану.. Один уже дованговался.. Наблюдали за его "хет-триком" за Португалию в финале ЧМ против Аргентины.. А-ха-ха-ха... 🤭🤣
+1
-1
0
Ответ Олег Самсонович
Больше всех из Бразильцев нравился Роналдо!
Адриано мне очень нравился, тоже был ТОП, этакий Роналдо на минималках.
0
0
0
В следующем сезоне намечается несколько разгромов ФК Рычаги :))
+1
-1
0
Бери выше - если бы этот Мадрид играл в чемпионате галактики

Ребёнок начитался фантастики
+1
-1
0
Очередное доказательство высокого статуса ЧМ.. Даже "клубы" там хотят поиграть, а не только игроки.. ☝️🤭
+2
-2
0
Каземиро также заслужил упоминания
+1
-1
0
Не будет играть в основе, при таком мощном составе.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий