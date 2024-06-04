Эндрик о переходе в «Реал»: «Всегда мечтал перейти в этот клуб – буду стараться, чтобы выигрывать титулы и запомниться. Если бы этот «Мадрид» играл на ЧМ, то был бы фаворитом»

Эндрик поделился ожиданиями от игры за «Реал».

– В «Реале» было много бразильцев, вошедших в историю клуба – , , ... Сейчас там играют , и Эдер Милитао. Как вы представляете свою карьеру в «Реале»?

– Я всегда мечтал перейти в «Реал», и теперь, когда я знаю, что окажусь там, я буду работать, чтобы выигрывать титулы и запомниться так же, как и игроки, которых вы назвали. Лучше, чем игра за «Реал», может быть только успех в этом клубе.

– Вы рады, что будете играть за «Реал» вместе с Мбаппе?

– Не только с ним, но и со всеми в этой команде. У них разные игроки на всех позициях, и если бы этот состав играл на чемпионате мира, они были бы фаворитами на победу, – сказал нападающий «Палмейраса», подписавший контракт с «Реалом».