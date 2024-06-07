Генсек РФС о Суперкубке вне России: «Посмотрим, как пройдет в Беларуси матч сборных. Мы подготовили несколько сюрпризов для болельщиков наших стран»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Беларуси по футболу Максим Митрофанов OLIMPBET Суперкубок России Р-Спорт Футбол

Максим Митрофанов ответил на вопрос о проведении Суперкубка вне России.

– Топовые европейские лиги проводят матчи за Суперкубки своих стран, иногда даже в формате «Финала четырех», в других странах, зарабатывая на этом хорошие деньги. Нет ли у РФС желания провести матч за Суперкубок России в Минске или Баку?

– Давайте посмотрим, как пройдет в столице Беларуси матч сборных.

Мы совместно с Белорусской федерацией футбола подготовили несколько сюрпризов для болельщиков наших стран.

После этого можно подумать и о проведении матча за Суперкубок в ближнем зарубежье.

Пока и в России хватает городов, которые хотят принять этот матч, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

4 комментария
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А смысл?
Испанцы и итальянцы на этом зарабатывают у арабов.
А нафига арабам, или казахам, нужны наши команды?
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Надо проводить в КНДР или в Афганистане.
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Ответ dreamstep
А смысл? Испанцы и итальянцы на этом зарабатывают у арабов. А нафига арабам, или казахам, нужны наши команды?
А какая разница? КСА как-то проводила Суперкубок в Лондоне, вроде Египет хочет проводить в КСА
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Ответ Антон Фалафель
Надо проводить в КНДР или в Афганистане.
В Гималаях, как вариант
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