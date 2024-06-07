Генсек РФС о Суперкубке вне России: «Посмотрим, как пройдет в Беларуси матч сборных. Мы подготовили несколько сюрпризов для болельщиков наших стран»
Максим Митрофанов ответил на вопрос о проведении Суперкубка вне России.
– Топовые европейские лиги проводят матчи за Суперкубки своих стран, иногда даже в формате «Финала четырех», в других странах, зарабатывая на этом хорошие деньги. Нет ли у РФС желания провести матч за Суперкубок России в Минске или Баку?
– Давайте посмотрим, как пройдет в столице Беларуси матч сборных.
Мы совместно с Белорусской федерацией футбола подготовили несколько сюрпризов для болельщиков наших стран.
После этого можно подумать и о проведении матча за Суперкубок в ближнем зарубежье.
Пока и в России хватает городов, которые хотят принять этот матч, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Испанцы и итальянцы на этом зарабатывают у арабов.
А нафига арабам, или казахам, нужны наши команды?