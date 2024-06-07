Митрофанов о товарищеских матчах России: «Бразилию не рассматриваем, с Китаем хотим договориться. Азиаты сейчас заняты, как появится окошко, в него влезем, надеюсь»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Китая по футболу Сборная Парагвая по футболу Максим Митрофанов Футбол

Максим Митрофанов рассказал о работе по поиску соперников для сборной России.

«Что касается сентябрьских товарищеских матчей сборной России, то пока не договоримся, мы не скажем, кто будет соперником. Количество команд, у которых есть слоты для товарищеских матчей, небольшое. Переговоры ведутся. В них периодически возникают позитивные ускорения, потом замедления.

Бразилию не рассматриваем, а с Китаем хотим договориться. Мы рассматриваем большой комплекс вопросов сотрудничества с Китаем. Мы уже используем их офсайдные линии, есть вопросы, касающиеся совместного развития детско-юношеского футбола, женские сборные играют. Хотелось бы сыграть и мужскими сборными, но азиаты сейчас сильно заняты. Как у них появится окошко, надеюсь, в него влезем.

С Парагваем у нас действующий контракт. Но мы исходим от того, что до 2025 года у них нет свободных дат. В планах остается провести товарищеский матч с Парагваем», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч с командой Беларуси. 

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8 комментариев
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"Бразилию не рассматриваем"...
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Митрофанушка ("Недоросль"), Денис Фонвизин, -- русская классика.
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А что не рассматриваете матч с Бразилией, боитесь что наколотят по самое нн хочу 🤔🤔🤔
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Митрофанов, пояснил бы почему, а то про другие странны рассказал, а за Бразилию как то скупо сказал
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«Пока не договоримся, мы не скажем, кто будет соперником».
«С Китаем хотим договориться».)
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Смажтесь хорошенько, тогда может пролезете в любое окно
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Да разгоните сборную до лучших времён, а на сэкономленные бешенные деньги полей понастройте что ли
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