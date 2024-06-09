Глава РФС Дюков о женском Суперкубке России: «Команды показали отличный уровень игры. Матч понравился»

Глава РФС Александр Дюков высказался о женском Суперкубке России.

Футболистки ЦСКА впервые выиграли трофей, победив «Зенит» (1:0).

«Вы сами все видели, вам же понравилось. Команды показали отличный уровень игры. Матч понравился», – сказал Дюков.

Матч за Суперкубок прошел в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Матч за женский Суперкубок России посетили 15 063 человека – лучший результат в истории турнира