Глава РФС Дюков о женском Суперкубке России: «Команды показали отличный уровень игры. Матч понравился»
Глава РФС Александр Дюков высказался о женском Суперкубке России.
Футболистки ЦСКА впервые выиграли трофей, победив «Зенит» (1:0).
«Вы сами все видели, вам же понравилось. Команды показали отличный уровень игры. Матч понравился», – сказал Дюков.
Матч за Суперкубок прошел в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Матч за женский Суперкубок России посетили 15 063 человека – лучший результат в истории турнира