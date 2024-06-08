Хавбек женского ЦСКА Петрова о праздновании победы в Суперкубке: «В джакузи на стадионе, конечно. Мы его три года подряд не могли выиграть, на четвертый раз получилось, наконец-то!»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия женский футбол OLIMPBET Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) ЖФК ЦСКА ЖФК Зенит Татьяна Петрова Футбол

Татьяна Петрова поделилась эмоциями после победы в Суперкубке России.

Сегодня женский ЦСКА впервые выиграл Winline Суперкубок России, победив «Зенит» со счетом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

«Наконец-то, просто наконец-то! Мы его три года подряд не могли выиграть, наконец-то на четвертый раз получилось. Не так содержательно, думаю, но реализовали хороший момент, хотя много и не реализовали, как «Зенит». Так что суперкубок везем домой.

Я не знаю, с чем сравнить, но это просто наконец-то. Играли с начала его появления, но ни разу не брали. Как будем праздновать? В джакузи на стадионе, конечно», – сказала полузащитница ЦСКА Татьяна Петрова.

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5 комментариев
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Молодцы девченки! Горд что вы носите на груди четыре буквы Великого ЦСКА!
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Ответ Зайцев Руслан
на конец после джакузи
У Вас?
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Ответ Честный контроль
Молодцы девченки! Горд что вы носите на груди четыре буквы Великого ЦСКА!
Вот именно!
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