Хавбек женского ЦСКА Петрова о праздновании победы в Суперкубке: «В джакузи на стадионе, конечно. Мы его три года подряд не могли выиграть, на четвертый раз получилось, наконец-то!»

Татьяна Петрова поделилась эмоциями после победы в Суперкубке России.

Сегодня женский ЦСКА впервые выиграл Winline Суперкубок России, победив « » со счетом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

«Наконец-то, просто наконец-то! Мы его три года подряд не могли выиграть, наконец-то на четвертый раз получилось. Не так содержательно, думаю, но реализовали хороший момент, хотя много и не реализовали, как «Зенит». Так что суперкубок везем домой.

Я не знаю, с чем сравнить, но это просто наконец-то. Играли с начала его появления, но ни разу не брали. Как будем праздновать? В джакузи на стадионе, конечно», – сказала полузащитница ЦСКА Татьяна Петрова.

Матч за женский Суперкубок России посетили 15 063 человека – лучший результат в истории турнира