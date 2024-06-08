Гюндоган о словах про Араухо после матча с «ПСЖ»: «Я говорил о команде, а не только о Рональде. Я тоже ошибаюсь и признаю это. Если не готов признавать ошибки, ты не добьешься успеха»

Илкай Гюндоган вновь высказался об эпизоде с удалением Рональда Араухо.

Напомним, « » уступила в ответном матче 1/4 финала чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.

После игры хавбек «блауграны» сказал: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру». Вскоре уругваец прокомментировал слова партнера по команде: «Предпочитаю держать мысли при себе. Вылет из ЛЧ огорчил меня так же, как и остальных»

После слов Араухо Гюндоган отметил, что «не хотел никого обидеть или обвинять». В интервью Der Spiegel немец вновь высказался об этом эпизоде.

«Я говорил о нас как о команде, а не только о Рональде. Вы увидите это, если пересмотрите мои слова. Я тоже совершаю ошибки и признаю их.

Если ты не готов признавать ошибки, ты не сможешь добиться успеха», – сказал полузащитник «Барселоны».