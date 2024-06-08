Гюндоган о словах про Араухо после матча с «ПСЖ»: «Я говорил о команде, а не только о Рональде. Я тоже ошибаюсь и признаю это. Если не готов признавать ошибки, ты не добьешься успеха»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Рональд Араухо Футбол

Илкай Гюндоган вновь высказался об эпизоде с удалением Рональда Араухо.

Напомним, «Барселона» уступила в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» (1:4, 4:6 по сумме двух матчей) и вылетела из турнира. На 29-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу каталонцев, защитник хозяев Рональд Араухо был удален за срыв выхода один на один нападающего парижан Брэдли Барколя.

После игры хавбек «блауграны» Гюндоган сказал: «Предпочел бы допустить выход один на один и даже пропустить гол. Удаление в начале матча убивает игру». Вскоре уругваец прокомментировал слова партнера по команде: «Предпочитаю держать мысли при себе. Вылет из ЛЧ огорчил меня так же, как и остальных»

После слов Араухо Гюндоган отметил, что «не хотел никого обидеть или обвинять». В интервью Der Spiegel немец вновь высказался об этом эпизоде.

«Я говорил о нас как о команде, а не только о Рональде. Вы увидите это, если пересмотрите мои слова. Я тоже совершаю ошибки и признаю их.

Если ты не готов признавать ошибки, ты не сможешь добиться успеха», – сказал полузащитник «Барселоны».

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10 комментариев
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К Илкаю не может быть вопросов в этом сезоне. Он перешёл в Барселону в статусе капитана лучшей команды мира и стал одним из лучших игроков Барсы, если не лучшим. Араухо же в этом сезоне показал ощутимый регресс, допускал грубые ошибки и стал практически единоличным виновником вылета Барсы из ЛЧ. Гюндоган вполне заслуженно и корректно указал Рональду на его ошибку, имевшую катастрофические последствия.
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Вот Гюндогана только за его честность уже можно уважать
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Ответ Siracker
К Илкаю не может быть вопросов в этом сезоне. Он перешёл в Барселону в статусе капитана лучшей команды мира и стал одним из лучших игроков Барсы, если не лучшим. Араухо же в этом сезоне показал ощутимый регресс, допускал грубые ошибки и стал практически единоличным виновником вылета Барсы из ЛЧ. Гюндоган вполне заслуженно и корректно указал Рональду на его ошибку, имевшую катастрофические последствия.
На мой взгляд, Илкай вообще был лучшим в Барселоне в прошедшем сезоне: он пропустил во всех турнирах всего лишь 2 матча (в одном дали отдохнуть, в другом был перебор ЖК), он постоянно обострял и отдавал нападающим в убойные позиции, был неплох при обороне команды.
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Вот конкретный человек Гюндоган.
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Правильные слова . Гюндоган провел отличный сезон и был лучшим в составе Барселоны !
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Молодец Гюндоган во всех аспектах! И в игре лидер, и за её пределами!
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Араухо провалился в матчах против Реала и ПСЖ, это просто факт, чо он ноет то
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