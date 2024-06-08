Леманн о молодежном футболе Германии: «Тренерам нужны результаты, чтобы подняться по карьерной лестнице. Они требуют не рисковать. С 2014-го неправильная работа сказывается на нашем футболе»

Йенс Леманн на примере своего пасынка рассказал о приоритетах в детском футболе.

«В Германии тренеры молодежных команд хотели побеждать, чтобы подняться по карьерной лестнице, им нужны были результаты.

Когда команда играла без мяча, тренеры кричали. Как только она завладевала мячом – молчание или требование «играть безопасно».

Я всегда говорил обводить, но тренеру это не нравилось, потому что иногда Лассе терял мяч. Такова природа дриблинга.

Немецкий футбол вышел на пик в 2014 году, а затем начала сказываться неправильная работа тренеров.

На трех главных должностях в немецком футболе (в сборной Германии, «Баварии» и дортмундской « » – Sports) у нас [в прошлом сезоне были] тренеры, которые никогда не играли сами, но были хорошими тренерами в молодежном футболе. Если посмотреть, кто выходил из их [молодежных] команд, – там вообще никого нет, ни одного сильного немецкого футболиста, который бы у них тренировался», – сказал бывший вратарь сборной Германии.