Леманн о молодежном футболе Германии: «Тренерам нужны результаты, чтобы подняться по карьерной лестнице. Они требуют не рисковать. С 2014-го неправильная работа сказывается на нашем футболе»
Йенс Леманн на примере своего пасынка рассказал о приоритетах в детском футболе.
«В Германии тренеры молодежных команд хотели побеждать, чтобы подняться по карьерной лестнице, им нужны были результаты.
Когда команда играла без мяча, тренеры кричали. Как только она завладевала мячом – молчание или требование «играть безопасно».
Я всегда говорил обводить, но тренеру это не нравилось, потому что иногда Лассе терял мяч. Такова природа дриблинга.
Немецкий футбол вышел на пик в 2014 году, а затем начала сказываться неправильная работа тренеров.
На трех главных должностях в немецком футболе (в сборной Германии, «Баварии» и дортмундской «Боруссии» – Sports) у нас [в прошлом сезоне были] тренеры, которые никогда не играли сами, но были хорошими тренерами в молодежном футболе. Если посмотреть, кто выходил из их [молодежных] команд, – там вообще никого нет, ни одного сильного немецкого футболиста, который бы у них тренировался», – сказал бывший вратарь сборной Германии.