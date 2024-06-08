Леманн о молодежном футболе Германии: «Тренерам нужны результаты, чтобы подняться по карьерной лестнице. Они требуют не рисковать. С 2014-го неправильная работа сказывается на нашем футболе»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Йенс Леманн бундеслига Германия Сборная Германии по футболу детский футбол Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Эдин Терзич Футбол

Йенс Леманн на примере своего пасынка рассказал о приоритетах в детском футболе.

«В Германии тренеры молодежных команд хотели побеждать, чтобы подняться по карьерной лестнице, им нужны были результаты.

Когда команда играла без мяча, тренеры кричали. Как только она завладевала мячом – молчание или требование «играть безопасно».

Я всегда говорил обводить, но тренеру это не нравилось, потому что иногда Лассе терял мяч. Такова природа дриблинга.

Немецкий футбол вышел на пик в 2014 году, а затем начала сказываться неправильная работа тренеров.

На трех главных должностях в немецком футболе (в сборной Германии, «Баварии» и дортмундской «Боруссии» – Sports) у нас [в прошлом сезоне были] тренеры, которые никогда не играли сами, но были хорошими тренерами в молодежном футболе. Если посмотреть, кто выходил из их [молодежных] команд, – там вообще никого нет, ни одного сильного немецкого футболиста, который бы у них тренировался», – сказал бывший вратарь сборной Германии.

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6 комментариев
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Смысл в словах Леманна есть, хоть и проскальзывают нотки мостововишны.
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Леманн выдал базу
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В России так уже десятилетия продолжается. Требуют от детей результата уже в 6-7 лет, а они еще толком обводить не умеют, а про точные пасы на 30 и более метров вообще молчу...
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Ответ QWertY
Смысл в словах Леманна есть, хоть и проскальзывают нотки мостововишны.
Журналист в оригинале это прямо в тексте подчеркивает: "Сейчас ему 54 года, и он не уважает немецких тренеров, не имеющих игрового опыта".
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