Леманн оштрафован на 420 000 евро. Экс-вратарь «Арсенала» бензопилой повредил имущество соседа, дважды уехал с паркинга без оплаты и оскорблял полицейских
Йенс Леманн предстал перед судом и был оштрафован на 420 тысяч евро.
Бывший вратарь «Арсенала», «Штутгарта» и дортмундской «Боруссии» обвинялся в двух эпизодах оскорбления полицейских, нанесении ущерба имуществу и попытке мошенничества.
Прокуратура требовала условного тюремного заключения на 10 месяцев. В конечном счете экс-футболисту был назначен штраф в размере 210 ежедневных ставок по 2000 евро каждая.
Судебное разбирательство главным образом касалось двух аспектов. Во-первых, Леманн обвинялся в том, что из-за конфликта с соседом повредил его имущество бензопилой. Происшествие было зафиксировано камерой наблюдения. Йенс заранее оборвал провода, но устройство продолжило работать от аккумулятора.
Во-вторых, в 2021 и 2022 годах Леманн дважды покидал многоэтажный паркинг в аэропорту Мюнхена без оплаты. Согласно обвинительному заключению, в первом случае он зарядил свой электромобиль Porsche, а затем проскочил под шлагбаумом вслед за другой машиной, не внеся оплату. На тот момент Йенс сэкономил свыше 300 евро.
Bild отмечает, что в первый день суда Леманн признал, что вошел в гараж соседа вместе с бензопилой, но в остальном ссылался на провалы в памяти, говорил о ложных обвинениях в его адрес, попытке задавить его личность.
Адвокат Леманна в своем выступлении отметил, что «прокуратура стреляет из пушек по воробьям», обвинил прокурора в мести и недопустимом «морализаторстве». Обвинения в адрес экс-игрока сборной Германии были названы «безумными».
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