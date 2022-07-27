Леманн из-за конфликта с соседом бензопилой повредил его гараж и оборвал провода камеры на участке. Устройство записало проникновение

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн уличен в повреждении чужого имущества.
Как передает Focus со ссылкой на Bild, 52-летний экс-игрок «Арсенала» и «Боруссии» владеет недвижимостью у озера Штарнбергер-Зе и конфликтует с одним из проживающих рядом людей из-за гаража, возведенного на территории соседа. По мнению Йенса, конструкция частично находится на его участке.
Недавно Леманн проник на чужую территорию с бензопилой и уничтожил стойки, поддерживающие крышу нового сооружения.
Происшествие было зафиксировано камерой наблюдения. Йенс заранее оборвал провода, но устройство продолжило работать от аккумулятора.
Ущерб оценивается в несколько сотен евро. Соседи обратились в полицию, и сейчас выясняется, не имеет ли Леманн отношения к более ранним фактам повреждения гаража.
Леманн назвал экс-игрока сборной Германии «черным, нанятым по квоте». Случайно отправил ему такое сообщение – и теперь уволен из «Герты»