Жевнов о доминировании «Зенита» в РПЛ: «Примеры «Баварии» и «ПСЖ» перед глазами. Выполняем поставленные задачи, нас не должны волновать разговоры»
Юрий Жевнов высказался о доминации «Зенита» в Мир РПЛ.
В прошедшем сезоне петербургский клуб под руководством Сергея Семака в шестой раз подряд выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.
– Как относитесь к разговорам об излишней доминации «Зенита», которая приводит к снижению уровня конкуренции?
– Примеры «Баварии» и «ПСЖ» у всех перед глазами.
Мы стараемся делать свою работу, выполняем поставленные задачи. Я считаю, что нас не должны волновать эти разговоры, – сказал тренер вратарей «Зенита».
В пример Зениту справедливо ставить гегемонию БАТЭ в чемпионате Белоруссии, например, и ровняться на них.