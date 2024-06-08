Жевнов о доминировании «Зенита» в РПЛ: «Примеры «Баварии» и «ПСЖ» перед глазами. Выполняем поставленные задачи, нас не должны волновать разговоры»

Теги Зенит Бавария ПСЖ Юрий Жевнов премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция Футбол

Юрий Жевнов высказался о доминации «Зенита» в Мир РПЛ.

В прошедшем сезоне петербургский клуб под руководством Сергея Семака в шестой раз подряд выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.

– Как относитесь к разговорам об излишней доминации «Зенита», которая приводит к снижению уровня конкуренции?

– Примеры «Баварии» и «ПСЖ» у всех перед глазами.

Мы стараемся делать свою работу, выполняем поставленные задачи. Я считаю, что нас не должны волновать эти разговоры, – сказал тренер вратарей «Зенита».

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17 комментариев
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В этом сезоне Зенит сделал все, чтобы был новый чемпион, но конкуренты наложили в штаны
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Ответ Dima Dima
почему примеры баварии и псж, а не лудогорца?
Тоже поражает это. Почему они все ориентируется на недружественные страны? Это же все чуждо нашим скрепам.
В пример Зениту справедливо ставить гегемонию БАТЭ в чемпионате Белоруссии, например, и ровняться на них.
+6
-2
+4
Ответ Алексей Горланов
Тоже поражает это. Почему они все ориентируется на недружественные страны? Это же все чуждо нашим скрепам. В пример Зениту справедливо ставить гегемонию БАТЭ в чемпионате Белоруссии, например, и ровняться на них.
так то БАТЭ в прошлом сезоне быле пятыми а сейчас идут восьмым , так то я согласен за пример БАТЭ
+6
-2
+4
Бавария после прошлого сезона, когда ей Дортмунд отдал чемпионство, в этом его уже без шансов шансов проиграла. Так что давайте, ошибок Баварии не повторяйте и усиляйтесь как следует 😎
+8
-5
+3
Бавария с ПСЖ из бюджета страны не тащат!
+13
-10
+3
Ответ Recreated
Бавария с ПСЖ из бюджета страны не тащат!
А бюджет Германии содержит несколько берлинских клубов с большой министерской историей?
+10
-8
+2
Ответ Recreated
Бавария с ПСЖ из бюджета страны не тащат!
ПСЖ же тащит , правда не из бюджета Франции)
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почему примеры баварии и псж, а не лудогорца?
+8
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Ответ Владислав Харламов
В этом сезоне Зенит сделал все, чтобы был новый чемпион, но конкуренты наложили в штаны
Скажем корректнее. Конкуренты тоже сделали всё, чтобы чемпион не поменялся :)
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