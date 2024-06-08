Жевнов о доминировании «Зенита» в РПЛ: «Примеры «Баварии» и «ПСЖ» перед глазами. Выполняем поставленные задачи, нас не должны волновать разговоры»

Юрий Жевнов высказался о доминации «Зенита» в Мир РПЛ.

В прошедшем сезоне петербургский клуб под руководством Сергея Семака в шестой раз подряд выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Фонбет Кубка России и Суперкубка страны.

– Как относитесь к разговорам об излишней доминации «Зенита», которая приводит к снижению уровня конкуренции?

– Примеры «Баварии» и « » у всех перед глазами.

Мы стараемся делать свою работу, выполняем поставленные задачи. Я считаю, что нас не должны волновать эти разговоры, – сказал тренер вратарей « ».