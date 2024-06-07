Саутгейт у «МЮ» в приоритете, но клуб не может вести с ним переговоры из-за Евро (The Independent)
Будущее Эрика тен Хага связано с тем, что будет делать Гарет Саутгейт.
По данным The Independent, главный тренер сборной Англии – предпочтительный кандидат на аналогичную должность в «МЮ».
Решение о том, как поступить с тен Хагом, руководство манкунианцев не принимает в том числе из-за того, что не знает, что 53-летний англичанин будет делать дальше. Саутгейт не хочет обсуждать свое будущее до завершения Евро-2024, поскольку не хочет отвлекаться от турнира.
В «МЮ» считают, что Гарет будет готов поработать в клубе, однако не могут сейчас вести с ним переговоры.