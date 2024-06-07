Саутгейт у «МЮ» в приоритете, но клуб не может вести с ним переговоры из-за Евро (The Independent)

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Будущее Эрика тен Хага связано с тем, что будет делать Гарет Саутгейт.

По данным The Independent, главный тренер сборной Англии – предпочтительный кандидат на аналогичную должность в «МЮ».

Решение о том, как поступить с тен Хагом, руководство манкунианцев не принимает в том числе из-за того, что не знает, что 53-летний англичанин будет делать дальше. Саутгейт не хочет обсуждать свое будущее до завершения Евро-2024, поскольку не хочет отвлекаться от турнира.

В «МЮ» считают, что Гарет будет готов поработать в клубе, однако не могут сейчас вести с ним переговоры.

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20 комментариев
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Это будет фатальная ошибка
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За какие заслуги вообще?
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+12
Он там Исландии горит 0:1 после 1 тайма)))какой еще МЮ?))
+11
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Клоунада. Человек с выдающимися игроками играет непонятно во что, а в разобранном МЮ даже страшно представить что будет
+5
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+5
То есть, он с супер составом сборной не может поставить внятную игру в атаке, а с составом МЮ вдруг проявит свой тренерский гений?)
+4
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+4
Короче говоря расходимся, ожидали и надеялись, что придет новое адекватное руководство, а пришли какие-то 🤡, которые Саута пытаются нам подсунуть 🤦🏻‍♂️
+3
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Там Робби Кин из Маккаби освободился.
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С удовольствием бы посмотрел на Саутгейта в "МЮ". Вот будет умора.
+1
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Ответ Алексей Сметанин
Он там Исландии горит 0:1 после 1 тайма)))какой еще МЮ?))
Ходжсон Исландии в плей-офф евро проиграл, но тренировал Ливерпуль. что дальше?
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Ответ Дядя ТУРА
Да ладно. Шоу должно продолжаться
У Шоу все хорошо! Он едет на Евро... )))
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Ответ Noob Saibot
Это будет фатальная ошибка
Там до этого было куча фатальных ошибок)
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Ответ Noob Saibot
Это будет фатальная ошибка
Да ладно. Шоу должно продолжаться
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После матча сборной Англии с исландцами, руководство манкунианцев практически уверено в назначении Гарета главным тренером. Они оценили его стремление поскорее покинуть сборную ради клуба
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Еп вашу мать , а Исландии проигрывать это норм ? Эй? Ээээй?
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я уважаю Саутгейта за работу в сборной (в отличие от большинства местных глориков, которые наяривают на антифутбол Мавриньо и хейтят за то же Саутгейта), но блин, какой МЮ... там совсем люди без мозгов? его сожрут в АПЛ, тем более без должного опыта в клубном футболе
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Мало им было Хага, так ещё гения Саута подавай. Изумляют просто
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Только не это) кто там Нэвилл, Кин, Ширер, Каррагер...остановите этих безумцев!
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Маккена, Терзич, Саутгейт кто следующий ?
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Вроде Рэтклифф должен был поднимать МЮ
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