Алексей Гасилин: «Россия здорово смотрелась бы на Евро. Могли бы выйти в 1/8 финала»

Алексей Гасилин высоко отозвался о сборной России.

В пятницу сборная России победила Беларусь (4:0) в товарищеском матче.

«Мне кажется, абсолютно всем довольным быть тяжело. Наша сборная правда играла очень хорошо. Уровень мотивации ребят, перестройка, обновление состава позволяют играть настолько зрело. Мы видим, как играет Обляков, я не говорю уже про Миранчука. Он один из самых старших в команде. Отлично дебютировал Вахания, хорошо играет Горшков.

Мне кажется, наша сборная смотрелась бы на Евро достаточно здорово. Думаю, эта команда отбор бы точно прошла. Мы могли бы выйти в 1/8 финала с учетом того, что на самом турнире выходят и по три команды из группы.

Результат в матче с белорусами закономерен. Мы должны обыгрывать такую команду. Не надо при этом думать о чемоданном настроении. Играть за национальную команду – высшее достижение профессионального футболиста. И сыграть за сборную спустя рукава ты просто не можешь.

Миранчук только что выиграл Лигу Европы, он проводит, наверное, лучший свой сезон в карьере в Серии А. Он так и должен играть. Он вышел за сборную и показал всем свой уровень. И за ним должны наши футболисты стремиться

Хотелось бы видеть Карпина в сборной. Товарищеские матчи – это хорошо. Болельщик ждет их, но хочется команду видеть в соревновательном футболе», – сказал экс-игрок «Зенита».