Алексей Гасилин: «Россия здорово смотрелась бы на Евро. Могли бы выйти в 1/8 финала»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2024 Алексей Миранчук Алексей Гасилин Матч ТВ Иван Обляков Илья Вахания Футбол

Алексей Гасилин высоко отозвался о сборной России.

В пятницу сборная России победила Беларусь (4:0) в товарищеском матче.

«Мне кажется, абсолютно всем довольным быть тяжело. Наша сборная правда играла очень хорошо. Уровень мотивации ребят, перестройка, обновление состава позволяют играть настолько зрело. Мы видим, как играет Обляков, я не говорю уже про Миранчука. Он один из самых старших в команде. Отлично дебютировал Вахания, хорошо играет Горшков.

Мне кажется, наша сборная смотрелась бы на Евро достаточно здорово. Думаю, эта команда отбор бы точно прошла. Мы могли бы выйти в 1/8 финала с учетом того, что на самом турнире выходят и по три команды из группы.

Результат в матче с белорусами закономерен. Мы должны обыгрывать такую команду. Не надо при этом думать о чемоданном настроении. Играть за национальную команду – высшее достижение профессионального футболиста. И сыграть за сборную спустя рукава ты просто не можешь.

Миранчук только что выиграл Лигу Европы, он проводит, наверное, лучший свой сезон в карьере в Серии А. Он так и должен играть. Он вышел за сборную и показал всем свой уровень. И за ним должны наши футболисты стремиться

Хотелось бы видеть Карпина в сборной. Товарищеские матчи – это хорошо. Болельщик ждет их, но хочется команду видеть в соревновательном футболе», – сказал экс-игрок «Зенита».

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16 комментариев
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как похорошела сборная после того, как стала выступать теоретически. ждем вероятностных трофеев, думаю не один зацепим!
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Победа над могучей Беларусью парню голову вскружила .
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А наш зенит выиграл бы лч, если бы не проклятые пиндосы
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+13
Ответ Антон Фалафель
При всех вытекающих, можно говорить, што дошли бы и до финала.
Выиграли бы. Очень уж сильный состав подобрался
+8
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+6
Евро это ерунда, главное - на Олимпиаду выйти....
+12
-7
+5
Группа это максимум как мне кажется
+2
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А чего накинулись, вполне адекватно сказал,.для выхода в ⅛ достаточно выиграть 1 матч в группе и не занять последнее место
+1
0
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После Второй мировой войны Германия была отстранена от международных спортивных соревнований, в том числе и от участия в чемпионатах мира по футболу. Первым турниром, в котором немецкая сборная вновь приняла участие, стал чемпионат мира 1954 года, проходивший в Швейцарии.

На этом чемпионате Германия показала выдающиеся результаты. Сборная ФРГ (Федеративной Республики Германии) одержала победу, выиграв турнир и завоевав титул чемпионов мира. Это было особенно впечатляющим достижением, учитывая, что это было первое участие Германии в чемпионате мира после многолетнего отсутствия.
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ФИФА24 в помощь.
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ждал этот коммент
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Ответ Доктор Щульц
Группа это максимум как мне кажется
Даже сборная СССР трижды подряд вообще не попадала на Евро-76, 80,84.Что уж говорить про самое бездарное поколение российских ногомячистов в истории!
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