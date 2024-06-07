«ПСЖ» вряд ли купит Хвичу. Конте хочет, чтобы «Наполи» сохранил Кварацхелию

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия вряд ли покинет «Наполи» этим летом.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, шансы парижан договориться с «Наполи» о трансфере вингера невелики. Антонио Конте, главный тренер неаполитанцев, настаивает на том, что грузинского игрока нужно сохранить. Итальянский клуб хочет предложить Кварацхелии новый контракт.

При этом «ПСЖ» продолжит работать над сделкой, пусть даже ее заключение представляется маловероятным событием.

Ранее сообщалось, что Хвича дал согласие на переход в клуб Лиги 1.

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7 комментариев
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Какой Хвича, Сафонову помогите оплатить сначала)
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Кварацхелии приготовиться играть латералем
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Если ПСЖ горит желанием выкупить его, то тогда торги надо вести от суммы 90+ . Или попытаться сбить цену путём включения своего игрока в сделку.
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Ожидание : ПСЖ Сафонова и Кварацхелии

Реальность : ПСЖ
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Ответ Leon Petov
Кварацхелии приготовиться играть латералем
Хвича может под нападающим сыграть при схеме 3-4-2-1 или слева в атаке при 3-4-3.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Хвича может под нападающим сыграть при схеме 3-4-2-1 или слева в атаке при 3-4-3.
а будет в 3-5-2 играть как получится
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Ответ Leon Petov
Кварацхелии приготовиться играть латералем
Он будет играть, как Азар в Челси
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