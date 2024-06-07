«ПСЖ» вряд ли купит Хвичу. Конте хочет, чтобы «Наполи» сохранил Кварацхелию

Хвича Кварацхелия вряд ли покинет «Наполи» этим летом.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, шансы парижан договориться с « » о трансфере вингера невелики. Антонио Конте, главный тренер неаполитанцев, настаивает на том, что грузинского игрока нужно сохранить. Итальянский клуб хочет предложить новый контракт.

При этом « » продолжит работать над сделкой, пусть даже ее заключение представляется маловероятным событием.

Ранее сообщалось, что Хвича дал согласие на переход в клуб Лиги 1.