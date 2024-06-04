Дмитрий Булыкин: «Наши клубы должны работать как «Локомотив», а не покупать легионеров, иногда не самого высокого качества, как «Зенит»

Теги Локомотив Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Булыкин призвал российские команды равняться на «Локомотив».

«Мне не импонирует то, что клубы покупают много легионеров.

В этом плане нравится «Локомотив», который выращивает российских игроков, с помощью которых добивается результата. Футболисты, которые начали играть в составе пару лет назад, сейчас являются игроками сборной России.

Вот как должны работать наши клубы, а не покупать легионеров, иногда не самого высокого качества, как «Зенит», – сказал экс-форвард сборной России.

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13 комментариев
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Толи дело, когда Булыкин был советником президента сплошь россиян брали: Хеведес, За Луиш, Крыхрвяк, мм!
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Как локомотив это как? Тащить из Крыльев за копейки?
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Вот поэтому Локомотив всегда и будет находиться вне гонки за медали. Кто то ведь должен о сборной подумать, которая с Белоруссией и Казахстаном играет. Тот самый уровень.
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Зенит чемпион с не самого высокого уровня легионерами, толстый депутат. А твой пример для подражания - №4,5,6... Вот ведь выросло необъятное...
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Надо полагать, результат работы футбольного клуба - это вызов футболистов в сборную России? Не кубки, не медали...
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Зенит чемпион, а ваш бронепоезд стоит на запасном пути.
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"В этом плане нравится «Локомотив», который выращивает российских игроков, с помощью которых добивается результата". Каких результатов добивается "Локомотив"? 4-х мест?
Никто не спорит, что делать упор на российских игроков - это хорошо, но говорить о результатах " Локомотива" - перебор.
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И Локо с Хумуличем🤡
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Всяк Булык хвалит своё болото.
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Ответ Алексей Кузнецов
Толи дело, когда Булыкин был советником президента сплошь россиян брали: Хеведес, За Луиш, Крыхрвяк, мм!
Ну дак все трое игроки своих сборных, Хеведес вообще чемпион мира. Где тут "не самое высокое качество", о котором ляпнул Булыкин?
+5
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Ответ IlyaGrain
Как локомотив это как? Тащить из Крыльев за копейки?
воу, воу. Тогда Крылья растащили Чертаново вообще за ломаный грош, и вообще это другое?
+2
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0
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