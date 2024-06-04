Дмитрий Булыкин: «Наши клубы должны работать как «Локомотив», а не покупать легионеров, иногда не самого высокого качества, как «Зенит»

Дмитрий Булыкин призвал российские команды равняться на «Локомотив».

«Мне не импонирует то, что клубы покупают много легионеров.

В этом плане нравится « », который выращивает российских игроков, с помощью которых добивается результата. Футболисты, которые начали играть в составе пару лет назад, сейчас являются игроками сборной России.

Вот как должны работать наши клубы, а не покупать легионеров, иногда не самого высокого качества, как « », – сказал экс-форвард сборной России.