Дмитрий Булыкин: «Наши клубы должны работать как «Локомотив», а не покупать легионеров, иногда не самого высокого качества, как «Зенит»
Дмитрий Булыкин призвал российские команды равняться на «Локомотив».
«Мне не импонирует то, что клубы покупают много легионеров.
В этом плане нравится «Локомотив», который выращивает российских игроков, с помощью которых добивается результата. Футболисты, которые начали играть в составе пару лет назад, сейчас являются игроками сборной России.
Вот как должны работать наши клубы, а не покупать легионеров, иногда не самого высокого качества, как «Зенит», – сказал экс-форвард сборной России.
Никто не спорит, что делать упор на российских игроков - это хорошо, но говорить о результатах " Локомотива" - перебор.