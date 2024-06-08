Мартинес о Роналду: «Никто и не скажет, что ему 39, и он выиграл все. Криштиану готов быть важным игроком и бороться за место»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес рассказал о положительном влиянии Криштиану Роналду на сборную.

«Мне нужно было узнать, что он думает, отслужив Португалии двадцать лет. У него была возможность достичь отметки в двести матчей – только ему она могла покориться. Наш с ним разговор был очень открытым и честным. Хотелось узнать, как он.

Вот это желание – то, что отличает Роналду от всех остальных. Обычно игрок сначала сдает психологически, потом его тело перестает справляться, и в голове рождается решение [о завершении карьеры]. Сборная – все, что нужно Роналду. Я увидел, что он готов быть важным игроком и бороться за место. Он отлично влияет на всех.

Никто и не скажет, что ему 39, и он выиграл все. Он хочет побеждать и пользуется каждым моментом, чтобы становиться лучше. Нет примера лучше для молодого игрока, который только присоединился к команде», – сказал Мартинес.

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну короче подводит к тому что будет в основе , печально
+16
-7
+9
Разве Роналду выиграл ЧМ?
+15
-9
+6
Ответ Arthurio_2011
Когда ему надо было выигрывать? ЧМ 2006 (первый ЧМ пеналду) выиграла Италия. ЧМ 2010 выиграл Испания. ЧМ 2014 выиграла Германия. ЧМ 2018 выиграла Франция. ЧМ 2022 выиграла Аргентина (ВМЕСТЕ С G.O.A.T. (МЕССИ))
Прости, а в чём смысл твоего поста?
Думаешь, кто-то из юзеров спротса не знает, кто когда выигрывал ЧМ?
+7
-1
+6
Ответ Evgen_Hazard
Криш конечно конкретный нарцисс, но очевидно что чрезвычайное самолюбие помогает ему достигать высот и держать уровень так долго. Его твёрдости духа стоит позавидовать. Правда некоторые скиллы в силу возраста утрачены оказались, но в любом случае он ещё лучше многих молодых.
0 титулов за три года - это конкретный обсер.. Так держать, Геша!.. 🤭🤣
+7
-2
+5
7 из 7ми проигранных титулов за 2 года в пустыне:)) Выиграл все это что?:)) Ни одного международного трофея где играет весь мир на высоком уровни, только континентальные, да и то там на бровке скакал:) Олимпиада МЧМ, Финалиссима, Чемпиона Мира все мимо криштика:))
+14
-9
+5
Что значит он выиграл всё? Он не выиграл самое главное - Чемпионат Мира. Это как раз то, что всегда ставили в вину Месси до последнего ЧМ.
+5
-1
+4
Ответ rigobersong
7 из 7ми проигранных титулов за 2 года в пустыне:)) Выиграл все это что?:)) Ни одного международного трофея где играет весь мир на высоком уровни, только континентальные, да и то там на бровке скакал:) Олимпиада МЧМ, Финалиссима, Чемпиона Мира все мимо криштика:))
Даже Кубок Конфедераций, требл.. Нулевой..🤭😀
+6
-2
+4
Ответ Max Maximus
Выиграл всё, кроме ЧМ Но Яшин и Мальдини, например, тоже не выигрывали ЧМ, а считаются лучшими на своих позициях Герд Мюллер выигрывал ЧМ и ЧЕ, а Кройфф считается лучшим игроком того поколения Так что это не решающий критерий
То же самое можно сказать про ЛЧ. Начо и Карвахаль выиграли больше ЛЧ, чем Мальдини. Кроос и Модрич больше, чем Зидан, Марадона, Кройф.
+5
-2
+3
Ответ Илья Мурашов
То же самое можно сказать про ЛЧ. Начо и Карвахаль выиграли больше ЛЧ, чем Мальдини. Кроос и Модрич больше, чем Зидан, Марадона, Кройф.
Ну Кросс и Модрич впринципе могут считаться не менее легендарными
+3
0
+3
Кринж позор мирового ногомяча
+7
-5
+2
Криш ЧМ раз пять выиграл, не меньше.
В своих бурных влажных снах...
+6
-4
+2
Ответ Юрий Кечко
Ну Финалиссима то да…чудовищное упущение Примерно такое же как сказать что на клубном уровне не брал лигу конференций
А что не так с финалисимой? Встречаются два континентальных победителя. Это как ранньше межконтинентальный кубо, еогда встречались победитель ЛЧ и Либертадорес. Да, он менее значимый , чем основные турниры, но все равно кубок. Как суперкубок уефа, тоже котируется ниже ЛЧ или ЛЕ, но разыгрывается и считается трофеем, хотя по большому счету он никому не нужен.
+3
-1
+2
Ответ rigobersong
7 из 7ми проигранных титулов за 2 года в пустыне:)) Выиграл все это что?:)) Ни одного международного трофея где играет весь мир на высоком уровни, только континентальные, да и то там на бровке скакал:) Олимпиада МЧМ, Финалиссима, Чемпиона Мира все мимо криштика:))
Ну Финалиссима то да…чудовищное упущение
Примерно такое же как сказать что на клубном уровне не брал лигу конференций
+7
-5
+2
Ответ Юрий Кечко
Ну короче подводит к тому что будет в основе , печально
Отлично.. 👍🤣
+2
-1
+1
Ответ Юрий Кечко
Ну короче подводит к тому что будет в основе , печально
Будто за Россию играет и вы так переживаете

Расслабьтесь, португальцам виднее, как им играть
+7
-6
+1
Ответ Max Maximus
Выиграл всё, кроме ЧМ Но Яшин и Мальдини, например, тоже не выигрывали ЧМ, а считаются лучшими на своих позициях Герд Мюллер выигрывал ЧМ и ЧЕ, а Кройфф считается лучшим игроком того поколения Так что это не решающий критерий
Мальдини конечно чуть чуть не дотянул до победного чм Италии , хотя впринципе мог ещё тогда играть за сборную
+1
-1
0
Тело 18 летнего?)
+4
-4
0
Ответ Юрий Кечко
Ну Финалиссима то да…чудовищное упущение Примерно такое же как сказать что на клубном уровне не брал лигу конференций
финалиссимо это суперкубок европы
0
0
0
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
а почему до 18 12 2022 года фаны месси не говорили про ЧМ ?
+6
-6
0
Криш с его эго и физикой может после этого ещё на два Евро съездить. А федерация так и будет ставить тренеров, которые его точно будут брать в заявки. Жалко только крутое поколение, которое сейчас есть у Португалии.
+3
-3
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Bazilic
Тело 18 летнего?)
Член 18 летнего
0
0
0
Даже Месси не всё выиграл... а тут Роналду..ахах
0
0
0
Этот тот случай когда хваля переперехвалил 😁
0
0
0
0 ЧМ, 0 МВП ЧМ, 0 МВП ЧЕ, 0+0 в ПО ЧМ, 0 трэблов, 0 лучший плэймейкер мира.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
+4
-4
0
Никто ему этого не скажет, тк сразу станут некрасивыми и покинут сборную))
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий