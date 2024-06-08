Мартинес о Роналду: «Никто и не скажет, что ему 39, и он выиграл все. Криштиану готов быть важным игроком и бороться за место»

Роберто Мартинес рассказал о положительном влиянии Криштиану Роналду на сборную.

«Мне нужно было узнать, что он думает, отслужив двадцать лет. У него была возможность достичь отметки в двести матчей – только ему она могла покориться. Наш с ним разговор был очень открытым и честным. Хотелось узнать, как он.

Вот это желание – то, что отличает от всех остальных. Обычно игрок сначала сдает психологически, потом его тело перестает справляться, и в голове рождается решение [о завершении карьеры]. Сборная – все, что нужно Роналду. Я увидел, что он готов быть важным игроком и бороться за место. Он отлично влияет на всех.

Никто и не скажет, что ему 39, и он выиграл все. Он хочет побеждать и пользуется каждым моментом, чтобы становиться лучше. Нет примера лучше для молодого игрока, который только присоединился к команде», – сказал .