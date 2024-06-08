Ортега продлит контракт с «Ман Сити» до 2026-го – этого хотел Пеп. Штефан сделает все, чтобы стать первым номером

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эдерсон Штефан Ортега Футбол

Штефан Ортега продлит контракт с «Ман Сити» с целью стать первым номером команды.

Как пишет журналист Sky Флориан Плеттенберг, Ортега, срок нынешнего контракта которого рассчитан до лета 2025-го, продлит соглашение еще на год – до 2026-го.

После сложных переговоров стороны достигли полной договоренности. Пеп Гвардиола хотел, чтобы Штефан остался в «Манчестер Сити».

Теперь Ортега сделает все возможное, чтобы стать первым номером «Ман Сити» в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что Эдерсон рассматривает предложения от саудовских клубов.

Ортега выступает за «Сити» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл 20 матчей за клуб и пропустил 20 голов.

Статистику 31-летнего голкипера можно найти здесь.

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9 комментариев
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Хорошие новости. Два отличных кипера. А кому играть, пусть тренера решают
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Если Ортега остаётся, то скорее всего Эдерсон уходит. Мне лично жаль, Эдерсон почти идеальный кипер для футбола Пепа, хотя Ортега тоже прекрасен, как классический вратарь
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заслуживает быть основным
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Отличная новость, заслуживает быть первым, гораздо лучше на ленточке играет чем Эдерсон
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Пока есть Эдерсон ,Ортега всегда будет вторым .
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Все возможное чтобы стать основным? Ну это уже УК Великобритании
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