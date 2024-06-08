Ортега продлит контракт с «Ман Сити» до 2026-го – этого хотел Пеп. Штефан сделает все, чтобы стать первым номером
Штефан Ортега продлит контракт с «Ман Сити» с целью стать первым номером команды.
Как пишет журналист Sky Флориан Плеттенберг, Ортега, срок нынешнего контракта которого рассчитан до лета 2025-го, продлит соглашение еще на год – до 2026-го.
После сложных переговоров стороны достигли полной договоренности. Пеп Гвардиола хотел, чтобы Штефан остался в «Манчестер Сити».
Теперь Ортега сделает все возможное, чтобы стать первым номером «Ман Сити» в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что Эдерсон рассматривает предложения от саудовских клубов.
Ортега выступает за «Сити» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл 20 матчей за клуб и пропустил 20 голов.
Статистику 31-летнего голкипера можно найти здесь.