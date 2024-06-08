Федотов – в шорт-листе «Балтики», но ему этот вариант не интересен. Юрана, Евсеева, Ташуева, Аленичева не рассматривают

Владимир Федотов вошел в число кандидатов на пост тренера «Балтики».

По информации Metaratings.ru, калининградский клуб хочет пригласить тренера не просто под задачу возвращения в , а с перспективой на три-четыре года, поэтому возраст кандидатов играет роль при принятии решения. Ожидается, что оно будет принято после завершения Петербургского международного экономического форума.

В шорт-листе руководства «Балтики» пять тренеров. Одним из них является Александр Грищенко, о чем ранее сообщал «Чемпионат». В случае назначения 33-летнего специалиста главным тренером, в скаутский отдел клуба с большой долей войдет нынешний спортивный директор « » Тенгиз Путкарадзе.

Самый статусный кандидат на вакантную должность – , покинувший ЦСКА в начале июня. При этом, по данным источника, тренер не планирует принимать команду из Мелбет лиги. Еще один кандидат – Андрей Карпович, который сейчас работает в казахстанском «Елимае».

«Балтика» не рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера Сергея Юрана, Вадима Евсеева, Сергея Ташуева и Дмитрия Аленичева.

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место и вылетела в Первую лигу. Сергей Игнашевич после Суперфинала Кубка России, в котором « » уступила «Зениту», объявил об уходе с поста.