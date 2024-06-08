Федотов – в шорт-листе «Балтики», но ему этот вариант не интересен. Юрана, Евсеева, Ташуева, Аленичева не рассматривают

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вадим Евсеев Балтика Сергей Юран Дмитрий Аленичев Сергей Ташуев Владимир Федотов Александр Грищенко Велес Футбол

Владимир Федотов вошел в число кандидатов на пост тренера «Балтики».

По информации Metaratings.ru, калининградский клуб хочет пригласить тренера не просто под задачу возвращения в РПЛ, а с перспективой на три-четыре года, поэтому возраст кандидатов играет роль при принятии решения. Ожидается, что оно будет принято после завершения Петербургского международного экономического форума.

В шорт-листе руководства «Балтики» пять тренеров. Одним из них является Александр Грищенко, о чем ранее сообщал «Чемпионат». В случае назначения 33-летнего специалиста главным тренером, в скаутский отдел клуба с большой долей войдет нынешний спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе.

Самый статусный кандидат на вакантную должность – Владимир Федотов, покинувший ЦСКА в начале июня. При этом, по данным источника, тренер не планирует принимать команду из Мелбет Первой лиги. Еще один кандидат – Андрей Карпович, который сейчас работает в казахстанском «Елимае».

«Балтика» не рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера Сергея Юрана, Вадима Евсеева, Сергея Ташуева и Дмитрия Аленичева.

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место и вылетела в Первую лигу. Сергей Игнашевич после Суперфинала Кубка России, в котором «Балтика» уступила «Зениту», объявил об уходе с поста.

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17 комментариев
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>>Юрана, Евсеева, Ташуева, Аленичева не рассматривают

Очередная порция слёз Ташуева будет?
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Вся эта вереница талантливых физруков даже в Балтике не нужна.
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Ответ Shuller18
Нафига ему такой даунгрейд? Лучше взять паузу, а место в команде РПЛ однозначно освободится.
В Спартак после Станковича, после 10 туров)
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Не факт что вернутся в РПЛ в течение этих 3-4 лет
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Думается Федотова уговорят 100%. Ростех остался не просто так. Однако Федотов в Балтику может прийти только при большой задаче. А так такая задача стоять будет. Регион футбольный, перспективный, туристический, исторический, если хотите. Что ещё надо? В Калине работать одно удовольствие, Игнат не даст соврать. Если Федота всё-таки подпишут, то балтийские армейцы (Арбуз, Пряха, Лазарь, Аван) вря ли куда-то уйдут, да и Латышонок останется. Энрикес уже изъявил желание остаться, Алекс тоже. Да, лимит, но на скамейку это не распространяется. Балтика таким образом может варьировать состав, как это делал Рубин. Так что если тупить не будут через сезон вернутся...
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Это пока что.. Через год два увидим в пердиве к гадалке не ходи 🙃
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Мне кажется, Федотову надо домой в "Урал". Посмотреть на себя со стороны критично и понять, что в РПЛ ему пока работы не дадут, разве что после зимы, когда у аутсайдеров начнутся смены тренеров
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Мостовой, твой выход
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Ответ Shuller18
Нафига ему такой даунгрейд? Лучше взять паузу, а место в команде РПЛ однозначно освободится.
Согласен, Федотов по российским меркам тренер добротный и идти в пердив не самое лучшее решение. Лучше на паузе подождать и в условный Рубин подписаться
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Ответ Shuller18
Вот именно. У нас в РПЛ куча увольнений каждый сезон, и при появлении первой же вакансии Федотов точно будет одним из кандидатов. Пусть отдохнет.
Ну да, сейчас самое верное решение будет на паузе выждать, отдохнуть и ждать хороших предложений. Федотов мужик нормальный без работы и предложений не останется.
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Ответ Al Al
Ташуев норм тренер в отличие от носителей конспектов 90-х. Факел достойно шёл с самым низким бюджетом в Лиге.
особенно весной с охапкой поражений подряд хорошо шел, да и осенью с охапкой поражений в ахмате
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Ответ Al Al
Ташуев норм тренер в отличие от носителей конспектов 90-х. Факел достойно шёл с самым низким бюджетом в Лиге.
Ташуев? Очень достойно, 5 побед за сезон и худший результат по забитым.
Беленов и Болельщики, вот спасители факела от ✈️.
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