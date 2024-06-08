Федотов – в шорт-листе «Балтики», но ему этот вариант не интересен. Юрана, Евсеева, Ташуева, Аленичева не рассматривают
Владимир Федотов вошел в число кандидатов на пост тренера «Балтики».
По информации Metaratings.ru, калининградский клуб хочет пригласить тренера не просто под задачу возвращения в РПЛ, а с перспективой на три-четыре года, поэтому возраст кандидатов играет роль при принятии решения. Ожидается, что оно будет принято после завершения Петербургского международного экономического форума.
В шорт-листе руководства «Балтики» пять тренеров. Одним из них является Александр Грищенко, о чем ранее сообщал «Чемпионат». В случае назначения 33-летнего специалиста главным тренером, в скаутский отдел клуба с большой долей войдет нынешний спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе.
Самый статусный кандидат на вакантную должность – Владимир Федотов, покинувший ЦСКА в начале июня. При этом, по данным источника, тренер не планирует принимать команду из Мелбет Первой лиги. Еще один кандидат – Андрей Карпович, который сейчас работает в казахстанском «Елимае».
«Балтика» не рассматривает в качестве кандидатов на пост главного тренера Сергея Юрана, Вадима Евсеева, Сергея Ташуева и Дмитрия Аленичева.
По итогам сезона-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место и вылетела в Первую лигу. Сергей Игнашевич после Суперфинала Кубка России, в котором «Балтика» уступила «Зениту», объявил об уходе с поста.
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