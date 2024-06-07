Радмановач за средний палец на награждении «Зенита» дисквалифицирован на 2 матча Кубка (один условно)

Никола Радмановач дисквалифицирован на два матча за демонстрацию среднего пальца.

Сербский защитник «Балтики» продемонстрировал неприличный жест после поражения от « » (1:2).

В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, игрок «Балтики» показывал средний палец. Он несколько раз поднимал и опускал руку, сидя на газоне.

дисквалифицирован на два матча Кубка России, один из них – условно.

«После окончания матча во время награждения «Зенита» футболист сидел на поле и показывал оскорбительный жест в адрес соперника. Установить, в отношении кого конкретно, было нельзя.

Он присутствовал на заседании по видео. Подтвердил, что жест был, принес извинения. Сказал, что показывал Эраковичу.

Ему было сказано, что это стадион, на котором были две команды, зрители, женщины, дети, поэтому показывать такой жест непозволительно. Футболист признал, что был неправ.



Наказание – дисквалифицирован на два матча Кубка России. Один – реальное исполнение, один – условно. Также штраф 50 тысяч рублей. Установлен испытательный срок – один год», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Радмановач извинился за показ среднего пальца: «Это шутка с Эраковичем. «Зенит» – самый большой и сильный клуб в России»