Радмановач за средний палец на награждении «Зенита» дисквалифицирован на 2 матча Кубка (один условно)

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации Первая лига Балтика КДК РФС Артур Григорьянц Р-Спорт Страхиня Эракович Никола Радмановач Футбол

Никола Радмановач дисквалифицирован на два матча за демонстрацию среднего пальца.

Сербский защитник «Балтики» продемонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита» (1:2).

В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, игрок «Балтики» показывал средний палец. Он несколько раз поднимал и опускал руку, сидя на газоне.

Никола Радмановач дисквалифицирован на два матча Кубка России, один из них – условно.

«После окончания матча во время награждения «Зенита» футболист сидел на поле и показывал оскорбительный жест в адрес соперника. Установить, в отношении кого конкретно, было нельзя.

Он присутствовал на заседании по видео. Подтвердил, что жест был, принес извинения. Сказал, что показывал Эраковичу.

Ему было сказано, что это стадион, на котором были две команды, зрители, женщины, дети, поэтому показывать такой жест непозволительно. Футболист признал, что был неправ.
 
Наказание – дисквалифицирован на два матча Кубка России. Один – реальное исполнение, один – условно. Также штраф 50 тысяч рублей. Установлен испытательный срок – один год», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Радмановач извинился за показ среднего пальца: «Это шутка с Эраковичем. «Зенит» – самый большой и сильный клуб в России»

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27 комментариев
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В комментариях уже отписывются индивидуумы, сначала кричащие "Закон един для всех", а потом "за что дисквалифицировали, он же газпрому показал"
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Ответ Roman Araslanov
Почему тогда не был наказан Медведев за свой жест? Или что, дети не могут или не имеют право смотреть ролики на ютуб-канале фк Зенит?
На каком матче Медведев показывал неприличные жесты?
+12
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+9
Ответ Roman Araslanov
Почему тогда не был наказан Медведев за свой жест? Или что, дети не могут или не имеют право смотреть ролики на ютуб-канале фк Зенит?
По тем же причинам, почему ЦСКА не был наказан за раз два три, или Динамо за чушпанов. Потому что это было в ютубе
+7
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+6
Ответ Roman Araslanov
Когда уже ждать в УК РФ статьи о дискредитации фк Газпром? Шутки шутками, а всё к этому и идёт.
а фк лукойл когда уже расформируют?
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+4
Ответ Roman Araslanov
Почему тогда не был наказан Медведев за свой жест? Или что, дети не могут или не имеют право смотреть ролики на ютуб-канале фк Зенит?
Потому что это не на игре было.учи матчасть
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Правильно сделали.дети же смотрят.Даже несмотря на дружбу
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я подумал один палец условно
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Ответ den70
Комментарий удален пользователем
den70??
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Ответ Петроград
Я тебе секрет открою: матч, как мероприятие, не ограничивается стартовым и финальным свистком. А случайно подсмотренное в раздевалке видео Дзюбы не было частью какой-либо трансляции.
Ты и режима клоуна выйди и регламент прочти , кто там участники матча

И совокупление дзюпы и азмуна в прямом эфире было а матч тв
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Комментарий удален пользователем
Ответ Wiley Fox
Ему было сказано, что это стадион, на котором были две команды, зрители, женщины, дети, поэтому показывать такой жест непозволительно. Футболист признал, что был неправ. ---- Вместо этой воды этот клоун должен привести статью регламента и какое наказание за это следует Официально матч был закончен. Что там кто-то показывает - это не предмет для рассмотрения Вот дзюпа азмуна когда-то на праздновании посчитал за объект для секса - это видела вся страна по телевизору Сколько матчей дисквалификации получил дзюпа? Или официально в зените разрешены непотребства?
Я тебе секрет открою: матч, как мероприятие, не ограничивается стартовым и финальным свистком.
А случайно подсмотренное в раздевалке видео Дзюбы не было частью какой-либо трансляции.
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Ответ Александр Воронин
Питерский позор - вон из футбола!
Вон из страны,из футбола малое наказание.Хотя он и там опозорится
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Ответ Александр Воронин
Питерский позор - вон из футбола!
Серьёзно? Игрок показывал средний палец на поле, но виноват все равно Зенит?
Просто восхитительно.
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Ответ Roman Araslanov
Почему тогда не был наказан Медведев за свой жест? Или что, дети не могут или не имеют право смотреть ролики на ютуб-канале фк Зенит?
Он на учёте в ПНД состоит,ему простительно.
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Ответ Илья Банюк
а фк лукойл когда уже расформируют?
Когда гвозди расцветут,и когда ваш гопник медведев за амаралку мячи на матчах Спартака подавать будет.
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очередное доказательство того,что зенит позор российского футбола.
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Никола цитировал великого Диего на чемпионате мира в России: "поздравляю победителей с волевой победой и голом в компенсированное время!!!
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Всегда был Радмановац, а вдруг стал Радмановач
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