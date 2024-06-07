Чалов после дубля Беларуси: «Забыл щитки перед игрой, мне их дал Щетинин. Получается, фартовые»
Федор Чалов подвел итог матча с Беларусью (4:0), где он сделал дубль.
– Вы после первого забитого мяча улыбались.
– Хотел принять мяч, он подскочил, попал в щиток и залетело.
– Вы удачно вышли на замену. Этот забитый мяч – чистая удача или была задача от тренера сразу включиться в игру?
– На игру забыл щитки, мне их отдал Щетинин. Получается, фартовые, спасибо ему.
– По счету может показаться, что игра далась легко, а как матч оцените глазами участника событий?
– Мы полностью контролировали игру, искали моменты, их было достаточно, забили четыре. Думаю, что заслуженная победа.
– Как случился второй гол?
– Кажется, Леша Миранчук нашел меня передачей перед штрафной. Получилось принять мяч, защитник подумал, что буду отдавать пас, продвинулся и пробил.
– Теперь есть время отдохнуть перед началом сезона.
– Небольшой отпуск, поеду куда‑нибудь, – сказал форвард ЦСКА и сборной России.