Чалов после дубля Беларуси: «Забыл щитки перед игрой, мне их дал Щетинин. Получается, фартовые»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Федор Чалов Кирилл Щетинин Футбол

Федор Чалов подвел итог матча с Беларусью (4:0), где он сделал дубль.

– Вы после первого забитого мяча улыбались.

– Хотел принять мяч, он подскочил, попал в щиток и залетело.

– Вы удачно вышли на замену. Этот забитый мяч – чистая удача или была задача от тренера сразу включиться в игру?

– На игру забыл щитки, мне их отдал Щетинин. Получается, фартовые, спасибо ему.

– По счету может показаться, что игра далась легко, а как матч оцените глазами участника событий?

– Мы полностью контролировали игру, искали моменты, их было достаточно, забили четыре. Думаю, что заслуженная победа.

– Как случился второй гол?

– Кажется, Леша Миранчук нашел меня передачей перед штрафной. Получилось принять мяч, защитник подумал, что буду отдавать пас, продвинулся и пробил.

– Теперь есть время отдохнуть перед началом сезона.

– Небольшой отпуск, поеду куда‑нибудь, – сказал форвард ЦСКА и сборной России.

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8 комментариев
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Щитки Щетинина
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Ждём хорошей игры за ЦСКА в новом сезоне!!! ❤️💙
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Всегда считал и считаю Чалова очень умным игроком. Топовый в РПЛ. Ну и спасибо, Щетинин отметился в СМИ хотя бы. Очень хотелось его в игре посмотреть.
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По Заболотному постучи, может открываться начнет правильно
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Щетинин дал щитки. Жалко, что не Щенникову)
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тут на воротах Павлюченко, о чем разговор вообще. он карьеру закончил да и вообще он нападающий
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Ответ Shuller18
Щитки Щетинина
ЩЕтки от Щетины💪
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