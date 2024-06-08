Карпин о месте сборной Беларуси в таблице РПЛ: «Боролась бы в нижней части первой восьмерки»
Валерий Карпин ответил на вопрос о месте сборной Беларуси в таблице Мир РПЛ.
«Нынешняя сборная Беларуси боролась бы в нижней части первой восьмерки РПЛ», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
Вчера в Минске состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России (0:4).
Россия забила четыре Беларуси: дубль Чалова за 6 минут, первый гол Тюкавина, дебют Максименко
Батько (Минск)
Кубань бы белорусов обыграла.