Карпин о месте сборной Беларуси в таблице РПЛ: «Боролась бы в нижней части первой восьмерки»

Валерий Карпин ответил на вопрос о месте сборной Беларуси в таблице Мир РПЛ.

«Нынешняя сборная Беларуси боролась бы в нижней части первой восьмерки РПЛ», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

Вчера в Минске состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России (0:4).

Россия забила четыре Беларуси: дубль Чалова за 6 минут, первый гол Тюкавина, дебют Максименко