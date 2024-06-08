Карпин о месте сборной Беларуси в таблице РПЛ: «Боролась бы в нижней части первой восьмерки»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин ответил на вопрос о месте сборной Беларуси в таблице Мир РПЛ.

«Нынешняя сборная Беларуси боролась бы в нижней части первой восьмерки РПЛ», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова». 

Вчера в Минске состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России (0:4). 

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6 комментариев
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Слабенькая сборная но говорят идёт перестройка много молодых. Удачи беларусам в отборе болеем за них.
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Новый клуб будет в РПЛ, я так понял?! 😁

Батько (Минск)
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Сборная России с Зенитом бы зарубились!!!! 50на 50🚩
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А сборная Бразилии образца 2014 года по его логике была бы максимум в 2й лиге Германии?
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Эта команда недотренированных футболистов уровня ФНЛ нижней части таблицы.
Кубань бы белорусов обыграла.
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