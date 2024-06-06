Ромеу о переходе в «Барсу»: «Сезон сложился не так, как я ожидал, мне следовало иначе реагировать на ошибки. Я спрашивал себя, на своем ли я месте, и не мог уснуть, если проигрывал»

Ориоль Ромеу рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в «Барселоне».

– Вы бы перешли из «Жироны» в «Барселону» сейчас?

– Да. Я принял много решений и редко возвращался бы к ним и делал что-то по-другому. Когда «Барса» обратилась ко мне, у меня был хороший момент, чтобы сделать что-то важное... Я поступил бы так же. Но сезон сложился не так, как я ожидал.

– Что пошло не так?

– Физически я был не так хорош, как хотелось бы, а в психологическом плане мне следовало иначе реагировать на ошибки или личные выступления. Часто я думал об этом больше, чем нужно.

Я очень ценю то, что сделал Бускетс, но у меня не было намерения заменить его или играть на его уровне. Я требовал от себя больше, чем другие. Это синдром самозванца, я спрашивал себя, на своем ли месте нахожусь. Так было и раньше. Бывают моменты, когда я расслабляюсь и могу заглушить эти негативные мысли, но в этом году это обошлось мне дороже.

На поле поднимается адреналин, и если я проигрывал, то не мог уснуть. Сидя на скамейке запасных, я пытался сосредоточиться, как если бы я был на поле, чтобы быть готовым войти в игру, – сказал полузащитник «Барселоны».