Гримальдо – лучший левый защитник по версии FourFourTwo. Тео – 2-й, Менди – 5-й, Бальде – 7-й
Алехандро Гримальдо занял первое место в списке лучших левых защитников.
Футболист «Байера» возглавил десятку сильнейших на своей позиции, составленную FourFourTwo.
В рейтинг вошли:
1. Алехандро Гримальдо, «Байер».
2. Тео Эрнандес, «Милан».
3. Йошко Гвардиол, «Манчестер Сити».
4. Альфонсо Дэвис, «Бавария».
5. Ферлан Менди, «Реал».
6. Эндрю Робертсон, «Ливерпуль».
7. Алехандро Бальде, «Барселона».
8. Федерико Димарко, «Интер».
9. Люка Эрнандес, «ПСЖ».
10. Дестини Удоджи, «Тоттенхэм».
Закрывайте рейтинг.
Бальде был худшим игроком Барсы в первой половине сезона, а во второй и вовсе не играл из-за травмы.
Он и в топ-70 не должен быть.
Я как болельщик Милана, который следил и за Интером, скажу что Димарко провел шикарный сезон и точно был лучшим в Серии А на своей позиции. По мне, он в данном рейте должен быть после Гримальдо.
Мне кажется он еще и на ЧЕ себя проявит.
Так что вполне заслуженно занимает первое место!