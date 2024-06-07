Гримальдо – лучший левый защитник по версии FourFourTwo. Тео – 2-й, Менди – 5-й, Бальде – 7-й

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Алехандро Гримальдо занял первое место в списке лучших левых защитников.

Футболист «Байера» возглавил десятку сильнейших на своей позиции, составленную FourFourTwo.

В рейтинг вошли:

1. Алехандро Гримальдо, «Байер».

2. Тео Эрнандес, «Милан».

3. Йошко Гвардиол, «Манчестер Сити».

4. Альфонсо Дэвис, «Бавария».

5. Ферлан Менди, «Реал».

6. Эндрю Робертсон, «Ливерпуль».

7. Алехандро Бальде, «Барселона».

8. Федерико Димарко, «Интер».

9. Люка Эрнандес, «ПСЖ».

10. Дестини Удоджи, «Тоттенхэм».

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15 комментариев
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Редкий случай когда Бенфика так облажалась и бесплатно отпустила такой актив в Байер.
+24
-5
+19
Альфонсо Дэвис? Кто это рейтинги составляет? Постоянно какой-то бред. Девиса на середине сезона на лавку усадили за плохую игру, это тянет на топ-4 мира разве?
+14
-2
+12
Бальде - 7.
Закрывайте рейтинг.
Бальде был худшим игроком Барсы в первой половине сезона, а во второй и вовсе не играл из-за травмы.
Он и в топ-70 не должен быть.
+9
0
+9
Я бы сказал: на данный момент он лучший Атакующий защитник) сезон просто конфетка у него выдался)
+9
-2
+7
Тео 2й, Димарко 8й причем после Бальде!!!
Я как болельщик Милана, который следил и за Интером, скажу что Димарко провел шикарный сезон и точно был лучшим в Серии А на своей позиции. По мне, он в данном рейте должен быть после Гримальдо.
Мне кажется он еще и на ЧЕ себя проявит.
+5
0
+5
Ответ Папа Футбола
Редкий случай когда Бенфика так облажалась и бесплатно отпустила такой актив в Байер.
Так а в Бенфике просто не знали, как этот актив использовать. Гримальдо не прогрессировал и не стал играть на каком-то другом уровне, он просто как влитой встал в тактике Байера, Алонсо нашёл ему идеальное применение
+5
-1
+4
Непонятно чем занимающийся весь сезон Дэвис выше железного Ферлана, который в защите лучше любого из перечисленных здесь, типикал рейтинг от 442, у них и Гави в топ 10 полузащитников мира
+4
-2
+2
ЛаМассия епт) вот только что здесь Бальде делает который весь сезон то на скамейке то в лазарете, загадка №1
+1
0
+1
Очередной воспитанник Барсы
+6
-6
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Бальде 7-й?
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Гримальдо провёл фантастический сезон как и весь Байер!
Так что вполне заслуженно занимает первое место!
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Тео этого сезона?
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Димарко должен быть вторым. Цирковая организация все делает рейтинги
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Ответ Влад Тюрин
Бальде - 7. Закрывайте рейтинг. Бальде был худшим игроком Барсы в первой половине сезона, а во второй и вовсе не играл из-за травмы. Он и в топ-70 не должен быть.
А дэвис на 4 тебя не смутил ?
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