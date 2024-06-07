«Бавария» отпустит де Лигта, Киммиха, Горетцку, Комана, Гнабри и Мазрауи, если получит хорошие предложения
«Бавария» определила 6 футболистов, с которыми готова расстаться.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что мюнхенцам необходимо срочно продавать игроков.
В случае поступления подходящих предложений они, помимо прочих, готовы расстаться с Маттейсом де Лигтом, Йозуа Киммихом, Леоном Горетцкой, Кингсли Команом, Сержем Гнабри и Нуссаиром Мазрауи.
При этом предметных переговоров о трансфере кого-либо из них пока нет.
Оставят, видимо, одного Нойера - он будет играть до ста лет