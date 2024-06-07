«Бавария» отпустит де Лигта, Киммиха, Горетцку, Комана, Гнабри и Мазрауи, если получит хорошие предложения

«Бавария» определила 6 футболистов, с которыми готова расстаться.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что мюнхенцам необходимо срочно продавать игроков.

В случае поступления подходящих предложений они, помимо прочих, готовы расстаться с Маттейсом де , , , , и Нуссаиром Мазрауи.

При этом предметных переговоров о трансфере кого-либо из них пока нет.