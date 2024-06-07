«Бавария» отпустит де Лигта, Киммиха, Горетцку, Комана, Гнабри и Мазрауи, если получит хорошие предложения

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Леон Горетцка Серж Гнабри Кингсли Коман Йозуа Киммих Маттейс де Лигт Нуссаир Мазрауи Футбол

«Бавария» определила 6 футболистов, с которыми готова расстаться.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что мюнхенцам необходимо срочно продавать игроков.

В случае поступления подходящих предложений они, помимо прочих, готовы расстаться с Маттейсом де Лигтом, Йозуа Киммихом, Леоном Горетцкой, Кингсли Команом, Сержем Гнабри и Нуссаиром Мазрауи.

При этом предметных переговоров о трансфере кого-либо из них пока нет.

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16 комментариев
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Кто уйдет последним, выключите свет
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Ответ Carasa
Кто уйдет последним, выключите свет
Видимо уйдет Нойер и сразу на пенсию )))
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Этот Плеттенберг 5 дней назад писал, что де Лигт точно останется в команде. Завтра он напишет, что Бавария готова расстаться с Кейном, Мюллером и Нойером, потому что про всех остальных он уже написал. Невероятный инсайдер, конечно. Ясно дело, что и МдЛ останется, и Киммих
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И это ещё "помимо прочих" ))
Оставят, видимо, одного Нойера - он будет играть до ста лет
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Де Лигт?! Ким на 2 года старше и в несколько раз слабей как защитник. Потеря Киммиха или Горетцки тянет на потерю салатницы и в следующем сезоне. Потеря обоих = 5-6 место в чемпе.
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Кимиха оставляем , некуда он не пойдёт. Не имеет права не какой клуб брать этого красавца.
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Де Лигта за что? Настоящий боец в своем фланге.
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Только не де Лигт, лучший защитник в команде
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Де Лигт явно лишний
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Гнабри и Коман почти 1 сезон не играли за травмы. Киммиха не пустили центра поля, Горецку много конкурентов, Де Лигта и Мазрауи шикарный сезон. Железобетонные аргументы продать игроков🤣🤣🤣
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Кейн: о_О
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Компани начинает свою кампанию, по созданию новой Баварии⁉️
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