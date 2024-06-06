Экс-тренер «Баварии» Герланд: «Пеп – гений, даже при 3:0 у него были новые идеи. С ван Галом пасы тренировали так, что отваливались ноги»

Теги Бавария Луи ван Гал Манчестер Сити бундеслига Германия Пеп Гвардиола Херманн Герланд Футбол

Херманн Герланд поделился мнением о некоторых бывших тренерах «Баварии».

«Ван Гал изнурял. Он был очень, очень важен для истории этого клуба. До него все было по-другому – и после него тоже.

Когда Луи начал работать в «Баварии», он заставлял всех отрабатывать передачи, пока у них не отваливались ноги. Парни вдруг стали способны резко отдавать пасы – и принимать их. Это было фантастически. Ван Гал вывел все на новый уровень.

Что касается Гвардиолы, то Пеп – гений. Даже когда мы вели 3:0, у него всегда была новая идея. Время от времени я думал, что надо бы поставить защитника, но Пеп ставил атакующего игрока, и через несколько минут становилось ясно: это правильное решение», – рассказал экс-тренер «Баварии».

3 комментария
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Ответ Topwintop
За 11 лет выиграл меньше еврокубков чем Мендилибар Гений? Как же пропиареного друга Негрейры и сына Эвребе пиарят
За 11 лет выиграл больше треблов чем Риал за всю историю, причем у Пепа их два, а у мадридского буса 0)
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Ван Гал изнурял

Магат:Да ты что
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