Юрист экс-жены Сафонова: «Собирались мирно решить спор. Но Матвей хотел забрать подаренный автомобиль и заявлял о похищении 800 тысяч рублей, которые сам отправил»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция происшествия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Юрист экс-жены Матвея Сафонова высказался о ситуации с футболистом.

Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Вратарь «Краснодара» в мае подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей в 2021-м, девушка утверждает, что Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры дочери.

– Со всеми адвокатами Сафонова мы пытались решить этот вопрос мирно. Но с нами никто разговаривать не собирается и, как нам сказали, будут решать в судебном порядке все те вопросы, которые возникли в связи с воспитанием общего ребенка.

– Сафонов подал ответные иски. Может ли он этими юридическими шагами добиться выезда?

– Если хотите узнать, может ли он выехать, то соответствующее постановление пристава может отменить либо суд, либо вышестоящее должностное лицо службы приставов. Мы настаиваем на полном погашении задолженности.

– Насколько понимаем, Сафонов обжалует решение по алиментам, а также до сих пор в суде находится дело о разделе имущества. Каким вы видите для себя разрешение ситуации?

– Мы изначально исходили из того, что данный спор должен был разрешаться мирно. Однако Матвей Евгеньевич на эти наши попытки урегулировать спор ответил отказом. Соответственно, образовалось большое количество споров. В том числе об алиментах, разделе совместно нажитого имущества.

Матвей Евгеньевич пытается забрать у Анастасии Александровны автомобиль, который был ей подарен им по случаю рождения дочери. Также есть другие споры. В том числе Сафонов в конце мае обратился в полицию с заявлением о том, что у него были похищены денежные средства Анастасией Александровной с его банковской карты в размере 800 тысяч рублей. Эти рычаги он предпринимает.

Напомню, что в силу действия норм семейного законодательства, они находились в тот момент в браке. И все денежные средства являются общим имуществом, неважно кто зарабатывает из членов семьи. В период брака эти средства были им самостоятельно направлены Анастасии Александровне для производства ремонтных работ в квартире, которую они подарили своей дочери.

Да, рычаги действительно обширные. Как полагает семья Анастасии Александровны, эти все попытки направлены только на то, чтобы не допустить исполнения решения Никулинского суда об оплате алиментов.

Мы делаем все возможное, чтобы решение суда, которое подлежит немедленному исполнению, было исполнено. Соответствующие ходатайства и иные процессуальные действия мы и совершаем. Полагаем, что решение суда должно исполняться, – сказал юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» Анастасии.

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103 комментария
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Сафонов просто дурак. Возможно многое исходит от его новой подружки
+92
-4
+88
Если эта история захайпует во Франции, то сделка вполне может сорваться. Вот в чем смысл такого уперства? Требовать алименты 13к рублей с жены, обвинять ее в краже (а это уже статья будет для нее). Какое-то скотское поведение.
+49
-2
+47
Ответ <Inter>
Сафонов просто дурак. Возможно многое исходит от его новой подружки
А где вы видели умных футболистов? У них интеллект на уровне 12-13-ти летних подростков.
+46
-3
+43
Матвей, твои яйца в руках стюардессы одной.
+35
-1
+34
Ответ <Inter>
Сафонов просто дурак. Возможно многое исходит от его новой подружки
100% - эта мадам вместо него думает. Нормальный бы мужик так не позорился
+36
-3
+33
А то , что он хочет мать своего ребенка под статью ук подвести-это вообще что-то с чем-то.Нет предела человеческой мерзости.
+24
-4
+20
какой же тупица этот сафонов
+19
0
+19
Подарил тачку на рождение дочери и хочет её отнять после развода?
Это на сколько низко нужно пасть вообще для такого?
+20
-2
+18
И пытается укрыться от правосудия в Париже. На самом деле, всегда дети страдают, когда родители выясняют отношения после развода.
+16
-2
+14
Не очень понимаю прикол с возвратом подарков. Это на сколько нужно дном быть?
+13
0
+13
ПСЖ может и отказаться, и так хорошо что на русского внимание обратили, но тут ещё и с ущербом репутации клубу что такой мусор подбирает
+12
-1
+11
Видимо, новая пассия Сафонова переживает за свои будущие квартиры, машины, сумочки Биркин, ювелирку и прочие материальные блага, соответственно настраивает его. Настоящий мужчина так бы не поступил с матерью своего ребенка. С такими подружками враги даже не нужны. Омерзительно.
+13
-3
+10
Ответ Зеленский
Надо скинуть эту инфу нескольким французским изданиям
Скоро долетит эта информация до них, и тогда он пожизненно останется в рпл
+10
-2
+8
Ответ Groznyi2024
Так, я понял что нажил Сафонов. Но что нажила его жена? Я обожаю вот эти вот делёжки и разговоры особенно вместе с разговорами о равноправии. Не защищаю Сафонова, если он реально не содержит ребенка, но на ребенка в Краснодаре достаточно 100к в месяц, учитывая частный садик и питание в Табрисе (краснодарский аналог Азбуки Вкуса). Откуда 60 мультов взялось?
Потому что родители должны всем детям давать равные условия. Допустим, у Сафонова будет ребенок от новой девушки/жены, на которую он будет тратить миллионы, а на первую дочку он выделяет лишь 100 тысяч. Разве это справедливо? В чем виноваты дети?
+7
0
+7
А бывают случаи, когда экс жена платит алименты?
+8
-2
+6
Как не орать с поступков этого Дартаньяна?))))
Это кто ж ему такие советы дает?
+7
-1
+6
На самом деле теперь даже интересно, что будет
Насколько важно для Матвея и его новой пассии разборки с бывшей
Чувак может просрать главный шанс в карьере из-за дурости и принципов
+6
-1
+5
Что-то мне подсказывает, что это не последний его развод и алименты.. хорошее слово - развод..
+5
0
+5
Ответ Pato07
Если эта история захайпует во Франции, то сделка вполне может сорваться. Вот в чем смысл такого уперства? Требовать алименты 13к рублей с жены, обвинять ее в краже (а это уже статья будет для нее). Какое-то скотское поведение.
Да ладно, ему точно дадут время разрулить, но если он продолжит тупить, то будет конечно провал года в рос. футболе)
+5
0
+5
Глупый Сафонов. Не он первый, не он последний. Всё он выплатит до копеечки своей бывшей жене, а алименты будет платить своему ребёнку по 25% от своего дохода.
Хотя бы поинтересовался как бывшая жена раздела Дениску Глушакова. Тот тоже вначале пальцы гнул, что ничего платить не будет. Всё заплатил и сейчас платит.
+8
-3
+5
Ответ Зеленский
Почему большинство российских футболистов отказываются платить алименты своим детям?🤔
Почему большинство российских мужчин отказывается платить алименты своим детям?
+6
-1
+5
Ответ Буратино55
Не пойму почему все верят в версии адвоката бывшей жены? Может все совсем не так?
Я верю в версию адвоката бывшей жены на основании истории иска про 800к. Данный иск реален, это не слова адвоката, это просто факт.
Если я через 3 года после развода вспомню, что те бабки, что я кидал на карту жене во время брака - это оказывается воровство, то я официально буду мразью. И мне будет очень легко поверить в негативные истории про такого человека. Они очень сильно вписываются в ситуацию.
+4
0
+4
Ответ Alex Stanley
А бывают случаи, когда экс жена платит алименты?
Бывает, когда ребёнок воспитывается отцом
+4
0
+4
Ответ Евгений Овчаренко
Это только слова одной стороны, ничем не подтвержденные. Всему верить на слово от заинтересованных лиц?
Не знаю на счет "всему", но учитывая реальность иска на кражу 800к, то и в эту историю я склонен верить.
Человек, который может выдумать кражу женой (на тот момент они были в браке) 800к, про которые ты вспомнил только через 3 года после развода... Я рискну поверить, что такой человек может отобрать подарки после расставания.
+4
0
+4
Ответ StarWings
Как не орать с поступков этого Дартаньяна?)))) Это кто ж ему такие советы дает?
да полно в стране юристов, которые обещают "ща мы их в суде уроем" не имея вообще никаких оснований под позицией

главное клиенту в уши надуть и потом тянуть ещё за апелляцию, кассацию и так далее
+4
0
+4
Почему большинство российских футболистов отказываются платить алименты своим детям?🤔
+7
-3
+4
Спортсмен , физически одаренней , миллионер но ……. Дурачок с большой буквы
+5
-1
+4
Ответ Артем Чугунов
Предлагаю, прежде чем полоскать Сафонова, подумать, почему он так поступал и что она такого могла ему сделать. Здесь очевидно осознанный риск репутацией и дело явно не в деньгах
Ничего его не может оправдать. В таких ситуациях больше всех страдает ребенок, который ни в чем не виноват. Жалеть родителей это последнее, что нужно делать в подобных моментах
+3
0
+3
Ответ Groznyi2024
Так, я понял что нажил Сафонов. Но что нажила его жена? Я обожаю вот эти вот делёжки и разговоры особенно вместе с разговорами о равноправии. Не защищаю Сафонова, если он реально не содержит ребенка, но на ребенка в Краснодаре достаточно 100к в месяц, учитывая частный садик и питание в Табрисе (краснодарский аналог Азбуки Вкуса). Откуда 60 мультов взялось?
Многие мужики в своем сознании на столько преисполнились, конечно...
Как с работы возвращаться в любящий дом, так это норма. Как не знать забот по ребенку, которого сначала выносить надо, потом рожать в муках, потом жизни своей не иметь ради него. Когда у тебя буквально даже 5 минут нет на себя. Когда он спать ночами не даёт, но не Матвея это проблемы. Это всё само собой разумеющиеся вещи.
Но как только развод, так учитываются этими "мужчинами" только его усилия. Так он там сильно за компом в офисе сидел (не про Сафонова это уже), пока она полы дома драила и бутылочки стерилизовала...
А еще такие "мужчины" забывают, что один из главных активов женщины (особенно это касается жен футболистов) - это её молодость и внешность. Она эти активы тоже "тратит" за время брака, тогда как мужчина подобной проблемы лишен.
В общем, на эту тему долго можно болтать... но очень сильно бесят эти жалкие, обиженные жизнью "мужчины", которые заводят разговор про то, что же она там такого делала, что надо поровну делить.
+3
0
+3
Ответ Буратино55
Не пойму почему все верят в версии адвоката бывшей жены? Может все совсем не так?
Есть повод не верить?
+3
0
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