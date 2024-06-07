Юрист экс-жены Сафонова: «Собирались мирно решить спор. Но Матвей хотел забрать подаренный автомобиль и заявлял о похищении 800 тысяч рублей, которые сам отправил»
Юрист экс-жены Матвея Сафонова высказался о ситуации с футболистом.
Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Вратарь «Краснодара» в мае подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей в 2021-м, девушка утверждает, что Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры дочери.
– Со всеми адвокатами Сафонова мы пытались решить этот вопрос мирно. Но с нами никто разговаривать не собирается и, как нам сказали, будут решать в судебном порядке все те вопросы, которые возникли в связи с воспитанием общего ребенка.
– Сафонов подал ответные иски. Может ли он этими юридическими шагами добиться выезда?
– Если хотите узнать, может ли он выехать, то соответствующее постановление пристава может отменить либо суд, либо вышестоящее должностное лицо службы приставов. Мы настаиваем на полном погашении задолженности.
– Насколько понимаем, Сафонов обжалует решение по алиментам, а также до сих пор в суде находится дело о разделе имущества. Каким вы видите для себя разрешение ситуации?
– Мы изначально исходили из того, что данный спор должен был разрешаться мирно. Однако Матвей Евгеньевич на эти наши попытки урегулировать спор ответил отказом. Соответственно, образовалось большое количество споров. В том числе об алиментах, разделе совместно нажитого имущества.
Матвей Евгеньевич пытается забрать у Анастасии Александровны автомобиль, который был ей подарен им по случаю рождения дочери. Также есть другие споры. В том числе Сафонов в конце мае обратился в полицию с заявлением о том, что у него были похищены денежные средства Анастасией Александровной с его банковской карты в размере 800 тысяч рублей. Эти рычаги он предпринимает.
Напомню, что в силу действия норм семейного законодательства, они находились в тот момент в браке. И все денежные средства являются общим имуществом, неважно кто зарабатывает из членов семьи. В период брака эти средства были им самостоятельно направлены Анастасии Александровне для производства ремонтных работ в квартире, которую они подарили своей дочери.
Да, рычаги действительно обширные. Как полагает семья Анастасии Александровны, эти все попытки направлены только на то, чтобы не допустить исполнения решения Никулинского суда об оплате алиментов.
Мы делаем все возможное, чтобы решение суда, которое подлежит немедленному исполнению, было исполнено. Соответствующие ходатайства и иные процессуальные действия мы и совершаем. Полагаем, что решение суда должно исполняться, – сказал юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги голкипера «Краснодара» Анастасии.
Это на сколько низко нужно пасть вообще для такого?
Это кто ж ему такие советы дает?
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Хотя бы поинтересовался как бывшая жена раздела Дениску Глушакова. Тот тоже вначале пальцы гнул, что ничего платить не будет. Всё заплатил и сейчас платит.
Если я через 3 года после развода вспомню, что те бабки, что я кидал на карту жене во время брака - это оказывается воровство, то я официально буду мразью. И мне будет очень легко поверить в негативные истории про такого человека. Они очень сильно вписываются в ситуацию.
Человек, который может выдумать кражу женой (на тот момент они были в браке) 800к, про которые ты вспомнил только через 3 года после развода... Я рискну поверить, что такой человек может отобрать подарки после расставания.
главное клиенту в уши надуть и потом тянуть ещё за апелляцию, кассацию и так далее
Как с работы возвращаться в любящий дом, так это норма. Как не знать забот по ребенку, которого сначала выносить надо, потом рожать в муках, потом жизни своей не иметь ради него. Когда у тебя буквально даже 5 минут нет на себя. Когда он спать ночами не даёт, но не Матвея это проблемы. Это всё само собой разумеющиеся вещи.
Но как только развод, так учитываются этими "мужчинами" только его усилия. Так он там сильно за компом в офисе сидел (не про Сафонова это уже), пока она полы дома драила и бутылочки стерилизовала...
А еще такие "мужчины" забывают, что один из главных активов женщины (особенно это касается жен футболистов) - это её молодость и внешность. Она эти активы тоже "тратит" за время брака, тогда как мужчина подобной проблемы лишен.
В общем, на эту тему долго можно болтать... но очень сильно бесят эти жалкие, обиженные жизнью "мужчины", которые заводят разговор про то, что же она там такого делала, что надо поровну делить.