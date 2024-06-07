Юрист экс-жены Сафонова подтвердил, что вратарю ограничен выезд из РФ из‑за долгов по алиментам

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция происшествия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Юрист экс-жены Матвея Сафонова подтвердил, что вратарю ограничен выезд из РФ.

Ранее стало известно, что Сафонову 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

– Правда ли, что по решению Сафонову запрещены выезд за границу по решению суда?

– Да. Судебный пристав принял соответствующее постановление и ограничил Матвею Сафонову выезд за пределы Российской Федерации в связи с тем, что образовалась большая задолженность по оплате алиментов.

– Речь идет о долгах в размере 60 млн рублей?

– Сумму не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но долг большой, – сказал юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги вратаря «Краснодара» Анастасии.

Сейчас вратарь находится в Минске вместе со сборной России, которая сыграет товарищеский матч против команды Беларуси. После этого Сафонов должен был отправиться во Францию для подписания контракта с «ПСЖ».

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить

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24 комментария
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Ответ savkin15
А как он тогда сейчас играет в Минске?
Так Союзное Государство же !
+12
0
+12
Ответ OldRedWhite
Матвею , как человеку бородатому и просвещенному надо воспринимать это как знак ! Надо, отринув все соблазны , остаться в родном Краснодаре!
Или наоборот преодолеть всю эту ересь
+12
0
+12
А как он тогда сейчас играет в Минске?
+13
-3
+10
Никогда не понимал этих уклонистов от алиментов. И почему иногда это не считается в обществе постыдным. Твой ребенок - плати минимум по закону положенное.
+10
0
+10
Ответ savkin15
А как он тогда сейчас играет в Минске?
Он выехал до запрета суда
+9
0
+9
Ответ Petr Friendship
Или наоборот преодолеть всю эту ересь
И принести свет истинной веры в логово арабского супер-клуба !
+5
0
+5
Матвею , как человеку бородатому и просвещенному надо воспринимать это как знак !
Надо, отринув все соблазны , остаться в родном Краснодаре!
+9
-4
+5
Ответ savkin15
А как он тогда сейчас играет в Минске?
Постановление об ограничении выезда датировано вчерашним днём. Либо он уже в это время выехал, либо не успели в базу внести.
+2
0
+2
Ответ OldRedWhite
Он и на такое способен ? А с виду такая внешность благообразная ! Кто бы мог подумать ?
бывшая жена может обратиться во французский суд. И его точно также во Франции обяжут платить алименты
+2
0
+2
Ответ oasis-columbia
Те кто пишут, что он спокойно улетит из минска- ошибаются. Из Минска даже в ереван или Тбилиси или Дубай летит через мск и СПБ. Ему улететь если только на частном самолете или чартере каком то, как то так, хз..
Так через Польшу в Париж ближе лететь !
Что за капризы ?
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Ответ savkin15
А как он тогда сейчас играет в Минске?
Потому что нет границы у нас с Беларусью. Никогда не ездили туда что ли?)
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Ответ <Inter>
Он выехал до запрета суда
Надо проследить , чтобы не купил авиабилет из Минска до Парижа ,
на всякий пожарный !
+1
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+1
Ответ OldRedWhite
Надо проследить , чтобы не купил авиабилет из Минска до Парижа , на всякий пожарный !
так можно обратиться в суд во Франции
+1
0
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Ответ OldRedWhite
Так через Польшу в Париж ближе лететь ! Что за капризы ?
Из рф в Польшу нельзя, ограничения для россиян. Если вам из рф надо в Польшу, то лететь через Турцию, Францию например и потом польша
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Сафонов, оплатить!
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Ответ Типичный Хоккеист
Хорошо, что у мадамы есть свой юрист. Кем она работает, интересно, чтобы оплачивать его услуги?
Раньше работала женой футболиста, а сейчас бывшей женой футболиста.
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Ответ <Inter>
бывшая жена может обратиться во французский суд. И его точно также во Франции обяжут платить алименты
Прямо отлегло !
Я уж решил, что Матвей попросит там убежища.
От жены !
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Ответ <Inter>
так можно обратиться в суд во Франции
Он и на такое способен ?
А с виду такая внешность благообразная !
Кто бы мог подумать ?
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Комментарий удален модератором
Те кто пишут, что он спокойно улетит из минска- ошибаются. Из Минска даже в ереван или Тбилиси или Дубай летит через мск и СПБ. Ему улететь если только на частном самолете или чартере каком то, как то так, хз..
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ха-ха ! во мотя попал . так а она теперьчто алименты будет получать валютой ? круто . можно и в париж свалить.
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Ну и ладно, в РПЛ то же нужны хорошие вратари:))) А так это тупость конечно, засрать карьеру из-за алиментов.
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