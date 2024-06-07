Юрист экс-жены Сафонова подтвердил, что вратарю ограничен выезд из РФ из‑за долгов по алиментам

Юрист экс-жены Матвея Сафонова подтвердил, что вратарю ограничен выезд из РФ.

Ранее стало известно, что 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

– Правда ли, что по решению Сафонову запрещены выезд за границу по решению суда?

– Да. Судебный пристав принял соответствующее постановление и ограничил Матвею Сафонову выезд за пределы Российской Федерации в связи с тем, что образовалась большая задолженность по оплате алиментов.

– Речь идет о долгах в размере 60 млн рублей?

– Сумму не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но долг большой, – сказал юрист Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги вратаря «Краснодара» Анастасии.

Сейчас вратарь находится в Минске вместе со сборной России, которая сыграет товарищеский матч против команды Беларуси. После этого Сафонов должен был отправиться во Францию для подписания контракта с «ПСЖ».

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить