УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2024 до 26 игроков (L’Équipe)

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Заявки сборных на матчи Евро-2024 расширены до 26 игроков.

По информации L’Équipe, решение расширить заявки с 23 до 26 игроков было принято сегодня в рамках дистанционного голосование членами исполнительного комитета УЕФА.

22 апреля инициативу незначительным большинством голосов поддержала комиссия УЕФА по соревнованиям национальных сборных. Ранее в ее поддержку также высказывались некоторые тренеры команд-участниц нынешнего Евро.

Все 26 игроков смогут быть включены в официальную заявку на матч и присутствовать на скамейке запасных.

Напомним, подобная практика действовала во время последнего чемпионата Европы в 2021 году, а также чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

Евро-2024 пройдет в Германии с  14 июня по 14 июля.

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15 комментариев
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Это очень хорошее решение для ещё 3х молодых/начинающих игроков сборных - просто приобщиться к большому турниру, находясь на месте :)
+4
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+4
Ответ Shuller18
С добрым утром)
и вас с добрым утром, а по существу есть что сказать?
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большое преимущество для топ сборных
+1
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+1
разве на последних Евро и ЧМ можно было 26 человек в заявку на матч включать?
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Наконец-то что-то позитивное от УЕФА.
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Ответ Under
разве на последних Евро и ЧМ можно было 26 человек в заявку на матч включать?
Из-за ковида были сделаны расширенные заявки на последнем Евро
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Ответ Under
и вас с добрым утром, а по существу есть что сказать?
Ну конечно же можно было. Чекни заявки
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Ответ Shuller18
Ну конечно же можно было. Чекни заявки
ну вот финал Евро, например - по 23 человека
https://www.uefa.com/uefaeuro/match/2024491/
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Ответ ALMANAC
Из-за ковида были сделаны расширенные заявки на последнем Евро
на весь турнир или на каждый отдельный матч?
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Ответ Enchanter WIZZARD
Турниры национальных сборных это не благотворительность и не полигон для набивания шишек. А важнейшее событие для страны. И нужно вызывать по уровню игры, а не молодых для опыта
Слово "приобщиться" не подразумевает обязательный выход на поле - и я говорил не только о молодых игроках, а и о начинающих - вроде Роберта Андриха из Баера (29 лет -0 видели его гол Роме вчера?), или Хоселу из Мадрида (34 года - игрок матча с Юнионом в группе ЛЧ - видели его игру?)

PS: "Asgard isn’t a place, it’s a people."
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Ответ Enchanter WIZZARD
Турниры национальных сборных это не благотворительность и не полигон для набивания шишек. А важнейшее событие для страны. И нужно вызывать по уровню игры, а не молодых для опыта
Важнейшее событие - это то, что 11 ряженых мужиков попинают мячик по газону?
Допустим, выиграли турнир! И что изменится в стране?
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