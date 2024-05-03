УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2024 до 26 игроков (L’Équipe)

Заявки сборных на матчи Евро-2024 расширены до 26 игроков.

По информации L’Équipe, решение расширить заявки с 23 до 26 игроков было принято сегодня в рамках дистанционного голосование членами исполнительного комитета .

22 апреля инициативу незначительным большинством голосов поддержала комиссия УЕФА по соревнованиям национальных сборных. Ранее в ее поддержку также высказывались некоторые тренеры команд-участниц нынешнего Евро.

Все 26 игроков смогут быть включены в официальную заявку на матч и присутствовать на скамейке запасных.

Напомним, подобная практика действовала во время последнего чемпионата в 2021 году, а также чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

Евро-2024 пройдет в с 14 июня по 14 июля.