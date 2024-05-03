УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2024 до 26 игроков (L’Équipe)
Заявки сборных на матчи Евро-2024 расширены до 26 игроков.
По информации L’Équipe, решение расширить заявки с 23 до 26 игроков было принято сегодня в рамках дистанционного голосование членами исполнительного комитета УЕФА.
22 апреля инициативу незначительным большинством голосов поддержала комиссия УЕФА по соревнованиям национальных сборных. Ранее в ее поддержку также высказывались некоторые тренеры команд-участниц нынешнего Евро.
Все 26 игроков смогут быть включены в официальную заявку на матч и присутствовать на скамейке запасных.
Напомним, подобная практика действовала во время последнего чемпионата Европы в 2021 году, а также чемпионата мира в Катаре в 2022 году.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
https://www.uefa.com/uefaeuro/match/2024491/
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