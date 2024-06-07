Губерниев о долгах Сафонова по алиментам: «Полный песец и позорище. Он оказался редким балбесом»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция светская хроника происшествия Дмитрий Губерниев Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с Матвеем Сафоновым.

Ранее стало известно, что Сафонову 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

«Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов, он еще может тайно посещать любовницу. А если серьезно, это полный песец и позорище.

Я всегда очень симпатизировал вратарю Сафонову, но он оказался просто редким балбесом. Мягко говоря», – написал телеведущий и комментатор в телеграм-канале.

Сейчас вратарь находится в Минске вместе со сборной России, которая сыграет товарищеский матч против команды Беларуси. После этого Сафонов должен был отправиться во Францию для подписания контракта с «ПСЖ».

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить

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63 комментария
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Ха-ха, очень редко, но тут Губер полностьб прав, еще и мягко сказал.
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+57
Ответ Василий Бушмарин
Ха-ха, очень редко, но тут Губер полностьб прав, еще и мягко сказал.
Почти под каждой новостью с Губерниевым пишут, что он прав. Получается, что далеко не редко
+52
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+51
Ответ Khokhlov Konstantin
Комментарий скрыт
Какие обе стороны? Был раз развод, чувак по закону обязан платить алименты, он не платит, ему жалко.
+21
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+18
Ответ Khokhlov Konstantin
Комментарий скрыт
а какие ему 240 млн для 25 летнего щегла
+13
0
+13
С таким баблом так позориться... Да там по видео с его подругой видно было, что интеллектом не обременены оба...
+13
0
+13
Ну у нас никогда футболисты умом не блистали.
+8
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+8
Ответ bukvoed33
Почему на содержание ребёнка человек должен платить в десятки, или сотни раз больше, чем, например, предусмотрены выплаты государством малоимущим, или чем МРОТ итд. Непонятно. Жену он должен бывшую содержать?
Потому что по закону алименты на ребенка зависят от официального дохода отца. Другое дело, что нет эффективных инструментов контроля расходования этих денег именно на ребенка, а не на бывшую жену.
+8
-1
+7
Ответ Пётр Гусев
Да по этому видно,что неадекват,арабы пожалеют ещё.Не понятно как они вообще могли это чудо преобрести?Всегда вроде трансферы достойные были,а тут такое...
"Всегда вроде трансферы достойные были,а тут такое."

Я напомню, что трансфер Неймара существует
+7
-1
+6
Ответ Khokhlov Konstantin
Комментарий скрыт
Так мы должны жить в реально существующем правовом поле и отталкиваться от этого. А не в выдуманном.
60 млн много? Об этом надо было думать когда уходил от жены с ребёнком.
+9
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+6
А губастый то прав!
+6
-1
+5
Анастасия Казачек - бывшая Сафонова.
"Ох, уж эта Настя!" (СССР, 1971). Это оттуда -
Вернись лесной олень,
По моему хотенью.
Умчи меня олень,
В свою страну оленью.
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живёт и небыль,
Умчи меня туда лесной олень!
+8
-4
+4
Я заплачу, сказал Сафонов, только пусть она сначала вернëт украденные у меня 800 тыс. на ремонт квартиры.
Вратарь он конечно неплохой, но жлоб ещё тот.
+5
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+3
Ответ Khokhlov Konstantin
Комментарий скрыт
Какое должно быть знание ситуации?
Есть решение суда, вступившее в силу 25 января 2024 года, его надо исполнять.
Тем более исполнять если родная дочь, тем более если светит реализация спортивных амбиций в ПСЖ,
Всё остальное лирика.
+5
-2
+3
Матвей очень не прав в том, что дотянул ситуацию до того, что она помешать ему перейти в ПСЖ.
+2
0
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Ответ bukvoed33
По закону доходы от отца должны составлять половину от содержания на ребёнка. Половина от матери. Потянет она свою половину?
Нигде такого бреда как вы написали в законах нет.
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Ответ Юрій Матюшенко
Потому что по закону алименты на ребенка зависят от официального дохода отца. Другое дело, что нет эффективных инструментов контроля расходования этих денег именно на ребенка, а не на бывшую жену.
так Сафонову нужно было оспаривать опекунство в суде, если он действительно переживает за дочь. Только кажется его новая подружка не особо хочет воспитывать чужого ребенка
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Ответ bukvoed33
Почему на содержание ребёнка человек должен платить в десятки, или сотни раз больше, чем, например, предусмотрены выплаты государством малоимущим, или чем МРОТ итд. Непонятно. Жену он должен бывшую содержать?
То есть папа получает миллионы в долларах , а ребенок должен на мрот жить?) Закон как раз и защищает мать с ребенком от таких эгоистичных жлобов
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+2
Ответ Пётр Гусев
Да по этому видно,что неадекват,арабы пожалеют ещё.Не понятно как они вообще могли это чудо преобрести?Всегда вроде трансферы достойные были,а тут такое...
Главное, чтобы мячи ловил, а что у него за траблы бывшей, никого не касается
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было у отца 4 сына. один дурак, другой идиот, а третий так вообще футболист... а еще 4й был - там вообще не повезло - вратарь....
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Ответ Serpentarium
Заградительная пошлина, чтобы люди не разводились и дети не оставались без отца. Но его это не остановило, значит, он готов заплатить все, что положено по закону.
А если жена спит с соседом, например, что скажете?
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Ответ Василий Бушмарин
Ха-ха, очень редко, но тут Губер полностьб прав, еще и мягко сказал.
Губер всегда выдает базу. Если бы он был либерахой то на спортсе ему бы памятники ставили бы поверь
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Ответ Khokhlov Konstantin
Комментарий скрыт
А чего выслушивать?
Если запрет на выезд есть, а его выписать могут только приставы, то дело у них.
А если дело у них, то значит был суд, на котором Сафонову впаяли иск и как положено отправили все дела в ФССП. А там по классики жанра - моментально запрет на выезд, арест всех счетов и ИЛ на работу на % с зарплаты, если добровольно отказываешься оплатить деньги по решению суда.
+1
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+1
честно говоря, Сафонову ПСЖ нужен больше, чем ПСЖ Сафонов. Эти проблемы нужно решать быстро, там разбираться особо не будут, просто переведут Сафонова в разряд токсичных активов, и откажутся от трансфера.
+2
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+1
Ответ bukvoed33
Почему на содержание ребёнка человек должен платить в десятки, или сотни раз больше, чем, например, предусмотрены выплаты государством малоимущим, или чем МРОТ итд. Непонятно. Жену он должен бывшую содержать?
То есть папа получает миллионы в долларах , а ребенок должен на мрот жить?) Закон как раз и защищает мать с ребенком от таких эгоистичных жлобов
+3
-2
+1
Шарик, ты - БАЛБЕС ))
+1
0
+1
Сейчас подружка губерниева выскажется

Бузова

Когда от утреннего коньяка отойдет
+2
-1
+1
Почему на содержание ребёнка человек должен платить в десятки, или сотни раз больше, чем, например, предусмотрены выплаты государством малоимущим, или чем МРОТ итд. Непонятно. Жену он должен бывшую содержать?
+4
-3
+1
Ответ SnowWalker
Подумаешь. Вспоминаем уголовные дела по неуплате налогов у футболистов Реала, Барселоны и прочих топ клубов.
Налоги чужому государству и алименты своему ребенку, хоть и в неадекватных размерах,но немного разные вещи
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Ответ Василий Бушмарин
Ха-ха, очень редко, но тут Губер полностьб прав, еще и мягко сказал.
Балбес? Здесь нужно другое определение, хотя в среде миллионеров это, похоже, не редкость.
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пусть ПСЖ по быстрому оплатит в счёт будующей зарплаты
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