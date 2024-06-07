Губерниев о долгах Сафонова по алиментам: «Полный песец и позорище. Он оказался редким балбесом»

Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с Матвеем Сафоновым.

Ранее стало известно, что 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

«Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов, он еще может тайно посещать любовницу. А если серьезно, это полный песец и позорище.

Я всегда очень симпатизировал вратарю Сафонову, но он оказался просто редким балбесом. Мягко говоря», – написал телеведущий и комментатор в телеграм-канале.

Сейчас вратарь находится в Минске вместе со сборной России, которая сыграет товарищеский матч против команды Беларуси. После этого Сафонов должен был отправиться во Францию для подписания контракта с «ПСЖ».

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить