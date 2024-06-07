Губерниев о долгах Сафонова по алиментам: «Полный песец и позорище. Он оказался редким балбесом»
Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с Матвеем Сафоновым.
Ранее стало известно, что Сафонову 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.
«Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов, он еще может тайно посещать любовницу. А если серьезно, это полный песец и позорище.
Я всегда очень симпатизировал вратарю Сафонову, но он оказался просто редким балбесом. Мягко говоря», – написал телеведущий и комментатор в телеграм-канале.
Сейчас вратарь находится в Минске вместе со сборной России, которая сыграет товарищеский матч против команды Беларуси. После этого Сафонов должен был отправиться во Францию для подписания контракта с «ПСЖ».
Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить
Я напомню, что трансфер Неймара существует
60 млн много? Об этом надо было думать когда уходил от жены с ребёнком.
"Ох, уж эта Настя!" (СССР, 1971). Это оттуда -
Вернись лесной олень,
По моему хотенью.
Умчи меня олень,
В свою страну оленью.
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живёт и небыль,
Умчи меня туда лесной олень!
Вратарь он конечно неплохой, но жлоб ещё тот.
Есть решение суда, вступившее в силу 25 января 2024 года, его надо исполнять.
Тем более исполнять если родная дочь, тем более если светит реализация спортивных амбиций в ПСЖ,
Всё остальное лирика.
Если запрет на выезд есть, а его выписать могут только приставы, то дело у них.
А если дело у них, то значит был суд, на котором Сафонову впаяли иск и как положено отправили все дела в ФССП. А там по классики жанра - моментально запрет на выезд, арест всех счетов и ИЛ на работу на % с зарплаты, если добровольно отказываешься оплатить деньги по решению суда.
Бузова
Когда от утреннего коньяка отойдет