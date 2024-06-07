Ещенко о Реброве: «Штанги облизывал так, что у них герпес проходил. Еще ворота крестил, иконки раскладывал по девяткам»

Андрей Ещенко рассказал о ритуалах бывшего вратаря «Спартака» Артема Реброва.

– Артем Ребров любит рассказать байки про вас. Давайте и вы про него.

– Все знают, как Ребров облизывал штанги – так, что у штанг герпес проходил! Еще Артем крестил ворота, а по девяткам раскладывал иконки.

Игра Реброва ногами – отдельная история. Отдашь ему назад – все, смело беги в оборону: точно вынесет куда-нибудь в аут! Когда Максименко выбивал за боковую, я всегда подкалывал: «Не пойму, тебя Ребров укусил?» – рассказал бывший защитник «Спартака».