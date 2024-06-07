Ещенко о Реброве: «Штанги облизывал так, что у них герпес проходил. Еще ворота крестил, иконки раскладывал по девяткам»

Теги Спартак Артем Ребров Андрей Ещенко премьер-лига Россия Александр Максименко религия Футбол

Андрей Ещенко рассказал о ритуалах бывшего вратаря «Спартака» Артема Реброва.

– Артем Ребров любит рассказать байки про вас. Давайте и вы про него.

– Все знают, как Ребров облизывал штанги – так, что у штанг герпес проходил! Еще Артем крестил ворота, а по девяткам раскладывал иконки.

Игра Реброва ногами – отдельная история. Отдашь ему назад – все, смело беги в оборону: точно вынесет куда-нибудь в аут! Когда Максименко выбивал за боковую, я всегда подкалывал: «Не пойму, тебя Ребров укусил?» – рассказал бывший защитник «Спартака».

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9 комментариев
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а герпес-то от кого штанги ловили?
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Ну тем не менее, это вратарь с которым Спартак взял долгожданное чемпионство - нравится это или нет. Ни Ковалевски ни Плетикоса этим похвастаться не могут, хоть и играли классно
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Лучше в стрингах ножку задирать,это по спартаковски.
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Ответ Вячеслав Припузов
Ну вообще-то Ребров целовал штанги, а не облизывал...
Французский поцелуй.)
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Ответ rusik krasav4ik
а герпес-то от кого штанги ловили?
От Еща))
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