Ребров о вазелине: «Мажешь на штангу полосочки, в течение игры переносишь на перчатки. В Европе делают то же самое. Предлагаю всем вратарям обязательно попробовать»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия Александр Селихов Александр Максименко Илья Свинов Футбол

Артем Ребров рассказал о том, для чего вратари используют вазелин.

«Вазелин всегда есть у врачей команды. Раньше, по-моему, миллеровский был, сейчас в Дубае покупают. Им обрабатывают пятки перед играми и тренировками, чтобы не было мозолей. Или бутсы мажут, чтобы грязь не прилипала. Поэтому мы просто у врачей брали тюбики, да и все.

А используется так: мажешь на штангу несколько полосочек, в течение игры подходишь и переносишь на перчатки, растираешь, минут на 20-30 хватает. На штанге вазелин долго может висеть, хоть неделю, ничего с ним не происходит. Очень удобно.

Уже после того, как все узнал сам, обратил внимание, что вратари в Европе делают то же самое. Постоянно подходят к штанге и что-то переносят с нее на перчатки. Практика действительно очень распространенная.

Кстати, напомнило гандболистов, которые тоже используют мазь для лучшего сцепления с мячом – мой приятель Костя Игропуло как-то рассказывал и показывал. Там не совсем вазелин, что-то более липкое, но суть такая же.

Насколько помню, Максименко использует вазелин до сих пор, а Селихов и Свинов как-то спокойнее к этому. Здесь, конечно, индивидуально, но мое мнение, что вазелин здорово помогает.

Предлагаю всем вратарям – и профессионалам, и любителям – обязательно попробовать, почувствуете разницу», – рассказал бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров в своем блоге на Спортсе.

Зачем вратарям вазелин? Объясняет Артем Ребров

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11 комментариев
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То есть Ребров мало того, что целовал штанги, так еще и с вазелином! Однако ж!
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Лещук видимо попробовал.
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когда семерик словил от Зенита, то там действительно без вазелина было никак))))
там уже полосочки бы не помогли, там густо надо было
смазывать)
и такие люди входят в тренерский штаб спартака, так чего вы хотите от команды, кб?????
+6
-3
+3
Ответ Ебздрогыч
То есть Ребров мало того, что целовал штанги, так еще и с вазелином! Однако ж!
Губы обветренные мазал. В перчатках неудобно, он штангой.
+2
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Ответ Дмитрий9779
Лещук видимо попробовал.
Он печатки мазал вазелином 😆
+2
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Вторую часть вью с Ребровым, в котором он советует вратарям наносить вазелин на перчатки, пользователи спортса продолжают комментить в стиле «Слышь, Бивис, он сказал слово "член", гыгы».
С другой стороны, если у них в голове только один вариант для использования вазелина, то тогда понято. Детей ещё не было, ну, а может, и не будет
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Ответ Ебздрогыч
То есть Ребров мало того, что целовал штанги, так еще и с вазелином! Однако ж!
извращенец)))))
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Ответ Александр Васильев
когда семерик словил от Зенита, то там действительно без вазелина было никак)))) там уже полосочки бы не помогли, там густо надо было смазывать) и такие люди входят в тренерский штаб спартака, так чего вы хотите от команды, кб?????
Семерик ловил Максименко, однако Ребров в свое время пятеры отхватывал. Особенно запомнился пятый гол в 2017, когда он с мячом в ворота влетел)
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