Ребров о вазелине: «Мажешь на штангу полосочки, в течение игры переносишь на перчатки. В Европе делают то же самое. Предлагаю всем вратарям обязательно попробовать»
Артем Ребров рассказал о том, для чего вратари используют вазелин.
«Вазелин всегда есть у врачей команды. Раньше, по-моему, миллеровский был, сейчас в Дубае покупают. Им обрабатывают пятки перед играми и тренировками, чтобы не было мозолей. Или бутсы мажут, чтобы грязь не прилипала. Поэтому мы просто у врачей брали тюбики, да и все.
А используется так: мажешь на штангу несколько полосочек, в течение игры подходишь и переносишь на перчатки, растираешь, минут на 20-30 хватает. На штанге вазелин долго может висеть, хоть неделю, ничего с ним не происходит. Очень удобно.
Уже после того, как все узнал сам, обратил внимание, что вратари в Европе делают то же самое. Постоянно подходят к штанге и что-то переносят с нее на перчатки. Практика действительно очень распространенная.
Кстати, напомнило гандболистов, которые тоже используют мазь для лучшего сцепления с мячом – мой приятель Костя Игропуло как-то рассказывал и показывал. Там не совсем вазелин, что-то более липкое, но суть такая же.
Насколько помню, Максименко использует вазелин до сих пор, а Селихов и Свинов как-то спокойнее к этому. Здесь, конечно, индивидуально, но мое мнение, что вазелин здорово помогает.
Предлагаю всем вратарям – и профессионалам, и любителям – обязательно попробовать, почувствуете разницу», – рассказал бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров в своем блоге на Спортсе.
там уже полосочки бы не помогли, там густо надо было
смазывать)
и такие люди входят в тренерский штаб спартака, так чего вы хотите от команды, кб?????
С другой стороны, если у них в голове только один вариант для использования вазелина, то тогда понято. Детей ещё не было, ну, а может, и не будет