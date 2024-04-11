Ребров о вазелине: «Мажешь на штангу полосочки, в течение игры переносишь на перчатки. В Европе делают то же самое. Предлагаю всем вратарям обязательно попробовать»

Артем Ребров рассказал о том, для чего вратари используют вазелин.

«Вазелин всегда есть у врачей команды. Раньше, по-моему, миллеровский был, сейчас в Дубае покупают. Им обрабатывают пятки перед играми и тренировками, чтобы не было мозолей. Или бутсы мажут, чтобы грязь не прилипала. Поэтому мы просто у врачей брали тюбики, да и все.

А используется так: мажешь на штангу несколько полосочек, в течение игры подходишь и переносишь на перчатки, растираешь, минут на 20-30 хватает. На штанге вазелин долго может висеть, хоть неделю, ничего с ним не происходит. Очень удобно.

Уже после того, как все узнал сам, обратил внимание, что вратари в Европе делают то же самое. Постоянно подходят к штанге и что-то переносят с нее на перчатки. Практика действительно очень распространенная.



Кстати, напомнило гандболистов, которые тоже используют мазь для лучшего сцепления с мячом – мой приятель Костя Игропуло как-то рассказывал и показывал. Там не совсем вазелин, что-то более липкое, но суть такая же.

Насколько помню, использует вазелин до сих пор, а и как-то спокойнее к этому. Здесь, конечно, индивидуально, но мое мнение, что вазелин здорово помогает.

Предлагаю всем вратарям – и профессионалам, и любителям – обязательно попробовать, почувствуете разницу», – рассказал бывший вратарь « » в своем блоге на Спортсе.

Зачем вратарям вазелин? Объясняет Артем Ребров