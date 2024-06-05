Фильм о Черенкове презентовали на ПМЭФ. Картина выйдет 31 октября, перед премьерой проведут матч между легендами «Спартака» и ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Федор Черенков Матч ТВ кино Футбол

Фильм в честь Федора Черенкова впервые вышел на экраны.

Художественную картину, посвященную бывшему футболисту «Спартака», презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Нужно поддерживать инициативы, направленные на то, чтобы молодые игроки обращали внимание на историю футбола. Это фильм про культового футболиста «Спартака», любимца болельщиков. Осенью перед премьерой мы проведем матч имени Федора Черенкова, где сыграют легенды «Спартака» и ЦСКА», – сказала заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова.

Фильм «Федя. Народный футболист» можно будет посмотреть в кинотеатрах с 31 октября.

Черенков играл за «Спартак» с 1977 по 1990 год, в 1991‑м и 1993‑м, трижды становился чемпионом СССР. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

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