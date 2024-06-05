Фильм о Черенкове презентовали на ПМЭФ. Картина выйдет 31 октября, перед премьерой проведут матч между легендами «Спартака» и ЦСКА

Фильм в честь Федора Черенкова впервые вышел на экраны.

Художественную картину, посвященную бывшему футболисту « », презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Нужно поддерживать инициативы, направленные на то, чтобы молодые игроки обращали внимание на историю футбола. Это фильм про культового футболиста « », любимца болельщиков. Осенью перед премьерой мы проведем матч имени , где сыграют легенды «Спартака» и », – сказала заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова.

Фильм «Федя. Народный футболист» можно будет посмотреть в кинотеатрах с 31 октября.



Черенков играл за «Спартак» с 1977 по 1990 год, в 1991‑м и 1993‑м, трижды становился чемпионом СССР. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.