Актер Станислав Румянцев сыграет Черенкова в фильме об экс-игроке «Спартака». Съемки начались сегодня

О бывшем футболисте «Спартака» Федоре Черенкове снимут фильм.

Во вторник, 4 июля, продюсерский центр «Сделано в «Дело» начал съемки художественного фильма «Федя. Народный футболист» – спортивной драмы об экс-игроке « » и сборной СССР Федоре Черенкове.

Главную роль в фильме исполнит актер Станислав Румянцев. Также в съемках примут участие Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко, Сергей Мигицко и другие актеры.

Федору Черенкову принадлежит рекорд по количеству матчей в составе «Спартака». В составе московского клуба он трижды становился чемпионом СССР и выиграл чемпионат России в 1993 году. Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

33-летний Румянцев играл в фильмах «Жена Чайковского», «ПЦ», «Гуляй, Вася!», «Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!», а также в сериалах «Майя», «Пропавший без вести. Второе дыхание», «Света с того света», «Большая игра», «Трудные подростки», «ИП Пирогова», «За первого встречного», «А у нас во дворе 2» и «За час до рассвета».