Актер Станислав Румянцев сыграет Черенкова в фильме об экс-игроке «Спартака». Съемки начались сегодня

Теги Спартак премьер-лига Россия Федор Черенков сборная СССР ТАСС кино Футбол

О бывшем футболисте «Спартака» Федоре Черенкове снимут фильм.

Во вторник, 4 июля, продюсерский центр «Сделано в «Дело» начал съемки художественного фильма «Федя. Народный футболист» – спортивной драмы об экс-игроке «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове.

Главную роль в фильме исполнит актер Станислав Румянцев. Также в съемках примут участие Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко, Сергей Мигицко и другие актеры.

Федору Черенкову принадлежит рекорд по количеству матчей в составе «Спартака». В составе московского клуба он трижды становился чемпионом СССР и выиграл чемпионат России в 1993 году. Черенков скончался в 2014 году в возрасте 55 лет.

33-летний Румянцев играл в фильмах «Жена Чайковского», «ПЦ», «Гуляй, Вася!», «Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!», а также в сериалах «Майя», «Пропавший без вести. Второе дыхание», «Света с того света», «Большая игра», «Трудные подростки», «ИП Пирогова», «За первого встречного», «А у нас во дворе 2» и «За час до рассвета».

7 комментариев

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Mohnatiy
Спасибо, что не Безруков!
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Peter Parker
23 мая генеральный продюсер продюсерского центра "Сделано в "Дело" Сергей Шишкарев сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что организация приступила к созданию художественного фильма о Черенкове

Серге́й Никола́евич Шишкарёв (род. 2 февраля 1968, Новороссийск, Краснодарский край)
В 1985 году поступил в Минский государственный институт иностранных языков. Со второго курса был призван в Вооружённые Силы. Служил в морской пехоте Северного флота. По рекомендации командования поступил в Военный Краснознамённый институт Министерства обороны на факультет западных языков. Окончил его в 1992 году с красным дипломом по специальности «военный переводчик-референт португальского и венгерского языков»[3]. Имеет звание полковника запаса[4].

Первое предприятие группы компаний «Дело», экспедиторская компания «Дело», была основана в 1993 году Сергеем Шишкарёвым. Компания стала первым крупным частным оператором Новороссийского морского порта и основным транспортным агентом, который обеспечивал более половины всех посреднических экспедиторских услуг[1]. В 1990-х годах «Дело» консолидировало 19,78% приватизированного Новороссийского морского торгового порта.

Депутат Государственной думы РФ III—V созывов (1999—2003, 2003—2007, 2007—2011)

Какой невероятно талантливый человек.
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Честный контроль
Пол фильма сьемки будут проходить в Кащенко?
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dikaniopaolo
Мигицко то зенитчик, на фиг он нужен?
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