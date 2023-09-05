Фильм о Черенкове получит госфинансирование. Комедия «Хоккейные папы», драма о Донбассе «Ополченец» и фильм «Миссия «Ганг» об эвакуации индийских студентов из Сум – среди 16 отобранных Фондом кино лент

Теги Спартак премьер-лига Россия Федор Черенков сборная СССР Политика детский хоккей кино Футбол

Фильм об экс-игроке «Спартака» Федоре Черенкове получит поддержку Фонда кино.

Напомним, съемки фильма «Федя. Народный футболист» стартовали в июле. Роль Федора Черенкова в картине исполнит актер Станислав Румянцев.

В питчинге Фонда кино, итоги которого были подведены на этой неделе, участвовали 53 проекта компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. Из них поддержку получили 16 игровых и 12 анимационных фильмов.

Наряду с фильмом о Федоре Черенкове государственное финансирование получит комедия «Хоккейные папы» о том, как тренер детской хоккейной команды выходит на лед вместе с отцами своих воспитанников, чтобы отстоять Ледовый дворец. Также в итоговый список попали военная драма «Ополченец» о событиях на Донбассе и фильм «Миссия «Ганг» об эвакуации российскими военными около тысячи индийских студентов из укрaинскoго города Cумы.

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44 комментария

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Антимосковский
я понимаю, почему это получает государственное финансирование - в фонде кино сидят безвкусные бездари-распильщики, но возникает вопрос - кто снимает такое говно? кто все эти психически нездоровые люди, кто пишет для этого сюжеты, снимает и снимается в них? какой ополченец? какие индийские студенты из Сум? и неужели нет ни одной нормальной, хотя бы не на уровне шизофреническо-конъюктурного бреда, задумки? либо же такие просто не пропускают? почему в этой новости мерзко абсолютно все?..
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Доктор Броманталь
По сюжету фильма украинец Лобановский гнобит москвича Черенкова который не вписывался в его концепцию игры сборной.
+44
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Уолтер Собчак
Ответ Доктор Броманталь
По сюжету фильма украинец Лобановский гнобит москвича Черенкова который не вписывался в его концепцию игры сборной.
Не надо подкидывать идеи пропагандистам. И так страшно, что они там наснимают.
+34
-7
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Давид Agabekyan
Ответ Антимосковский
я понимаю, почему это получает государственное финансирование - в фонде кино сидят безвкусные бездари-распильщики, но возникает вопрос - кто снимает такое говно? кто все эти психически нездоровые люди, кто пишет для этого сюжеты, снимает и снимается в них? какой ополченец? какие индийские студенты из Сум? и неужели нет ни одной нормальной, хотя бы не на уровне шизофреническо-конъюктурного бреда, задумки? либо же такие просто не пропускают? почему в этой новости мерзко абсолютно все?..
Те-же самые кто сидит в фонде кино и снимают. Очевидно же. А качественные американские фильмы запрещают, чтобы хоть кто-то на это сходил
+18
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Ловушка Джокушкера
Все, что спонсирует Фонд Кино, особенно пропагандонское, годится разве что для обзоров Бэда
+15
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Yndestad
Друзья, а что случилось в Сумах, что индийских студентов пришлось эвакуировать? Специальное воинское землетрясение или дефолт какой?
+14
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savik-A.M.
Ответ Ловушка Джокушкера
Все, что спонсирует Фонд Кино, особенно пропагандонское, годится разве что для обзоров Бэда
и обзоры Баженова собирают просторов больше чем фильмы
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+8
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d-kniga
А нормальные фильмы будут?
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Антон Фалафель
"Ополченец" про Гиркина???
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Hitgoe Himgob
Ответ d-kniga
А нормальные фильмы будут?
Нет
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Gonzo754
Ответ ZenitFan
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А зачем их было эвакуировать? Что за причина такая?
+6
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Chernoy
Можно весь список огласить, чтоб я ненароком своим случайным походом в кино, все это не профинансировал
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Фифа Алекс
Ответ belikovda.90
Комментарий удален модератором
шиза у него адекватнее фильма вышла))(
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Гжегож Бженчишчикевич
Ответ ZenitFan
Комментарий скрыт
Так эту операцию проводили ВВС Индии, а не Россия.😏
https://tass.ru/obschestvo/14002345
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Виктор Краснодар
а что за фильм "Гэнг"? невольно думаю что название не дописали )))
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nikolaich
Ответ Доктор Броманталь
По сюжету фильма украинец Лобановский гнобит москвича Черенкова который не вписывался в его концепцию игры сборной.
У режиссера будет своё видение.
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Евгений Семенченко
Ответ d-kniga
А нормальные фильмы будут?
в России нет
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Фифа Алекс
Ответ belikovda.90
Нет. Я и так потратил время на обзор. С фильмом все понятно. Фишка в том, что об этом фильме узнал только из обзора. При этом в эту матрену верят много людей, особенно старшего поколения. Верить или не верить дело каждого. Не понятно, почему Бэд полез со своей моралью в чужой монастырь и задел релегию, философа одного. Видно, что Бэд в этом ничерта не понимает. Он как Фонд кино. Друг друга стоят
ну простой обзорщик,нетральный,я ж сначала фильм видел,а вот на выходных обзор посмотрел!конечно верят,сейчас школьники книг новых с историей начитают и тоже будут верить!)))
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Фифа Алекс
Жду не дождусь обзора бадкомедиана на эту бридятину)))посмотрел намедни его обзор на матрону))))погрузился в аналы нашей истории с головой так сказать)))
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Фифа Алекс
Ответ belikovda.90
Скорее они дополняют друг друга
посмотри фильм)))
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ральф шумахер
Ответ d-kniga
А нормальные фильмы будут?
Уехали все режиссеры с именем, кино будет на уровне нигерийского.
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ральф шумахер
Ответ Бартоломью
Нормальные фильмы закончились с развалом Союза, поэтому, кино в России сейчас не существует. Бездарные отечественные сериалы и фильмы это слепок существующего положения вещей в стране, где в большинстве своем, различными отраслями руководят не профессионалы а карьеристы и приспособленцы...
Звягинцев плюет вам в лицо, а Найшулер завершает разговор битой.
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valderoma
Не фильмы, а УГ! Ну, вы поняли...
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belikovda.90
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Фифа Алекс
шиза у него адекватнее фильма вышла))(
Скорее они дополняют друг друга
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Фифа Алекс
ну простой обзорщик,нетральный,я ж сначала фильм видел,а вот на выходных обзор посмотрел!конечно верят,сейчас школьники книг новых с историей начитают и тоже будут верить!)))
Есть старый дискурс в философии. Никто не доказал что Бога нет, как никто не доказал, что Бог есть. Так что в вере нет ничего постыдного и предрассудительного
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