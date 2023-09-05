Фильм о Черенкове получит госфинансирование. Комедия «Хоккейные папы», драма о Донбассе «Ополченец» и фильм «Миссия «Ганг» об эвакуации индийских студентов из Сум – среди 16 отобранных Фондом кино лент

Фильм об экс-игроке «Спартака» Федоре Черенкове получит поддержку Фонда кино.

Напомним, съемки фильма «Федя. Народный футболист» стартовали в июле. Роль Федора Черенкова в картине исполнит актер Станислав Румянцев.

В питчинге Фонда кино, итоги которого были подведены на этой неделе, участвовали 53 проекта компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. Из них поддержку получили 16 игровых и 12 анимационных фильмов.

Наряду с фильмом о государственное финансирование получит комедия «Хоккейные папы» о том, как тренер детской хоккейной команды выходит на лед вместе с отцами своих воспитанников, чтобы отстоять Ледовый дворец. Также в итоговый список попали военная драма «Ополченец» о событиях на Донбассе и фильм «Миссия «Ганг» об эвакуации российскими военными около тысячи индийских студентов из укрaинскoго города Cумы.

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