Радимов о Дзюбе: «Лучше уйти на коне, на высокой ноте. Лучше пусть запомнят, как ты вел команду на ЧМ, а не как над тобой все смеялись и свистели»

Владислав Радимов поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

35-летний нападающий покинул «Локомотив» свободным агентом.

«Сам Дзюба примет решение. Если он профессионально относится к футболу и нормально себя чувствует, в форме, то это одна фигура. А если Дзюба – это «хе-хе», «ха-ха», пенальти бьет в штангу, и так далее…

И вспомните, как он начал весеннюю часть чемпионата, раскладной совершенно. Так лучше, наверное, не продолжать. Лучше уйти на коне, на высокой ноте. Чтобы тебя запомнили. А запоминается же последнее. Лучше тебя пусть запомнят, как ты вел команду на чемпионате мира, нежели, как ты еле выходил на замену с кем-то, и над тобой все смеялись и свистели», – сказал бывший полузащитник «Зенита».