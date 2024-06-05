Радимов о Дзюбе: «Лучше уйти на коне, на высокой ноте. Лучше пусть запомнят, как ты вел команду на ЧМ, а не как над тобой все смеялись и свистели»

Теги Артем Дзюба Владислав Радимов премьер-лига Россия Футбол

Владислав Радимов поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

35-летний нападающий покинул «Локомотив» свободным агентом. 

«Сам Дзюба примет решение. Если он профессионально относится к футболу и нормально себя чувствует, в форме, то это одна фигура. А если Дзюба – это «хе-хе», «ха-ха», пенальти бьет в штангу, и так далее…

И вспомните, как он начал весеннюю часть чемпионата, раскладной совершенно. Так лучше, наверное, не продолжать. Лучше уйти на коне, на высокой ноте. Чтобы тебя запомнили. А запоминается же последнее. Лучше тебя пусть запомнят, как ты вел команду на чемпионате мира, нежели, как ты еле выходил на замену с кем-то, и над тобой все смеялись и свистели», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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26 комментариев
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На коне он уже не уйдет, запомнят как шута и балабола, одного из самых неприятных персонажей нашего футбола
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Над Радимовым до сих пор смеются и свистят, кому как не ему это сказать...
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Дзюбе надо рекорд Кержакова побить уже. 5 мячей надо забить.
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Господи, да кого он куда вел. Хватит нести туфту, абсолютно нулевой игрок. Матчи в еврокубках и за сборную, показали, что Дзюбишка-игрок только для внутреннего пользования. Как только более менее сильная команда-он отлетает от защитников как кукла, и мяч принять не может
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Дзюба вел команду на ЧМ?
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Он рекорд в сборной побить хотел когда Валера уйдет
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Он никуда не вел команду на ЧМ.. и его запомнят как нелепого шута..
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Согласен.Как для спартача на конях уходить почетно..
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Ответ Роман Ахмедов
Согласен.Как для спартача на конях уходить почетно..
Только он теперь голубых кровей)
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Огромное количество больших футболистов доигрывало в мелких клубах, насколько позволяло здоровье. Но Дзюбиньо должен уйти как Зидан.
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Ответ Alex Chernov
На Акинфеева намекает не пойму 🙃
Намекает, что Спартаку пора уйти в пердив.
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Ответ alex3consulting
Он рекорд в сборной побить хотел когда Валера уйдет
Но такого Дзюбу в сборную может только сам Дзюба позвать
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Ответ Александр Кудрявцев
Вот и забьёт в медиалиги. Если конечно правда что там будет играть
Медиалига не считается, увы. Чемпионат Китая какой-то покатит
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Ответ goshforever
Дзюбе надо рекорд Кержакова побить уже. 5 мячей надо забить.
Вот и забьёт в медиалиги. Если конечно правда что там будет играть
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Для начала удар в грудь Манчини
В случае Дзюбы ударить в грудь Семака, но момент что называется упущен
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Ответ The Prickly
Огромное количество больших футболистов доигрывало в мелких клубах, насколько позволяло здоровье. Но Дзюбиньо должен уйти как Зидан.
Для начала удар в грудь Манчини
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Как бы запомнился исключительно "тренеришкой", шкафчиком и наяриванием
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Это прописная истина, только к великому сожалению не все её знают!
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Буланов в этих вопросах эксперт не хуже Дзюбы. Это точно.
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Дзюбе уже не отмыться.
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На коне, держась за причинное место...
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Честно сказать Позорнее Буланова нет никого.
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К сожалению помнят только рукоблудство 😅🫣
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