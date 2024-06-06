Песселья о Месси: «Если он в твоей команде, начинаешь праздновать еще до того, как он получит мяч»

Херман Песселья рассказал о тренировках с Лионелем Месси.

«На тренировках я видел, как иногда он делает какие-то смешные вещи.

Бывают моменты, когда мы делимся на команды, допустим, его команда отстает на один гол, и он как будто бы говорит: «Ну ладно, все». Он делает одно, два или три действия, решает игру, и все. Что ты можешь сделать?

Если он в твоей команде, начинаешь праздновать еще до того, как он получит мяч», – рассказал защитник « » и сборной .