Песселья о Месси: «Если он в твоей команде, начинаешь праздновать еще до того, как он получит мяч»

Теги МЛС Бетис Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Херман Пеccелья Интер Майами Футбол

Херман Песселья рассказал о тренировках с Лионелем Месси.

«На тренировках я видел, как иногда он делает какие-то смешные вещи.

Бывают моменты, когда мы делимся на команды, допустим, его команда отстает на один гол, и он как будто бы говорит: «Ну ладно, все». Он делает одно, два или три действия, решает игру, и все. Что ты можешь сделать?

Если он в твоей команде, начинаешь праздновать еще до того, как он получит мяч», – рассказал защитник «Бетиса» и сборной Аргентины.

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6 комментариев
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Бруно о Кришти: если он в твоей команде, то можешь попрощаться со своим забитым голом, он его перепишет на себя
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Золотой ?)
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Ну вообще, он дает партнерам возможность предпразднования, такое надо учитывать же😂
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