Силкин о Николиче в ЦСКА: «Плохо, что клубы РПЛ приглашают балканских тренеров. Наши ничем не хуже»
Сергей Силкин высказался о назначении Марко Николича в ЦСКА.
Сербский специалист достиг принципиальной договоренности с армейским клубом.
«Наверное, есть причины, по которым уволили Федотова из ЦСКА. Скорее всего руководство ожидало большего от Владимира Валентиновича. Что касается Николича, он неплохо работал в «Локомотиве».
Посмотрим, что Николич покажет в ЦСКА и тогда скажем, кто лучше сработал – Марко или Федотов. Плохо, что клубы РПЛ приглашают балканских тренеров. Наши ничем не хуже», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.
Акинфеев поблагодарил Федотова за работу в ЦСКА: «Мы ни в коем случае не прощаемся и остаемся друзьями!»
Федотов изжил себя , перегорел .. Новая атмосфера будет не лишней ..
Так и еще трансферов ждём !
получается, что иностранные тренеры меньше берут за туже работу, что и наши. причем, по ходу, значительно меньше. всё очень банально.