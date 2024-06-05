Силкин о Николиче в ЦСКА: «Плохо, что клубы РПЛ приглашают балканских тренеров. Наши ничем не хуже»

Сергей Силкин высказался о назначении Марко Николича в ЦСКА.

Сербский специалист достиг принципиальной договоренности с армейским клубом.

«Наверное, есть причины, по которым уволили Федотова из . Скорее всего руководство ожидало большего от Владимира Валентиновича. Что касается , он неплохо работал в «Локомотиве».

Посмотрим, что Николич покажет в ЦСКА и тогда скажем, кто лучше сработал – Марко или Федотов. Плохо, что клубы приглашают балканских тренеров. Наши ничем не хуже», – сказал бывший главный тренер «Динамо» .

Акинфеев поблагодарил Федотова за работу в ЦСКА: «Мы ни в коем случае не прощаемся и остаемся друзьями!»