Силкин о Николиче в ЦСКА: «Плохо, что клубы РПЛ приглашают балканских тренеров. Наши ничем не хуже»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сергей Силкин Марко Николич Футбол

Сергей Силкин высказался о назначении Марко Николича в ЦСКА.

Сербский специалист достиг принципиальной договоренности с армейским клубом.

«Наверное, есть причины, по которым уволили Федотова из ЦСКА. Скорее всего руководство ожидало большего от Владимира Валентиновича. Что касается Николича, он неплохо работал в «Локомотиве».

Посмотрим, что Николич покажет в ЦСКА и тогда скажем, кто лучше сработал – Марко или Федотов. Плохо, что клубы РПЛ приглашают балканских тренеров. Наши ничем не хуже», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.

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33 комментария
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как ни странно, но хуже. в России нету 16 тренеров уровня РПЛ, которые бы согласились пойти работать сюда. Ибо никто в здравом уме не будет ставить условного Мостового
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Ну конкретно в этом случае действительно замена странная. Николич не сказать, что сильно лучше Федотова, который вертелся как мог в нынешнем положении ЦСКА.
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Ничем не хуже? Сколько наших тренеров выигрывали титулы в 3х разных странах? Ну-ка назови хоть одного.
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Может в атаку больше начнем играть с его схемами , делать разницу заблаговременно и не пропускать в концовках …
Федотов изжил себя , перегорел .. Новая атмосфера будет не лишней ..
Так и еще трансферов ждём !
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Ответ Некорректный туберкулез
Это Россия, тут можно и по щам.)
не везде в интернете Россия, проспись дядь
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Ответ Святослав Федорович
как ни странно, но хуже. в России нету 16 тренеров уровня РПЛ, которые бы согласились пойти работать сюда. Ибо никто в здравом уме не будет ставить условного Мостового
Простите за нескромный вопрос, а Вы читаете, что пишите?
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Наши успешнее выводят в Лучшую Лигу Мира, это да
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Ты себя уже показал одно время … Как и Григорян …
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Конкретно Вы, Сергей, всем хуже.
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Ответ GenchiK
Уж лучше было бы Игнашевича пригласить.
Нет
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Ответ Алексей Полиенков
Ничем не хуже? Сколько наших тренеров выигрывали титулы в 3х разных странах? Ну-ка назови хоть одного.
КосмоСтас, например.
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заладили
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Ответ Некорректный туберкулез
А я к Вам обращался?
Комментарий удален модератором
Ответ Некорректный туберкулез
Простите за нескромный вопрос, а Вы читаете, что пишите?
Простите за нескромный вопрос, а вы читаете ч то что отвечаете?
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Ответ Некорректный туберкулез
Простите за нескромный вопрос, а Вы читаете, что пишите?
Комментарий удален модератором
Все в профсоюз Мостового... И пойдёт царь к царю с челобитной....
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Ивич>Мусаев
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На самом деле, не так уж плохо. Как минимум, балканцы - одни из немногих тренеров, которые реально осознают уровень сильнейшей лиги мира - РПЛ и готовы тянуться к этому эталонному уровню. В отличие от тренеришек из европки, которые приезжают уверенные в своём превосходстве, но имеющие стандартный арсенал европкиного тренеришки - 1-2 бей-беги тактики, отточенные в противостоянии с такими же бей-беги физруками. И потом очень удивляются, когда их примитивные тактики не срабатывают. И ничего не могут изменить.
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Ну по фактам из русских тренеров для ЦСКА :Осинькин и Федотов, Семак без бразилов хз кто
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Наши ничем не хуже since развала СССР
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Дело не в том, что наши тренеры ничем не хуже балканских. А в том, что конкретно Федотов не хуже Николича и по стилю не сильно отличается.
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Правильно, зачем нам чужие тренеры, когда есть Мостовой, Юран и другие
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Ну вот для примера бывший одноклубник Силкина Точилин - казалось бы нет тренера хуже, а ведь постоянно его куда-то зачем-то назначают и он с завидной регулярностью проваливается.
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уже писал, повторюсь.
получается, что иностранные тренеры меньше берут за туже работу, что и наши. причем, по ходу, значительно меньше. всё очень банально.
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Нужен баланс, чтобы и наши тренеры были востребованы за границей. Надеюсь, когда-нибудь...
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