Глава «Ман Сити» о финансовых ограничениях в АПЛ: «Надеюсь на более разумное регулирование. При этих правилах мы не увидим уровня последних лет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Хальдон аль Мубарак финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Глава «Манчестер Сити» недоволен ужесточением финансовых правил АПЛ.

«Мне кажется, что АПЛ стала такой, как сейчас, благодаря самому высокому уровню конкурентности [среди лиг]. Поэтому я надеюсь, что регулирование будет чуть более разумным. Сбалансированный подход хорош для всех лиг, будь то в АПЛ или в других европейских чемпионатах.

Я думаю, что вы не увидите того уровня, который мы наблюдали в последние годы, при тех правилах, которые были введены за последние 12 месяцев. Сейчас действует множество ограничений даже на аренды и обмены.

Итак, я считаю, что маневренность, которая раньше позволяла командам делать то, на что они способны, в этом году гораздо более ограничена, и я полагаю, что это скажется [на лиге] уже этим летом», – сказал Хальдон аль Мубарак.

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21 комментарий
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Все эти недоограничения убивают футбол. Уже с этого лета Ньюкасл мог бы собрать отличный состав и стать более конкурентноспособной командой, тем самым повысив интерес к АПЛ еще больше. Но вместо этого сороки вынуждены продавать игроков, чтобы хоть как то соблюсти ФФП
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-13
+5
Вообще так забавно наблюдать за этими нападками на Сити из-за ФФП, когда также само вливались миллионы (по нынешним годам были бы миллиарды) бабла задолго до этого. Галактикос, Абрамович с Челси, но тогда это было норм, сейчас простите, вот 115 нарушений)
+12
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+5
Ответ Rio de Janeiro
ФФП не лучшая штука, но без него степень расслоения в мировом футболе будет совсем неприличной
Так именно ФФП и создал это расслоение.
+12
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+3
Намекает, что с Эвертона еще раз могут очки снять?
+4
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Шейхам - браво! Из небольшого бедного клуба сделать топ такого уровня дорого стоит, даже не взирая на нарушения. Побольше бы таких владельцев.
+8
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ФФП - это утопическая и вредная идея, хотя и с благими намерениями. Зря ввели, надеюсь отменят когда-нибудь.
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Ответ QWertY
Все эти недоограничения убивают футбол. Уже с этого лета Ньюкасл мог бы собрать отличный состав и стать более конкурентноспособной командой, тем самым повысив интерес к АПЛ еще больше. Но вместо этого сороки вынуждены продавать игроков, чтобы хоть как то соблюсти ФФП
ФФП не лучшая штука, но без него степень расслоения в мировом футболе будет совсем неприличной
+8
-7
+1
Ответ Rio de Janeiro
ФФП не лучшая штука, но без него степень расслоения в мировом футболе будет совсем неприличной
ФФП махом забрил российские клубы, только они стали что-то показывать в ЛЧ. Начали чаще выходить из групп, Анжи обыгрывал Ливерпуль, а Динамо делало 6 из 6 в ЛЕ, появился Галицкий с Краснодаром. Получается он расслоение и сделал, очертив круг за который некоторым нельзя
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Ответ Napolon Bonaparte
Расслоение создаёт исключительно экономическая модель, всё остальное это косметические регуляторы.
Ага, скажи это клубам Лол Лиги, которые после победы в ЛЕ вынуждены продавать своих игроков, причем за бесценок. Это я о Севилье, если ты не понял
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Ну в АПЛ реально построили коммунизм. Низы хотят, чтобы все были равны. Сами они расти не могут, поэтому пытаются верхи опустить до своего уровня всякими ограчениями
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Кстати, первая команда за 100 лет, которая нарушила 115 правил
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Ответ #SharkTeam
ФФП махом забрил российские клубы, только они стали что-то показывать в ЛЧ. Начали чаще выходить из групп, Анжи обыгрывал Ливерпуль, а Динамо делало 6 из 6 в ЛЕ, появился Галицкий с Краснодаром. Получается он расслоение и сделал, очертив круг за который некоторым нельзя
Анжи то уж точно не по причине ффп распался, а уж Галицкий тем более никогда и не планировал закупаться игроками по 40 млн. У него стратегия развития клуба совершенно другая. Очередная попытка глора фк 115 обелить свой клуб
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Ответ Adamdfdgds
Анжи то уж точно не по причине ффп распался, а уж Галицкий тем более никогда и не планировал закупаться игроками по 40 млн. У него стратегия развития клуба совершенно другая. Очередная попытка глора фк 115 обелить свой клуб
Все российские клубы получили проблемы с ФФП. Не знаешь, так не говори
Я считаю что он должен быть разрушен.
Я хочу, чтобы в Локомотив могли вложиться и собрать команду уровня ПО ЛЧ. В условиях ФФП без шансов застолбить место
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Ответ Krauvec Cool
Шейхам - браво! Из небольшого бедного клуба сделать топ такого уровня дорого стоит, даже не взирая на нарушения. Побольше бы таких владельцев.
конечно дорогого, лярда 2 минимум по самым поверхностным подсчетам, по факту же там 4-5
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Ответ Tun
конечно дорогого, лярда 2 минимум по самым поверхностным подсчетам, по факту же там 4-5
Я про это и написал, шейхи не с целью собственной выгоды брали клуб, все вложили в развитие футбола.
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