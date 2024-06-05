Глава «Ман Сити» о финансовых ограничениях в АПЛ: «Надеюсь на более разумное регулирование. При этих правилах мы не увидим уровня последних лет»

Глава «Манчестер Сити» недоволен ужесточением финансовых правил АПЛ.

«Мне кажется, что АПЛ стала такой, как сейчас, благодаря самому высокому уровню конкурентности [среди лиг]. Поэтому я надеюсь, что регулирование будет чуть более разумным. Сбалансированный подход хорош для всех лиг, будь то в АПЛ или в других европейских чемпионатах.

Я думаю, что вы не увидите того уровня, который мы наблюдали в последние годы, при тех правилах, которые были введены за последние 12 месяцев. Сейчас действует множество ограничений даже на аренды и обмены.

Итак, я считаю, что маневренность, которая раньше позволяла командам делать то, на что они способны, в этом году гораздо более ограничена, и я полагаю, что это скажется [на лиге] уже этим летом», – сказал Хальдон аль Мубарак.

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