Акинфеев поблагодарил Федотова за работу в ЦСКА: «Мы ни в коем случае не прощаемся и остаемся друзьями!»
Игорь Акинфеев поблагодарил Владимира Федотова за работу в ЦСКА.
57-летний специалист был уволен с поста главного тренера армейцев 3 июня.
«На правах капитана хочу от всей команды поблагодарить Владимира Валентиновича и весь тренерский штаб – Олега Петровича [Фоменко], Мурата Салимовича [Искакова], Радика Рамильевича [Ямлиханова], Николая Ивановича [Русу] – за эти два сезона. За каждую тренировку и все время, что мы в самых разных ситуациях провели вместе.
Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, – наш триумф в «Лужниках». Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути. А если говорить о личном – мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаемся друзьями!» – сказал вратарь ЦСКА.
И спасибо Федотову!
Ладно бы если сборная играла на каких-то крупных турниров, но их вообще не предвидится в ближайшие годы.
Да и Игорь сам не молодеет - старые болячки все чаще дают о себе знать.
А Федотову - удачи !
Какой ему смысл приезжать в сборную ради товарищеских матчей ?
Уж я точно не думаю, что товарищеский матчи дали бы ему какой-то "импульс, всё такое" )
Ему важнее побыть с семьей во время международных пауз и участвовать в воспитании своих детей, а не молодых игроков.