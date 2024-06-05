Акинфеев поблагодарил Федотова за работу в ЦСКА: «Мы ни в коем случае не прощаемся и остаемся друзьями!»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

Игорь Акинфеев поблагодарил Владимира Федотова за работу в ЦСКА.

57-летний специалист был уволен с поста главного тренера армейцев 3 июня.

«На правах капитана хочу от всей команды поблагодарить Владимира Валентиновича и весь тренерский штаб – Олега Петровича [Фоменко], Мурата Салимовича [Искакова], Радика Рамильевича [Ямлиханова], Николая Ивановича [Русу] – за эти два сезона. За каждую тренировку и все время, что мы в самых разных ситуациях провели вместе.

Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, – наш триумф в «Лужниках». Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути. А если говорить о личном – мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаемся друзьями!» – сказал вратарь ЦСКА

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22 комментария
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Достойно от кэпа😎👏
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Браво Игорь!
И спасибо Федотову!
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Акинфеев всегда был и остаётся образцом достоинства и порядочности. Настоящий капитан, мужчина и легенда.
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Акинфеев молодец. А то уже распустили слухи, что Федотова уволили из-за его недовольства)
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Ответ Эрнст Тельман
Игорёк, вернись в сборную. Ты единственный оставшийся участник легендарного состава 2008 кто не завершил карьеру! Присутствие придаст импульс молодым. Они если уже и родились в то время, но физически не могут помнить.
А какой ему в этом смысл вообще ?
Ладно бы если сборная играла на каких-то крупных турниров, но их вообще не предвидится в ближайшие годы.

Да и Игорь сам не молодеет - старые болячки все чаще дают о себе знать.
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Очень достойный капитан в ЦСКА !
А Федотову - удачи !
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Чем импонирует Игорь, тем что сохраняет человеческие качества всегда, достойно и честно сказал
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Ответ Пнин
Акинфеев всегда был и остаётся образцом достоинства и порядочности. Настоящий капитан, мужчина и легенда.
По молодости, срывался в психозе, может, от Овчинникова передалось. Зрелый стал, помудрел.
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Сколько уже тренеров Акинфеев поблагодарил за свою долгую карьеру в ЦСКА и сколько ещё будет ....
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Уважительно!
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Молодец легенда! Отлично сказал!
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Уважуха Игоряну
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Игорёк, вернись в сборную. Ты единственный оставшийся участник легендарного состава 2008 кто не завершил карьеру! Присутствие придаст импульс молодым. Они если уже и родились в то время, но физически не могут помнить.
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Спасибо, достойно!
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Ответ riverman1980
К вопросу о том, что у Федотова якобы были проблемы с раздевалкой.
Тогда почему никто больше из игроков не сказал ни слова ? Да и Игорь спустя 2 дня только опубликовал это сообщение 🤷🏻‍♂️
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Ответ Эрнст Тельман
Если в составе с молодыми играет участник громкого успеха и ветеран футбола это придаёт импульс, всё такое. На пару матчей может спокойно.
А для чего это самому Игорю, вы мне ответите на этот вопрос ?
Какой ему смысл приезжать в сборную ради товарищеских матчей ?

Уж я точно не думаю, что товарищеский матчи дали бы ему какой-то "импульс, всё такое" )
Ему важнее побыть с семьей во время международных пауз и участвовать в воспитании своих детей, а не молодых игроков.
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