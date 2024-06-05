Акинфеев поблагодарил Федотова за работу в ЦСКА: «Мы ни в коем случае не прощаемся и остаемся друзьями!»

Игорь Акинфеев поблагодарил Владимира Федотова за работу в ЦСКА.

57-летний специалист был уволен с поста главного тренера армейцев 3 июня.

«На правах капитана хочу от всей команды поблагодарить Владимира Валентиновича и весь тренерский штаб – Олега Петровича [Фоменко], Мурата Салимовича [Искакова], Радика Рамильевича [Ямлиханова], Николая Ивановича [Русу] – за эти два сезона. За каждую тренировку и все время, что мы в самых разных ситуациях провели вместе.

Конечно, самое яркое событие, которое навсегда останется в памяти, – наш триумф в «Лужниках». Но надолго запомнятся и многие другие счастливые моменты. Уверен, что каждый член команды и клуба подпишется под пожеланием вам удачи на профессиональном пути. А если говорить о личном – мы ни в коем случае с вами не прощаемся и остаемся друзьями!» – сказал вратарь .