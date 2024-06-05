Защитница женского «Зенита» Цыбутович об успехах мужской команды: «Нас это вдохновляет, хочется повторять эти результаты. От души поздравляю пацанов с сезоном»

Игрок женского «Зенита» Ксения Цыбутович высказалась об успехах мужской команды.

Матч Winline Суперкубка России ЦСКА – «Зенит» среди женских команд состоится в Санкт‑Петербурге 8 июня на «Газпром Арене» в 17:00 по московскому времени.

– Матч за трофей – это всегда приятно. А поскольку за Суперкубок мы играем на «Газпром Арене», то это двойной праздник. Большой стадион, надеемся, что придет много зрителей. Правда, в данном случае нет права на ошибку. Как мы помним, в прошлом году в игре за Суперкубок дело дошло до серии пенальти. В общем, в таких встречах ничего может быть ясно до самого последнего свистка. Только после него можно выплескивать эмоции.

– С чемпионата на одну игру уже перестроились?

– Мы на все игры настраиваемся одинаково. Но при этом стараемся не «загоняться». Поэтому идем от матча к матчу, не делая из этого какую‑то феерию, но с боевым настроем. В чемпионате ведь тоже нельзя допускать ошибок. Тем более, что он выровнялся, каждый соперник создает определенные трудности.

– Насколько ЦСКА стал в последнее время принципиальным соперником для «Зенита»?

– Наши игры всегда проходят по‑боевому. Где‑то бывает меньше футбола и больше борьбы, но мне нравятся матчи с такими соперниками. Ты понимаешь, что концентрацию вообще нельзя терять. Но сейчас вообще нет соперников, с которыми можно «выдохнуть». На нас все настраиваются по‑особенному и держат нас в тонусе.

– С ЦСКА у вас получается целая серия титульных матчей.

– Можно и так сказать. Кстати, заметила, что в последнее время наши матчи с такими соперниками, как «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар», совпадают с такими же играми у мужского «Зенита». Для нас это плюс. Когда рядом идут такие противостояния мужских и женских команд – это очень интересно.

– Насколько вдохновляет тот факт, что мужской «Зенит» недавно выиграл чемпионат, Кубок России, а в итоге взял в сезоне все три титула?

– Мы смотрели решающие матчи. Кто‑то по отдельности, кто‑то вместе. Очень болели и переживали. Сидишь и до последних секунд кричишь «Давай, давай, давай». Во время финала Кубка кричали «Поднажмите, ребята». Я очень рада, что все так закончилось. От души поздравляю пацанов с этим сезоном. И нас это тоже, конечно, вдохновляет. Хочется повторять эти результаты.

– Как относитесь к тому, что Суперкубок проводится в середине сезона?

– Особого значения этот факт не имеет. Главное, что в нашем городе будет праздник, – сказала защитник и капитан женского « » Ксения Цыбутович.