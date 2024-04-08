Федотов о дне рождения Акинфеева: «Грандиозное событие. Понимая это, булки нельзя было расслаблять на последней секунде матча с «Факелом»
Владимир Федотов высказался о дне рождения Игоря Акинфеева.
Сегодня вратарю ЦСКА исполнилось 38 лет.
– Есть ли какой-то специальный подарок Акинфееву, может быть, отдельный выходной?
– Вам что, все секреты рассказать (смеется). Это грандиозное событие, безусловно. Понимая это, булки, конечно, нельзя было расслаблять на последней секунде матча против «Факела», – сказал главный тренер ЦСКА.
В 23-м туре Мир РПЛ армейцы обыграли «Факел» со счетом 4:1. Москвичи пропустили гол от Василия Черова на 94-й минуте.
«С днем рождения, Капитан!» ЦСКА поздравил Акинфеева с 38-летием
Акинфеев о пенальти: «Вратарям вообще ничего нельзя, а бьющим можно что угодно – пауза, подпрыжка, припрыжка, скоро кувырок можно будет делать. Я бы разрешил выходить хотя бы на метр вперед»
и "день рождения" и "булки". ((