Федотов о дне рождения Акинфеева: «Грандиозное событие. Понимая это, булки нельзя было расслаблять на последней секунде матча с «Факелом»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Владимир Федотов Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Федотов высказался о дне рождения Игоря Акинфеева.

Сегодня вратарю ЦСКА исполнилось 38 лет. 

– Есть ли какой-то специальный подарок Акинфееву, может быть, отдельный выходной?

– Вам что, все секреты рассказать (смеется). Это грандиозное событие, безусловно. Понимая это, булки, конечно, нельзя было расслаблять на последней секунде матча против «Факела», – сказал главный тренер ЦСКА.

В 23-м туре Мир РПЛ армейцы обыграли «Факел» со счетом 4:1. Москвичи пропустили гол от Василия Черова на 94-й минуте. 

«С днем рождения, Капитан!» ЦСКА поздравил Акинфеева с 38-летием

Акинфеев о пенальти: «Вратарям вообще ничего нельзя, а бьющим можно что угодно – пауза, подпрыжка, припрыжка, скоро кувырок можно будет делать. Я бы разрешил выходить хотя бы на метр вперед»

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11 комментариев
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Как же это всё грубо, по-свински!
и "день рождения" и "булки". ((
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Не смог сдержать свой высер даже при таких обстоятельствах, еще и публично. Ну что сказать, деревня есть деревня.
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не надо в принципе расслаблять булки в концовках всех матчей, а не только на днюху Игоря
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Российские тренеры от западных отличаются уже не только мастерством, но и умением адекватно отвечать на вопросы
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Огромные деньги зашибают, а говорить и шутить без пошлячества не умеют. Иного спортсмена подзывают во время перерыва к микрофону: он или мычать что-то начинает и на феню переходит как урка. Они за пределами стадиона только в видеоигры играют и фильмы про человека- паука смотрят. Вот поэтому и речь такая.
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Что именно "грандиозное событие" по мнению Федотова?
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От свидетелей 8 лет без побед, да? 🐽
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Ответ Глебов Илья
днюха Легенды-43
Ты не стримы к своему ученику сталкеру ходишь?
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