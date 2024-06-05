Агент экс-вратаря «Зенита» Васютина: «Есть предложения из Скандинавии, Венгрии и РПЛ. Александр выберет – остаться в России или продолжить карьеру в Европе»

Агент Александра Васютина высказался о вариантах продолжения карьеры для вратаря.

Ранее петербургский клуб объявил об уходе 29-летнего голкипера.

Всего в составе основной команды сине-бело-голубых Васютин провел 12 матчей и завоевал семь трофеев.

Ранее игрок выступал за « », « » и « ».

«Предложения по Александру есть, и футболист их рассматривает. У нас есть предложения из Скандинавии, Венгрии и клубов .

Из них Васютин выберет, что ближе ему по духу – остаться в России или продолжить карьеру в Европе», – сказал агент Александр Дубровин, представляющий интересы экс-вратаря « » Александра Васютина.