Агент экс-вратаря «Зенита» Васютина: «Есть предложения из Скандинавии, Венгрии и РПЛ. Александр выберет – остаться в России или продолжить карьеру в Европе»
Агент Александра Васютина высказался о вариантах продолжения карьеры для вратаря.
Ранее петербургский клуб объявил об уходе 29-летнего голкипера.
Всего в составе основной команды сине-бело-голубых Васютин провел 12 матчей и завоевал семь трофеев.
Ранее игрок выступал за «Лахти», «Сарпсборг» и «Юргорден».
«Предложения по Александру есть, и футболист их рассматривает. У нас есть предложения из Скандинавии, Венгрии и клубов РПЛ.
Из них Васютин выберет, что ближе ему по духу – остаться в России или продолжить карьеру в Европе», – сказал агент Александр Дубровин, представляющий интересы экс-вратаря «Зенита» Александра Васютина.