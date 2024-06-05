Божович о 5-летнем контракте Семака: «Если «Зенит» не станет чемпионом, его сразу уберут. Могли и на 10 лет продлить – какая разница?»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Миодраг Божович Футбол

Миодраг Божович считает, что Сергея Семака уволят, если «Зенит» не выиграет Мир РПЛ.

Ранее петербургский клуб в шестой раз подряд выиграл чемпионат России и продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком на 5 лет. 

«Семак показал свою надежность, поэтому в «Зените» продлили его на такой долгий срок. Хотя какая вообще разница? Семака могли продлить и на десять лет, но если «Зенит» не станет чемпионом, то его сразу уберут.

То, что он с командой будет работать еще шесть сезонов, никак не делает его положение безопасным. Поэтому, надеюсь, «Зенит» не будет брать чемпионство каждый год», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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6 комментариев
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Чужая слава покоя не даёт и осознание того, что сам Божович никому не нужен в России...
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Божович начинал за здравие в России, даже Кубок страны брал, а в конце уже не вывозил команды. Причем у него злоба именно на Семака идёт, причём сильная.
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Мерзость
Абсолютная мерзость
Божевич
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что за бред я прочитал?
контракт на 5 лет это для команды сигнал,Богданыч ваш начальник,стабильность,резких движений с его стороны не будет)а то,что сказать спасибо и проводить с почестями в любой момент могут это всем ясно.причем без всяких громких отступных
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а еще я могу сказать,(например) Богданыча уволили,ВСЕ ХЕЙТЕРЫ из столицы будут стонать от оргазма если его команда возьмет ГТ Семака)))скриньте
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