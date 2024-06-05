Божович о 5-летнем контракте Семака: «Если «Зенит» не станет чемпионом, его сразу уберут. Могли и на 10 лет продлить – какая разница?»

Миодраг Божович считает, что Сергея Семака уволят, если «Зенит» не выиграет Мир РПЛ.

Ранее петербургский клуб в шестой раз подряд выиграл чемпионат России и продлил контракт с главным тренером на 5 лет.

«Семак показал свою надежность, поэтому в «Зените» продлили его на такой долгий срок. Хотя какая вообще разница? Семака могли продлить и на десять лет, но если «Зенит» не станет чемпионом, то его сразу уберут.

То, что он с командой будет работать еще шесть сезонов, никак не делает его положение безопасным. Поэтому, надеюсь, « » не будет брать чемпионство каждый год», – сказал экс-тренер клубов Мир .