Божович о 5-летнем контракте Семака: «Если «Зенит» не станет чемпионом, его сразу уберут. Могли и на 10 лет продлить – какая разница?»
Миодраг Божович считает, что Сергея Семака уволят, если «Зенит» не выиграет Мир РПЛ.
Ранее петербургский клуб в шестой раз подряд выиграл чемпионат России и продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком на 5 лет.
«Семак показал свою надежность, поэтому в «Зените» продлили его на такой долгий срок. Хотя какая вообще разница? Семака могли продлить и на десять лет, но если «Зенит» не станет чемпионом, то его сразу уберут.
То, что он с командой будет работать еще шесть сезонов, никак не делает его положение безопасным. Поэтому, надеюсь, «Зенит» не будет брать чемпионство каждый год», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Абсолютная мерзость
Божевич
контракт на 5 лет это для команды сигнал,Богданыч ваш начальник,стабильность,резких движений с его стороны не будет)а то,что сказать спасибо и проводить с почестями в любой момент могут это всем ясно.причем без всяких громких отступных