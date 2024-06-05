Суд запретил продажу «Золотого мяча» Марадоны. Семья Диего заявляла, что приз был украден

Теги Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Футбол

«Золотой мяч» Диего Марадоны сняли с аукциона.

Ранее сообщалось, что почетный «Золотой мяч» Марадоны, врученный ему через 10 лет после победы Аргентины на ЧМ-1986, продадут на аукционе, а сам трофей оценивается в несколько миллионов.

Позднее продажа была приостановлена – члены семьи Диего утверждают, что приз у них украли в 1989 году.

Сегодня французский суд распорядился запретить продажу «Золотого мяча» и изъять его до тех пор, пока не выяснится, что произошло с трофеем.

Аукционный дом Aguttes собирался выставить приз на торги 6 июня. Он мог стать самым дорогим лотом в истории спорта. 

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9 комментариев
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Суд присудил отдать золотой мяч Месси
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Что-то я не пойму, как сочетаются эти два факта:
1. «Золотой мяч» Марадоны, врученный ему через 10 лет после победы Аргентины на ЧМ-1986
2. Члены семьи Диего утверждают, что приз у них украли в 1989 году
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Мутная семейка. Наверняка сами продали мяч нынешнему владельцу.
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Кража ЗМ меси уже стереотипное для него поведение
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Ответ superbro
Суд присудил отдать золотой мяч Месси
Потому что он крестный его внука?)
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