Суд запретил продажу «Золотого мяча» Марадоны. Семья Диего заявляла, что приз был украден

«Золотой мяч» Диего Марадоны сняли с аукциона.

Ранее сообщалось, что почетный «Золотой мяч» , врученный ему через 10 лет после победы на ЧМ-1986, продадут на аукционе, а сам трофей оценивается в несколько миллионов.

Позднее продажа была приостановлена – члены семьи Диего утверждают, что приз у них украли в 1989 году.

Сегодня французский суд распорядился запретить продажу «Золотого мяча» и изъять его до тех пор, пока не выяснится, что произошло с трофеем.

Аукционный дом Aguttes собирался выставить приз на торги 6 июня. Он мог стать самым дорогим лотом в истории спорта.