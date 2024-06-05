Суд запретил продажу «Золотого мяча» Марадоны. Семья Диего заявляла, что приз был украден
«Золотой мяч» Диего Марадоны сняли с аукциона.
Ранее сообщалось, что почетный «Золотой мяч» Марадоны, врученный ему через 10 лет после победы Аргентины на ЧМ-1986, продадут на аукционе, а сам трофей оценивается в несколько миллионов.
Позднее продажа была приостановлена – члены семьи Диего утверждают, что приз у них украли в 1989 году.
Сегодня французский суд распорядился запретить продажу «Золотого мяча» и изъять его до тех пор, пока не выяснится, что произошло с трофеем.
Аукционный дом Aguttes собирался выставить приз на торги 6 июня. Он мог стать самым дорогим лотом в истории спорта.
1. «Золотой мяч» Марадоны, врученный ему через 10 лет после победы Аргентины на ЧМ-1986
2. Члены семьи Диего утверждают, что приз у них украли в 1989 году