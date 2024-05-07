«Золотой мяч» Марадоны за ЧМ-1986 продадут на аукционе. Он оценивается в несколько миллионов

Теги Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона деньги Футбол

Приз Диего Марадоны продадут на аукционе.

На торги будет выставлен «Золотой мяч», врученный Марадоне как лучшему игроку ЧМ-1986. Об этом сообщил аукционный дом Aguttes.

Это первый «Золотой мяч» чемпионата мира, выставленный на аукцион. Стартовая цена лота еще неизвестна, но ожидается, что он обойдется покупателю в несколько миллионов. 

На ЧМ-1986 Марадона забил 5 мячей и стал победителем турнира в составе сборной Аргентины. В четвертьфинальном матче против Англии Диего забил знаменитый гол, который позднее получил название «рука Бога».

В той же игре он забил «гол столетия», признанный лучшим в истории чемпионатов мира.

30 комментариев
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Благодарные наследники распродают отцовское наследие.
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Ответ Streetbor
у кого-то станет шесть мячей, осталось ещё три выцыганить..
Месси выкупит
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Жаль
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+4
ох, чувствую там знатный замес будет
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Ответ Leon Petov
по честным ЗМ у них равенство
Хотя и в 2016 ом Гризманн больше заслужил
+3
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+2
Шанс для Роналду сократить отставание. Надо брать.
+2
-1
+1
Ответ Leon Petov
по честным ЗМ у них равенство
У Рона только 2 заслуженный ЗМ. 2008 и 2016
+2
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+1
Ответ Osodj Djhshs
Нужно запретить продажу наследства.
вам бы все запретить, да запретить
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Ответ Hi Hi
Месси на ЧМ: - 0 хет-триков - 0 голов со штрафного - 0 голов головой
0 голов со штрафного:)))

Персофаны игрока Аль Насра в своем мире живут?:)
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Ответ Zafar Babakow
Хотя и в 2016 ом Гризманн больше заслужил
А в 2017 кто?
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Ответ Эркинбек Апаканов
Лучше пусть месси продаст свои липовые мячи.
🤣 не по адресу вопрос , пиши ему
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Ответ PIT-BUL
Роналду купит чтобы попытаться догнать мессии по ЗМ 🤣
Лучше пусть месси продаст свои липовые мячи.
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Ответ Tollie
вот так, человек за пару матчей ЧМ увековечил себя самыми легендарными и обсуждаемыми действиями за всю историю спорта. это помимо «обычных» наград. а от нашего Лео разве что золотая одиннадциметровая отметка останется в память о Пенальтиссиме-2022, увы((
Шапкой, шапкой туши!🔥
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Два липовых чемпиона мира, что первый в баскетбол играл причем угашенный, что липовый пенальтист, который просто стоял на поле и отдавал команды судьям.
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Что один хоббитс - игрок одного клубца и нуль остальной карьеры, что его товарищ легонесси, которого уничтожили в фермер-лиге 1).
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На деле ни одного не заслужил. 156 голов за карьеру, пару лет топового футбола, в остальном обычное дерево на коротких ножках. Соперники не выдержали что с ними позор бегает на одном поле и сломали его. Хоть я и не одобряю этого, пусть дальше бы развлекал).
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Так стоп. А ведь у него же в 80-е украли его. Камора помогла ему найти его,но к тому моменту его уже расплавили на золото.
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