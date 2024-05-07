«Золотой мяч» Марадоны за ЧМ-1986 продадут на аукционе. Он оценивается в несколько миллионов

Приз Диего Марадоны продадут на аукционе.

На торги будет выставлен «Золотой мяч», врученный Марадоне как лучшему игроку ЧМ-1986. Об этом сообщил аукционный дом Aguttes.

Это первый «Золотой мяч» чемпионата мира, выставленный на аукцион. Стартовая цена лота еще неизвестна, но ожидается, что он обойдется покупателю в несколько миллионов.

На ЧМ-1986 Марадона забил 5 мячей и стал победителем турнира в составе сборной . В четвертьфинальном матче против Англии Диего забил знаменитый гол, который позднее получил название «рука Бога».

В той же игре он забил «гол столетия», признанный лучшим в истории чемпионатов мира.