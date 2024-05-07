«Золотой мяч» Марадоны за ЧМ-1986 продадут на аукционе. Он оценивается в несколько миллионов
Приз Диего Марадоны продадут на аукционе.
На торги будет выставлен «Золотой мяч», врученный Марадоне как лучшему игроку ЧМ-1986. Об этом сообщил аукционный дом Aguttes.
Это первый «Золотой мяч» чемпионата мира, выставленный на аукцион. Стартовая цена лота еще неизвестна, но ожидается, что он обойдется покупателю в несколько миллионов.
На ЧМ-1986 Марадона забил 5 мячей и стал победителем турнира в составе сборной Аргентины. В четвертьфинальном матче против Англии Диего забил знаменитый гол, который позднее получил название «рука Бога».
В той же игре он забил «гол столетия», признанный лучшим в истории чемпионатов мира.
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