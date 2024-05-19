Месси – лучший аргентинец, игравший в Европе, по версии FourFourTwo. Марадона – 2-й, Ди Стефано – 3-й, Агуэро – 5-й, Ди Мария – 9-й
FourFourTwo назвал Лионеля Месси лучшим аргентинским футболистом, игравшим в Европе.
Британский журнал составил список из 32 лучших игроков из Аргентины, выступавших в европейских клубах. Экс-форвард «Барселоны» и ПСЖ» Месси занял первую строчку.
Первая половина рейтинга выглядит так:
1. Лионель Месси;
2. Диего Марадона;
3. Альфредо Ди Стефано;
5. Серхио Агуэро;
6. Хавьер Дзанетти;
7. Диего Симеоне;
8. Фернандо Редондо;
9. Анхель Ди Мария;
10. Хавьер Маскерано;
11. Карлос Тевес;
12. Хуан Себастьян Верон;
13. Эрнан Креспо;
14. Омар Сивори;
15. Эстебан Камбьяссо;
16. Хорхе Вальдано.
Ди Стефано фигура уровня Месси, с 5 ЛЧ и 8 Ла Лигами (фактически подряд) и огромным количеством рекордов на клубном уровне. Как он может быть ниже Диего, который запомнился в первую очередь по выступлением за сборную?
Много ли матчей ди Стефано вы видели?
ДиСтефано уровня Месси/Марадоны..насмешил конечно))
Ты чисто трофеи посчитал и сделал такой вывод что ли?)
Даже беглый гуглеж на эту тему говорит об обратном) Ди Стефано это что-то для футбольных гиков, вроде и карьера внушительная, и играл в мадриде и три сборные сменил, только вот говорят и вспоминают о нём крайне редко, и в основном в мадриде, увы)
1055 матчей 833 гола 373 ассиста, 6 ЗБ в топ 5 лиг, 8 ЗМ , 45 трофеев, Чемпион Мира, Чемпион Континента, 12 чемпионств лиг, 4 ЛЧ.
Кроме обводочек ничего нет🤣
К чему был задан про кол-во просмотренных матчей, я не знаю.
И первое место Месси, в этом рейтинге, никто под сомнение не ставил.
Утверждать не буду, но все лучшие Аргентинские игроки и так играли в Европе. Даже Фильоль один год успел поиграть за Атлетико.
1.Месси
2.Джордан
3.Али
Там кабинет в полном смысле этого слова.
Нет трофея за сборную, не Чемпион Мира.
Его двигают фанаты Мадрида, не более.