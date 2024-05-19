Месси – лучший аргентинец, игравший в Европе, по версии FourFourTwo. Марадона – 2-й, Ди Стефано – 3-й, Агуэро – 5-й, Ди Мария – 9-й

FourFourTwo назвал Лионеля Месси лучшим аргентинским футболистом, игравшим в Европе.

Британский журнал составил список из 32 лучших игроков из , выступавших в европейских клубах. Экс-форвард «Барселоны» и » Месси занял первую строчку.

Первая половина рейтинга выглядит так:

1. ;

2. ;

3. Альфредо Ди Стефано;

4. ;

5. Серхио Агуэро;

6. Хавьер Дзанетти;

7. Диего Симеоне;

8. Фернандо Редондо;

9. Анхель Ди Мария;

10. Хавьер Маскерано;

11. Карлос Тевес;

12. Хуан Себастьян Верон;

13. Эрнан Креспо;

14. Омар Сивори;

15. Эстебан Камбьяссо;

16. Хорхе Вальдано.