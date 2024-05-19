Месси – лучший аргентинец, игравший в Европе, по версии FourFourTwo. Марадона – 2-й, Ди Стефано – 3-й, Агуэро – 5-й, Ди Мария – 9-й

Теги ПСЖ Интер Парма Лацио Фиорентина Хавьер Дзанетти Эстебан Камбьяссо Эрнан Креспо Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Ювентус Карлос Тевес Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Атлетико Сарагоса Лионель Месси Серхио Агуэро лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Диего Симеоне Хуан Себастьян Верон Габриэль Батистута рейтинги Наполи Хавьер Маскерано Диего Марадона Альфредо Ди Стефано Анхель Ди Мария Фернандо Редондо Омар Сивори Хорхе Вальдано FourFourTwo Футбол

FourFourTwo назвал Лионеля Месси лучшим аргентинским футболистом, игравшим в Европе.

Британский журнал составил список из 32 лучших игроков из Аргентины, выступавших в европейских клубах. Экс-форвард «Барселоны» и ПСЖ» Месси занял первую строчку.

Первая половина рейтинга выглядит так:

1. Лионель Месси;

2. Диего Марадона;

3. Альфредо Ди Стефано;

4. Габриэль Батистута;

5. Серхио Агуэро;

6. Хавьер Дзанетти;

7. Диего Симеоне;

8. Фернандо Редондо;

9. Анхель Ди Мария;

10. Хавьер Маскерано;

11. Карлос Тевес;

12. Хуан Себастьян Верон;

13. Эрнан Креспо;

14. Омар Сивори;

15. Эстебан Камбьяссо;

16. Хорхе Вальдано. 

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Абсолютно неадекватное второе место Марадоны.
Ди Стефано фигура уровня Месси, с 5 ЛЧ и 8 Ла Лигами (фактически подряд) и огромным количеством рекордов на клубном уровне. Как он может быть ниже Диего, который запомнился в первую очередь по выступлением за сборную?
+61
-18
+43
Ну не поставить Месси первым в данный топ - преступление против человечества, так что все верно. Только он лучший аргентинский футболист всех времён, а то и спортсмен даже.
+31
-11
+20
Ответ Дейл Купер
Абсолютно неадекватное второе место Марадоны. Ди Стефано фигура уровня Месси, с 5 ЛЧ и 8 Ла Лигами (фактически подряд) и огромным количеством рекордов на клубном уровне. Как он может быть ниже Диего, который запомнился в первую очередь по выступлением за сборную?
Возможно, дело в том, что это не рейтинг самых титулованных футболистов.

Много ли матчей ди Стефано вы видели?
+24
-9
+15
Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
сердечко кpиштибoeв не выдержит 9 зм великого Леонеля Месси
+17
-6
+11
Ответ Дейл Купер
Абсолютно неадекватное второе место Марадоны. Ди Стефано фигура уровня Месси, с 5 ЛЧ и 8 Ла Лигами (фактически подряд) и огромным количеством рекордов на клубном уровне. Как он может быть ниже Диего, который запомнился в первую очередь по выступлением за сборную?
Это давно у нас Ди Стефано до Марадоны с Месси дорос?))
+15
-6
+9
Ответ Дейл Купер
Абсолютно неадекватное второе место Марадоны. Ди Стефано фигура уровня Месси, с 5 ЛЧ и 8 Ла Лигами (фактически подряд) и огромным количеством рекордов на клубном уровне. Как он может быть ниже Диего, который запомнился в первую очередь по выступлением за сборную?
Я полагаю они не учитывают трофеи, выигранные на клубном уровне, а берут всю карьеру игрока и весь его образ целиком.

ДиСтефано уровня Месси/Марадоны..насмешил конечно))
Ты чисто трофеи посчитал и сделал такой вывод что ли?)
+9
-6
+3
Странно здесь не видеть Игуаина, и в Реале, и в Наполи был хорош
+5
-2
+3
Ди Мария низко очень
+4
-1
+3
Ответ Дейл Купер
Всегда был выше Марадоны. И первое место Месси, в этом рейтинге, никто под сомнение не ставил.
>Всегда был выше Марадоны.

Даже беглый гуглеж на эту тему говорит об обратном) Ди Стефано это что-то для футбольных гиков, вроде и карьера внушительная, и играл в мадриде и три сборные сменил, только вот говорят и вспоминают о нём крайне редко, и в основном в мадриде, увы)
+2
0
+2
Ответ Дейл Купер
Абсолютно неадекватное второе место Марадоны. Ди Стефано фигура уровня Месси, с 5 ЛЧ и 8 Ла Лигами (фактически подряд) и огромным количеством рекордов на клубном уровне. Как он может быть ниже Диего, который запомнился в первую очередь по выступлением за сборную?
Стефана и левой пятки Марадоны не стоит
+4
-2
+2
А где Марио Кемпес? Я что-то не понял этого момента
+2
-1
+1
Ответ Олег Петровв
Глупость, как и всегда в случае этих рейтингов. Где Пассарелла? Человек - легенда футбола. А Камбьяссо, Маскерано - обычные рабочие лошадки, которых не вспомнят через десять лет. То же касается Симеоне. Агуэро дальше стадиона Манси никто не считает великим. Ну а насчет Месси, Марадоны и ДиСтефано - последний закладывал фундамент подъема футбола, второго знал каждый в до-интернетовские времена, первый же кроме обводочек ничего не делал. Тот же Роналдиньо творил магию.
Кроме обводочек ничего не делал😂🤣
1055 матчей 833 гола 373 ассиста, 6 ЗБ в топ 5 лиг, 8 ЗМ , 45 трофеев, Чемпион Мира, Чемпион Континента, 12 чемпионств лиг, 4 ЛЧ.

Кроме обводочек ничего нет🤣
+4
-3
+1
Ответ Дейл Купер
Абсолютно неадекватное второе место Марадоны. Ди Стефано фигура уровня Месси, с 5 ЛЧ и 8 Ла Лигами (фактически подряд) и огромным количеством рекордов на клубном уровне. Как он может быть ниже Диего, который запомнился в первую очередь по выступлением за сборную?
Серия А времён Марадоны - одна из наиболее конкурентных лиг в истории с лучшими футболистами своего времени. Придя туда в депрессивную команду без звёзд он за несколько сезонов сделал её дважды чемпионом и зацепил кубок УЕФА, в котором тогда играли призёры чемпионатов
+1
0
+1
Ответ Дейл Купер
Абсолютно неадекватное второе место Марадоны. Ди Стефано фигура уровня Месси, с 5 ЛЧ и 8 Ла Лигами (фактически подряд) и огромным количеством рекордов на клубном уровне. Как он может быть ниже Диего, который запомнился в первую очередь по выступлением за сборную?
Наверное, из-за трофеев с Наполи.
+7
-6
+1
так может потому что тот Реал был абсолютной доминантой а Наполи серой мышью , и набивать стату и трофеи в одном и втором совсем разные показатели
+2
-1
+1
Ответ Natan Pilkin
Возможно, дело в том, что это не рейтинг самых титулованных футболистов. Много ли матчей ди Стефано вы видели?
Ди Стефано - икона футбола. Игрок, который опередил свое время и внес революцию в позицию девятки. Это если вы хотите поговорить о влияние в футболе. К слову, единственный обладатель супер золотого мяча. Так что полка с кубками - тут не при чем.
К чему был задан про кол-во просмотренных матчей, я не знаю.
+10
-10
0
Ответ Ya_Mama
Это давно у нас Ди Стефано до Марадоны с Месси дорос?))
Всегда был выше Марадоны.
И первое место Месси, в этом рейтинге, никто под сомнение не ставил.
+5
-5
0
Ответ Oleg
Американский TIME назвал величайших спортсменов: 1.Месси 2.Джордан 3.Али
Согласен, других такого масштаба по воздействию на спорт не вижу. Все остальные рядом не стояли, в автогонках может быть Михаэль Шумахер, но спорт все таки должен быть массовым чтобы человек был мировой легендой вине условным гольфом или хоккей на траве.
0
0
0
Ответ Iamliam
Я полагаю они не учитывают трофеи, выигранные на клубном уровне, а берут всю карьеру игрока и весь его образ целиком. ДиСтефано уровня Месси/Марадоны..насмешил конечно)) Ты чисто трофеи посчитал и сделал такой вывод что ли?)
К чему тогда сноска про "Играл в Европе"?
Утверждать не буду, но все лучшие Аргентинские игроки и так играли в Европе. Даже Фильоль один год успел поиграть за Атлетико.
+3
-3
0
Ответ Руслан Хайбулов
Если аргентинский то да,а в мировом плане тоже думаю что будет на пару с Майклом Джорданом лучшим спортсменом всех времён но учитывая что в футболе жесточайшую конкуренцию то непобедимых спортсменов баскетбола или тенниса или даже зрккеея не лья ставить в один ряд со спортом номер один
Американский TIME назвал величайших спортсменов:
1.Месси
2.Джордан
3.Али
+1
-1
0
Ответ Дейл Купер
Абсолютно неадекватное второе место Марадоны. Ди Стефано фигура уровня Месси, с 5 ЛЧ и 8 Ла Лигами (фактически подряд) и огромным количеством рекордов на клубном уровне. Как он может быть ниже Диего, который запомнился в первую очередь по выступлением за сборную?
С одной стороны всё верно конечно и Ди Стефано второй, но Марадона очень ярко выиграл тот самый чемпионат мира 1986 года в Мексико и творил невероятные шедевры на поле, которые я видел в прямом эфире по ночам ещё по советскому телевидению, затем финал 1990 года, где теперь уже уступили Германии, ну и скудетто с середняком Наполи в то время! Поэтому это ещё свежо в памяти, плюс Диего любили, он был яркий, дикий, сумасшедший, а затем и наркоман, но абсолютный лидер и кумир всего аргентинского народа и они никогда его не забудут! Да и что грешить, я и сам был очарован его игрой и харизмой‼️
+1
-1
0
Ответ Black Phoenix
Ну не поставить Месси первым в данный топ - преступление против человечества, так что все верно. Только он лучший аргентинский футболист всех времён, а то и спортсмен даже.
Если аргентинский то да,а в мировом плане тоже думаю что будет на пару с Майклом Джорданом лучшим спортсменом всех времён но учитывая что в футболе жесточайшую конкуренцию то непобедимых спортсменов баскетбола или тенниса или даже зрккеея не лья ставить в один ряд со спортом номер один
+3
-3
0
Сивори место в топ-5. Примерно там же должен быть Кемпес
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Ответ savik-A.M.
так может потому что тот Реал был абсолютной доминантой а Наполи серой мышью , и набивать стату и трофеи в одном и втором совсем разные показатели
Ди Стефано игрок Реала времен Франко.
Там кабинет в полном смысле этого слова.
Нет трофея за сборную, не Чемпион Мира.
Его двигают фанаты Мадрида, не более.
+3
-3
0
Ответ Великий Алонсо
Месси даже в топ-10 не должно быть. Ди Мария, Дибала, Агуэро круче чем наш Месси, это очевидно.
Я не фанат карлика конечно,но ты реально бредишь
0
0
0
Ответ Олег Петровв
Глупость, как и всегда в случае этих рейтингов. Где Пассарелла? Человек - легенда футбола. А Камбьяссо, Маскерано - обычные рабочие лошадки, которых не вспомнят через десять лет. То же касается Симеоне. Агуэро дальше стадиона Манси никто не считает великим. Ну а насчет Месси, Марадоны и ДиСтефано - последний закладывал фундамент подъема футбола, второго знал каждый в до-интернетовские времена, первый же кроме обводочек ничего не делал. Тот же Роналдиньо творил магию.
типа если игроки - опорники и защитники, то они могут быть только рабочими лошадками? Маскерано долгое время играл в одной из сильнейших команд в истории, освоил новое амплуа, Камбьяссо был главный опорником последней на долгое время итальянской команды, выигравшей ЛЧ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий