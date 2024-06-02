Продажа «Золотого мяча» Марадоны приостановлена. Семья Диего утверждает, что приз был украден

Продажу «Золотого мяча» Марадоны приостановили из-за претензий семьи Диего.

Ранее сообщалось, что почетный «Золотой мяч» Марадоны, врученный ему через 10 лет после победы на ЧМ-1986, продадут на аукционе, а сам трофей оценивается в несколько миллионов.

Аукционный дом Aguttes в Париже объявил сегодня, что приостанавливает продажу «Золотого мяча», так как на награду претендует семья бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины. Члены семьи утверждают, что приз был украден.

Аукцион планировали провести 6 июня, и ранее французский суд дал разрешение на продажу «Золотого мяча» Марадоны, отклонив претензии семьи бывшего игрока «Барселоны» и « ».

Однако один из руководителей аукционного дома Максимильен Агуттес заявил, что его миссия заключается в том, чтобы организовать продажи лотов «на лучших условиях как для продавца, так и для покупателей». Он также сказал: «Атмосфера споров и неопределенности не позволяет фанатам спокойно подойти к приобретению трофея, мы не можем исполнить свою роль».

А вы знали, что у Марадоны есть «Золотой мяч»? Хотя до 1995-го награда вручалась только европейцам