Продажа «Золотого мяча» Марадоны приостановлена. Семья Диего утверждает, что приз был украден

Теги Барселона серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу бизнес происшествия Наполи Диего Марадона Золотой мяч Футбол

Продажу «Золотого мяча» Марадоны приостановили из-за претензий семьи Диего.

Ранее сообщалось, что почетный «Золотой мяч» Марадоны, врученный ему через 10 лет после победы Аргентины на ЧМ-1986, продадут на аукционе, а сам трофей оценивается в несколько миллионов.

Аукционный дом Aguttes в Париже объявил сегодня, что приостанавливает продажу «Золотого мяча», так как на награду претендует семья бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины. Члены семьи утверждают, что приз был украден.

Аукцион планировали провести 6 июня, и ранее французский суд дал разрешение на продажу «Золотого мяча» Марадоны, отклонив претензии семьи бывшего игрока «Барселоны» и «Наполи».

Однако один из руководителей аукционного дома Максимильен Агуттес заявил, что его миссия заключается в том, чтобы организовать продажи лотов «на лучших условиях как для продавца, так и для покупателей». Он также сказал: «Атмосфера споров и неопределенности не позволяет фанатам спокойно подойти к приобретению трофея, мы не можем исполнить свою роль».

А вы знали, что у Марадоны есть «Золотой мяч»? Хотя до 1995-го награда вручалась только европейцам

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13 комментариев
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В Майами этот ЗМ ищите.
+25
-15
+10
Следы не ведут в Майами?Есть там один любитель чужих Золотых мячей
+32
-22
+10
меси можно было не покупать, а просто снова попросить Инфантино
+16
-11
+5
Видимо кто-то захотел себе 9 мяч в коллекцию
+12
-8
+4
Почему бы в таких странах как Аргентина и Бразилия,где богатая футбольная история,министерствам спорта не открыть музей футбола и выкупать экспонаты у таких алчных родственников?
+5
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0
Месси походу не стал дожидаться Копы)))
+5
-5
0
Развиздяйство какое-то. А как он вообще у аукционного дома оказался?
0
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Ответ Зеленский
Следы не ведут в Майами?Есть там один любитель чужих Золотых мячей
Может Левандовски решил не ждать, когда франц футбол соизволит ему вручить, а действовать
+3
-3
0
Ответ Зеленский
Почему бы в таких странах как Аргентина и Бразилия,где богатая футбольная история,министерствам спорта не открыть музей футбола и выкупать экспонаты у таких алчных родственников?
Зачем выкупать, когда можно свистнуть?
+1
-1
0
Ответ Зеленский
Почему бы в таких странах как Аргентина и Бразилия,где богатая футбольная история,министерствам спорта не открыть музей футбола и выкупать экспонаты у таких алчных родственников?
Потом эти экспонаты знаешь где окажутся? В южной америке серьёзная коррупция. А так же банды и грабежи. могут ограбить тот же музей.
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