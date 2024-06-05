Окружение Лунина подталкивает вратаря к уходу из «Реала», хотя Андрей хочет остаться. Он интересен «Атлетико» и другим клубам (Relevo)

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Андрей Лунин Футбол

Окружение Андрея Лунина подталкивает вратаря к уходу из «Реала».

По информации Relevo, украинский футболист согласился продлить контракт с клубом до 2029 года. Он хочет остаться в «Мадриде». 

Однако некоторые люди из его окружения призывают его сменить команду – они считают, что Андрей должен быть первым номером большого клуба, а не запасным вратарем «Реала».

Отмечается, что окружение Лунина недовольно решением мадридцев выпустить Тибо Куртуа на финал Лиги чемпионов. 

Интерес к 25-летнему игроку проявляют несколько клубов – в частности, «Атлетико». «Матрасники» следят за украинцем на случай ухода Яна Облака. 

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38 комментариев
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Тот случай, когда окружение дает правильный совет.

Куртуа это глыбище, и в финале он это доказал. Лунин играть не будет, а спрос на него сейчас максимально большой.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Атлетико тоже странный вариант. Думаю, все понимают, что как бы Облак не играл- его ни за что на скамейку не посадят. Так что шило на мыло. И Облак сам, наверное, карьеру всё-таки в Атлетико закончит легендой.
Ну Облаку до завершения карьеры ещё играть и играть, 31 для голкипера не возраст.
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Пусть в Италию едет - там 100%-ного первого номера нет почти ни у кого из около-топов. Чем Наполи не интересный вариант для продолжения карьеры
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+6
Атлетико тоже странный вариант. Думаю, все понимают, что как бы Облак не играл- его ни за что на скамейку не посадят. Так что шило на мыло. И Облак сам, наверное, карьеру всё-таки в Атлетико закончит легендой.
+6
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+5
По факту Андрею ничего не светит при здоровом Куртуа еще 3-4 года. В теории можно закладываться на спад или повторение травмы и тогда ты номер 1 в Реале. Но ставить на это короткую карьеру футболиста наверное странно. Андрею по плечу быть номером 1 в топ клубе, но попроще.
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Идеальный вариант, - двухлетняя аренда в около-топовую команду из топ-5. Тибо 32 и через год-два может начаться спад или рецидивы травм. Тогда как Лунин будет в самом расцвете и заменит полноценно бельгийца по возвращению
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Мне кажется, что разного рода "окружения" погубили уже не меньше карьер, чем агенты
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А вот если так подумать, то сейчас нет топ клуба со свободной вакансией основного голкипера. В том же Атлетико у Лунина шансы выбить Облака ничуть не больше, чем Куртуа. Тут либо уходить в команду второго ряда, но остаться без чашек, но зато играть, либо работать над собой дальше и использовать все свои шансы.
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Ответ Владислав Сабельников
Мне кажется, что разного рода "окружения" погубили уже не меньше карьер, чем агенты
Так Лунину его окружение правильно советует.
Быть на задворках в самом расцвете спортивной карьеры, для чего?
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Оставаться, расти, терпеть; у Куртуа будет рецидив; свои матчи в КК получит
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Для Атлетико персонализированная цена - 100 миллионов евро
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Если останется, мала вероятность, что Куртуа еще раз вылетит на сезон, поэтому будет дальше полировать лавку и все начнут про него забывать. Сейчас лучшая возможность перейти в хорошую команду на роль первого кипера.
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Ответ Трент Резнор
Уйдет, будет жалеть всю жизнь.
о чем? ЛЧ выиграл, Ла Лигу выиграл, несколько лет со сливочными в одном котле поварился.
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Ответ VuNePonimaete
Для Атлетико персонализированная цена - 100 миллионов евро
в месяц
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Ответ Momos
А вот если так подумать, то сейчас нет топ клуба со свободной вакансией основного голкипера. В том же Атлетико у Лунина шансы выбить Облака ничуть не больше, чем Куртуа. Тут либо уходить в команду второго ряда, но остаться без чашек, но зато играть, либо работать над собой дальше и использовать все свои шансы.
Челси, в любом случае это топ команда и без нормального вратаря.
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Уходить из клуба нужно. Только зачем в Атлетико? Из принципа сидеть не под Куртуа, а под Облаком? Лучше в Италию
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Носатому уже 32 года , еще максимум пару тройку лет на серьезном уровне . Лунин же практически на 10 лет может стать номером 1 в Реале ! Если и уходить из Реала , то в МС или Баварию , какое наполи ? О чем вы ?
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Андрей, не слушайте тёщу !!!
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Ответ fc2x5ds9t2
Носатому уже 32 года , еще максимум пару тройку лет на серьезном уровне . Лунин же практически на 10 лет может стать номером 1 в Реале ! Если и уходить из Реала , то в МС или Баварию , какое наполи ? О чем вы ?
Если у вратаря проблем с менталкой и здоровьем нет - они могут и до сорока лет быть первым номером для своей команды. Примеров миллион. Чем Куртуа хуже Нойера, Чеха или ван дер Сара?
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надо играть 1м номером или уходить
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Ответ Under
у него год контракта остался, какие 100 миллионов
Ладно 200
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Ответ VuNePonimaete
Для Атлетико персонализированная цена - 100 миллионов евро
у него год контракта остался, какие 100 миллионов
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Судя по информации, что Лунин продлил контракт с Реалом, он не сильно хочет «попасть в окружение» )).
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Ответ Uriah Heep
Дилемма. Надо выбирать: имя клуба и деньги или спорт. Для меня всегда в приоритете было второе, но сейчас времена диаметрально противоположные. На мой взгляд, Лунин должен быть основным вратарем, но при Куртуа это невозможно.
ну я бы всё же сказал, что в таком случае выбор: имя клуба и деньги или спорт и деньги
он же на зарплату меньше в разы будет уходить
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Атлетико само то что надо, Облак в закате, поэтому шанс шикарный стать основным вратарем
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Ответ Momos
А вот если так подумать, то сейчас нет топ клуба со свободной вакансией основного голкипера. В том же Атлетико у Лунина шансы выбить Облака ничуть не больше, чем Куртуа. Тут либо уходить в команду второго ряда, но остаться без чашек, но зато играть, либо работать над собой дальше и использовать все свои шансы.
а что в вашем понимании топ-клуб?
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Дилемма. Надо выбирать: имя клуба и деньги или спорт. Для меня всегда в приоритете было второе, но сейчас времена диаметрально противоположные. На мой взгляд, Лунин должен быть основным вратарем, но при Куртуа это невозможно.
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Ответ jwbmwbqvih
Его,вроде как,продать хотят. Типа перестройка команды,сокращение ведомости. Его и еще несколько человек
Ничего себе. Думал,что Облак у них неприкосновенный)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Атлетико тоже странный вариант. Думаю, все понимают, что как бы Облак не играл- его ни за что на скамейку не посадят. Так что шило на мыло. И Облак сам, наверное, карьеру всё-таки в Атлетико закончит легендой.
Его,вроде как,продать хотят. Типа перестройка команды,сокращение ведомости. Его и еще несколько человек
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ну Облаку до завершения карьеры ещё играть и играть, 31 для голкипера не возраст.
Ну я о том) не представляю, что он уйдет. Ну разве что просто сам захочет какой новый вызов )
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