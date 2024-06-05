Окружение Лунина подталкивает вратаря к уходу из «Реала», хотя Андрей хочет остаться. Он интересен «Атлетико» и другим клубам (Relevo)
Окружение Андрея Лунина подталкивает вратаря к уходу из «Реала».
По информации Relevo, украинский футболист согласился продлить контракт с клубом до 2029 года. Он хочет остаться в «Мадриде».
Однако некоторые люди из его окружения призывают его сменить команду – они считают, что Андрей должен быть первым номером большого клуба, а не запасным вратарем «Реала».
Отмечается, что окружение Лунина недовольно решением мадридцев выпустить Тибо Куртуа на финал Лиги чемпионов.
Интерес к 25-летнему игроку проявляют несколько клубов – в частности, «Атлетико». «Матрасники» следят за украинцем на случай ухода Яна Облака.
Куртуа это глыбище, и в финале он это доказал. Лунин играть не будет, а спрос на него сейчас максимально большой.
Быть на задворках в самом расцвете спортивной карьеры, для чего?
он же на зарплату меньше в разы будет уходить