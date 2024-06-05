Окружение Лунина подталкивает вратаря к уходу из «Реала», хотя Андрей хочет остаться. Он интересен «Атлетико» и другим клубам (Relevo)

Окружение Андрея Лунина подталкивает вратаря к уходу из «Реала».

По информации Relevo, украинский футболист согласился продлить контракт с клубом до 2029 года. Он хочет остаться в « ».

Однако некоторые люди из его окружения призывают его сменить команду – они считают, что должен быть первым номером большого клуба, а не запасным вратарем «Реала».

Отмечается, что окружение Лунина недовольно решением мадридцев выпустить Тибо Куртуа на финал чемпионов.

Интерес к 25-летнему игроку проявляют несколько клубов – в частности, « ». «Матрасники» следят за украинцем на случай ухода Яна Облака.