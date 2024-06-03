Симон назвал Лунина вратарем сезона в Ла Лиге: «Мамардашвили провел отличный сезон, тер Стеген и Облак по-прежнему голкиперы мирового уровня, но Лунин кажется мне лучшим»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Атлетико Атлетик Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Ян Облак Унаи Симон Андрей Лунин Георгий Мамардашвили Футбол

Унаи Симон назвал Андрея Лунина лучшим вратарем сезона в Ла Лиге.

По итогам прошедшего сезона в чемпионате Испании Симон выиграл «Трофей Саморы», который вручается голкиперу с наименьшим средним показателем пропущенных мячей за игру. 

«Я сам не отношу себя к тройке лучших вратарей лиги.

Мамардашвили провел отличный чемпионат, тер Стеген и Облак по-прежнему кажутся мне голкиперами мирового уровня. Лунин мне кажется лучшим в сезоне, хотя он и не провел [необходимых для завоевания «Саморы»] 28 игр», – сказал голкипер «Атлетика».

В прошедшем сезоне выступающий за мадридский «Реал» Лунин сыграл в 21 матче Ла Лиги, 11 из которых были сухими. С полной статистикой 25-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Даже не знаю, что ему делать, топовый вратарь, но точно при здоровом Куртуа будет сидеть на банке, может в аренду уехать
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Ответ brno2020
Об Лунина вытерли ноги, как об половую тряпку. Не думаю что в финале Андрей отстоял бы хуже Куртуа. Ну, это дело прошлое. Просто ему нужно выбирать, между сидением на банке за хорошую з/п в Реале или уйти в клуб по проще, но первым номером.
Об Лунина вытерли ноги, как об Барселону
так лучше
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+5
Ответ Azam1707
Даже не знаю, что ему делать, топовый вратарь, но точно при здоровом Куртуа будет сидеть на банке, может в аренду уехать
Просто сильный вратарь, который мог бы быть основным в Байере. Не думаю, что он устроил бы Реал как основной вратарь на постоянной основе
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