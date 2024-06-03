Симон назвал Лунина вратарем сезона в Ла Лиге: «Мамардашвили провел отличный сезон, тер Стеген и Облак по-прежнему голкиперы мирового уровня, но Лунин кажется мне лучшим»

Унаи Симон назвал Андрея Лунина лучшим вратарем сезона в Ла Лиге.

По итогам прошедшего сезона в чемпионате Испании Симон выиграл «Трофей Саморы», который вручается голкиперу с наименьшим средним показателем пропущенных мячей за игру.

«Я сам не отношу себя к тройке лучших вратарей лиги.

Мамардашвили провел отличный чемпионат, тер Стеген и Облак по-прежнему кажутся мне голкиперами мирового уровня. Лунин мне кажется лучшим в сезоне, хотя он и не провел [необходимых для завоевания «Саморы»] 28 игр», – сказал голкипер «Атлетика».

В прошедшем сезоне выступающий за мадридский «Реал» Лунин сыграл в 21 матче Ла Лиги, 11 из которых были сухими. С полной статистикой 25-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.