Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш об уровне саудовской лиги: «Она входит в топ-5 лучших в мире. С каждым годом все больше отличных игроков и тренеров»

Тренер «Аль-Хилаля» считает, что саудовская лига входит в топ-5 в мире.

«Во время моего первого периода работы в « » из Европы приезжало не так много звезд, как сейчас. Сегодня саудовская лига находится на очень высоком уровне.

Я считаю, что она входит в топ-5 лучших лиг в мире. С каждым годом в ней становится все больше отличных игроков и тренеров. Победить в чемпионате становится очень сложно», – сказал .

В минувшем сезоне «Аль-Хилаль» стал чемпионом Саудовской Аравии, ни разу не проиграв по ходу сезона и набрав 96 очков в 34 матчах (31 победа, 3 ничьи).