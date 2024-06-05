Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш об уровне саудовской лиги: «Она входит в топ-5 лучших в мире. С каждым годом все больше отличных игроков и тренеров»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жорже Жезуш Футбол

Тренер «Аль-Хилаля» считает, что саудовская лига входит в топ-5 в мире.

«Во время моего первого периода работы в «Аль-Хилале» из Европы приезжало не так много звезд, как сейчас. Сегодня саудовская лига находится на очень высоком уровне.

Я считаю, что она входит в топ-5 лучших лиг в мире. С каждым годом в ней становится все больше отличных игроков и тренеров. Победить в чемпионате становится очень сложно», – сказал Жорже Жезуш

В минувшем сезоне «Аль-Хилаль» стал чемпионом Саудовской Аравии, ни разу не проиграв по ходу сезона и набрав 96 очков в 34 матчах (31 победа, 3 ничьи). 

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8 комментариев
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Какой же лютый бред
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-2
+9
Надо бы уточнить критерии) Если по зарплате - то факт в топ-5)
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+6
Ответ Oliver Kromwel
Какой же лютый бред
Да видно дядька троллит, 31 победа 3 ничьи, очень сложно:)) Угорает над криштиком просто:))
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+2
А что не в топ 3))
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0
А вычеркнул он из топ 5, видимо АПЛ...
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Только, если с конца списка.
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0
Дело Бендера живёт и процветает!!!!😁
+1
-1
0
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