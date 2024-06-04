Алиссон – лучший вратарь мира по версии ESPN. Мартинес – 2-й, тер Стеген – 5-й, Меньян – 7-й
Лучшим голкипером мира по версии ESPN стал Алиссон.
Выступающий за «Ливерпуль» бразилец занял первое место в десятке сильнейших вратарей по итогам сезона-2023/24.
В список попали:
1. Алиссон («Ливерпуль»).
2. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
3. Эдерсон («Манчестер Сити»).
4. Ян Облак («Атлетико»).
5. Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).
6. Мануэль Нойер («Бавария»).
7. Майк Меньян («Милан»).
8. Ян Зоммер («Интер»).
9. Лукаш Градецки («Байер»).
10. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).
Родри – лучший полузащитник мира по версии ESPN. Беллингем и Эдегор – в топ-3, Кроос – 4-й, Педри – 8-й, де Брюйне – 10-й
Мбаппе – лучший атакующий футболист мира по версии ESPN. Кейн и Холанд – в топ-3, Винисиус – 4-й, Месси – 7-й, Роналду – 15-й
Я понимаю, что Аргентину можно хейтить, но не настолько же
ПС не отменяя того факта, что 2 место для него явный перебор
Кобель
Зоммер
Лунин
ДиГрегорио