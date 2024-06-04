Алиссон – лучший вратарь мира по версии ESPN. Мартинес – 2-й, тер Стеген – 5-й, Меньян – 7-й

Лучшим голкипером мира по версии ESPN стал Алиссон.

Выступающий за « » бразилец занял первое место в десятке сильнейших вратарей по итогам сезона-2023/24.

В список попали:

1. Алиссон («Ливерпуль»).

2. (« »).

3. Эдерсон (« »).

4. Ян Облак («Атлетико»).

5. Марк-Андре тер Стеген (« »).

6. Мануэль Нойер («Бавария»).

7. Майк Меньян («Милан»).

8. Ян Зоммер («Интер»).

9. Лукаш Градецки («Байер»).

10. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Родри – лучший полузащитник мира по версии ESPN. Беллингем и Эдегор – в топ-3, Кроос – 4-й, Педри – 8-й, де Брюйне – 10-й

Мбаппе – лучший атакующий футболист мира по версии ESPN. Кейн и Холанд – в топ-3, Винисиус – 4-й, Месси – 7-й, Роналду – 15-й