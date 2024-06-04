Алиссон – лучший вратарь мира по версии ESPN. Мартинес – 2-й, тер Стеген – 5-й, Меньян – 7-й

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Лучшим голкипером мира по версии ESPN стал Алиссон.

Выступающий за «Ливерпуль» бразилец занял первое место в десятке сильнейших вратарей по итогам сезона-2023/24.

В список попали:

1. Алиссон («Ливерпуль»).

2. Эмилиано МартинесАстон Вилла»).

3. Эдерсон («Манчестер Сити»).

4. Ян Облак («Атлетико»).

5. Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

6. Мануэль Нойер («Бавария»).

7. Майк Меньян («Милан»).

8. Ян Зоммер («Интер»).

9. Лукаш Градецки («Байер»).

10. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Родри – лучший полузащитник мира по версии ESPN. Беллингем и Эдегор – в топ-3, Кроос – 4-й, Педри – 8-й, де Брюйне – 10-й

Мбаппе – лучший атакующий футболист мира по версии ESPN. Кейн и Холанд – в топ-3, Винисиус – 4-й, Месси – 7-й, Роналду – 15-й

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23 комментария
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Мартинесу тоже до сих пор за ЧМ дают?
+34
-8
+26
Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Итальянская Болонья и французский Брест попали в ЛЧ, и где их вратари?
+18
-3
+15
Ответ breezy
Мартинесу тоже до сих пор за ЧМ дают?
Он в Лч с Виллой и один из лучших в АПЛ
Я понимаю, что Аргентину можно хейтить, но не настолько же
+10
0
+10
Беккер действительно лучший кипер в мире. Кто то, лучше него на ленточке, кто то лучше в игре ногами, на выходах, наверное, Беккер лучший, но если брать все аспекты сразу, то Беккер достиг фантастического уровня в каждом из них и именно это делает его лучшим. Другое дело, что в последние годы ему не сильно удается это доказывать, но это не его вина, а команды.
+6
-1
+5
Любой такой рейтинг создается,чтобы поджигать пуканы,одни горят от того,что тут нет Куртуа,другие,ущемленные поражениями в этом сезоне,подкалывают первых,чтобы хоть где-то реабилитироваться!
+1
0
+1
Латышонка даже в пятерке нет...
+2
-1
+1
Ответ Bazilic
Он в Лч с Виллой и один из лучших в АПЛ Я понимаю, что Аргентину можно хейтить, но не настолько же
Тут дело не в Аргентине. Просто Мартинес некрасиво себя повёл для толпы. Тогда говорили, что ключевой сейв на ЧМ не влияет ни на что и вратарь играет в слабой команде АПЛ. Теперь "слабая" команда попала в ЛЧ, а Мартинес один из лучших вратарей в лиге, тащил в ЛК, но всё равно недостаточно чтоб быть хотя бы хорошим вратарем)
ПС не отменяя того факта, что 2 место для него явный перебор
+2
-1
+1
Ответ Пацанчик реальный
Любой такой рейтинг создается,чтобы поджигать пуканы,одни горят от того,что тут нет Куртуа,другие,ущемленные поражениями в этом сезоне,подкалывают первых,чтобы хоть где-то реабилитироваться!
Куртка не играл долго
+1
0
+1
Я место градецкого кобеля поставил
+1
-1
0
Подождем продвинутую стату по всем вратарям мира сезона 23/24 и сравним - последних три года Алисон там был номер один, и четыре раза за последние 5 лет. Куртуа в сезон феерии в финале с Ливерпулем тогда был номер 2, например. А в не ЛЧ год - первым.
+2
-2
0
в этом сезоне лучшие вратари это:
Кобель
Зоммер
Лунин
ДиГрегорио
0
0
0
А где куртуа? И Онана нет в списке
0
0
0
Реал стал чемпионом Ла Лиги, пропустил рекордно мало, выиграл ЛЧ, ни в топ 10 нет ни Куртуа, ни Лунина. Куртуа должен быть номером 1, а Лунин в топ 5.
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